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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8242824382448245
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 18:14

  flyman написав:Ні, ні - це все брЄд!!! :mrgreen:
https://youtube.comrts/ZglhOVWjmoc?si=PBxOsXeDS-cq0Rqc

Долярчику, ви все це з чого пишете?


Та я серъёзно , не ну не с 3310 он строчит, минимум ноут , откуда он на передке?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 18:17

  flyman написав:..........................
Навіщо слухати ютубер-експертів, коли є першоджерело - Конституція. Якщо нема дислексії, то прочитав і зрозумів.

Ще раджу розібратися, що таке легальність, а що легітимність.

"Ще раджу" окрім читання Конституції хоча б трошки включати елементарну логіку.
Щодо "легальність" і "легітимність", не зрозумів, до чого це.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 18:18

Ілон Мск (с) (тм) by flyman

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Саме зара вирішується куди піти. Точніше -- чи можна ще повернути на шлях закручування гайок.
либо коррупция либо закручивание гаек. вместе никак. Если б при сталине можно было откупиться от репрессий, репрессированных бы не было (точнее был бы минимум из тех, у которых откупиться нечем). Так и у нас. Пока можно откупиться от мобилизации, толку не будет. Через месяц разрешат местным властям выдавать бронь на своё усмотрение, они установят тарифы и 70% военнообязанных себе купят бронь. Ни разу Украина не побеждала коррупцию. И в этот раз не победит.

Тут проскочила одна думка:
А що якщо на болотах використовують ШІ щоб прорахувати "перемогу".
А з нашого боку, стоїть генератор безлуздих ідей, і їх ШІ "дає збій", так як розрахований на алгоритми "раціональності".
Як тобі таке Ілон Мск.?
(до речі, це мій "Ілон Мск." - мій мем, сам придумав тільки що).
Щах і мат!
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 18:21

  ЛАД написав:Щодо "легальність" і "легітимність", не зрозумів, до чого це.

Тому що для легітимності треба рейтинги (підтримка електорату), а для легальності законні підстави.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 18:22

  Vadim_ написав:
  flyman написав:Ні, ні - це все брЄд!!! :mrgreen:
https://youtube.comrts/ZglhOVWjmoc?si=PBxOsXeDS-cq0Rqc

Долярчику, ви все це з чого пишете?


Та я серъёзно , не ну не с 3310 он строчит, минимум ноут , откуда он на передке?

Бобуа від нєфіг дєлать може простині тексту тицяти на смарті одним пальцем.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 18:24

Не зрозумів лише маргінал з диспексією.

  flyman написав:
  ЛАД написав:И к вопросу о доверии ко всяким роликам в интернете - "«Я увидела свое лицо». Как ИИ сделал из украинки россиянку и использовал ее для рекламы России в Китае" - https://www.bbc.com/russian/articles/c51n1048wwzo

И о "легитимности" президента после 21.05 - https://www.bbc.com/russian/articles/ce5l83vv1gvo.
«В ближайшие дни внутри страны эта тема если и будет нарастать, то разве что в каких-то маргинальных средах. В Украине об этом будут говорить в своих ютуб-эфирах информационные спекулянты – хайпожоры, которые считают себя политическими экспертами. Они прямо сейчас рассуждают, есть ли фортификации на Харьковщине, сидя в условных Черновцах, а завтра с таким же уровнем экспертности будут комментировать легитимность Зеленского. Вот они на неделю-две увеличат резонанс вокруг этой темы, а потом она сама умрет».

Навіщо слухати ютубер-експертів, коли є першоджерело - Конституція. Якщо нема дислексії, то прочитав і зрозумів.

Ще раджу розібратися, що таке легальність, а що легітимність.


Давно все розібрано.
І легітимний, і легальний

https://voxukraine.org/ru/nepravda-v-ss ... v-politico

https://voxukraine.org/ru/nepravda-zele ... -2024-goda
Kate0000
 
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