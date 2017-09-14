detroytred написав:Саме зара вирішується куди піти. Точніше -- чи можна ще повернути на шлях закручування гайок.
либо коррупция либо закручивание гаек. вместе никак. Если б при сталине можно было откупиться от репрессий, репрессированных бы не было (точнее был бы минимум из тех, у которых откупиться нечем). Так и у нас. Пока можно откупиться от мобилизации, толку не будет. Через месяц разрешат местным властям выдавать бронь на своё усмотрение, они установят тарифы и 70% военнообязанных себе купят бронь. Ни разу Украина не побеждала коррупцию. И в этот раз не победит.
Тут проскочила одна думка: А що якщо на болотах використовують ШІ щоб прорахувати "перемогу". А з нашого боку, стоїть генератор безлуздих ідей, і їх ШІ "дає збій", так як розрахований на алгоритми "раціональності". Як тобі таке Ілон Мск.? (до речі, це мій "Ілон Мск." - мій мем, сам придумав тільки що). Щах і мат!
«В ближайшие дни внутри страны эта тема если и будет нарастать, то разве что в каких-то маргинальных средах. В Украине об этом будут говорить в своих ютуб-эфирах информационные спекулянты – хайпожоры, которые считают себя политическими экспертами. Они прямо сейчас рассуждают, есть ли фортификации на Харьковщине, сидя в условных Черновцах, а завтра с таким же уровнем экспертности будут комментировать легитимность Зеленского. Вот они на неделю-две увеличат резонанс вокруг этой темы, а потом она сама умрет».
Навіщо слухати ютубер-експертів, коли є першоджерело - Конституція. Якщо нема дислексії, то прочитав і зрозумів.
Ще раджу розібратися, що таке легальність, а що легітимність.