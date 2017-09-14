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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 824382448245824682478248>
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 18:18

Ілон Мск (с) (тм) by flyman

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Саме зара вирішується куди піти. Точніше -- чи можна ще повернути на шлях закручування гайок.
либо коррупция либо закручивание гаек. вместе никак. Если б при сталине можно было откупиться от репрессий, репрессированных бы не было (точнее был бы минимум из тех, у которых откупиться нечем). Так и у нас. Пока можно откупиться от мобилизации, толку не будет. Через месяц разрешат местным властям выдавать бронь на своё усмотрение, они установят тарифы и 70% военнообязанных себе купят бронь. Ни разу Украина не побеждала коррупцию. И в этот раз не победит.

Тут проскочила одна думка:
А що якщо на болотах використовують ШІ щоб прорахувати "перемогу".
А з нашого боку, стоїть генератор безлуздих ідей, і їх ШІ "дає збій", так як розрахований на алгоритми "раціональності".
Як тобі таке Ілон Мск.?
(до речі, це мій "Ілон Мск." - мій мем, сам придумав тільки що).
Щах і мат!
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 18:21

  ЛАД написав:Щодо "легальність" і "легітимність", не зрозумів, до чого це.

Тому що для легітимності треба рейтинги (підтримка електорату), а для легальності законні підстави.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 18:24

Не зрозумів лише маргінал з диспексією.

  flyman написав:
  ЛАД написав:И к вопросу о доверии ко всяким роликам в интернете - "«Я увидела свое лицо». Как ИИ сделал из украинки россиянку и использовал ее для рекламы России в Китае" - https://www.bbc.com/russian/articles/c51n1048wwzo

И о "легитимности" президента после 21.05 - https://www.bbc.com/russian/articles/ce5l83vv1gvo.
«В ближайшие дни внутри страны эта тема если и будет нарастать, то разве что в каких-то маргинальных средах. В Украине об этом будут говорить в своих ютуб-эфирах информационные спекулянты – хайпожоры, которые считают себя политическими экспертами. Они прямо сейчас рассуждают, есть ли фортификации на Харьковщине, сидя в условных Черновцах, а завтра с таким же уровнем экспертности будут комментировать легитимность Зеленского. Вот они на неделю-две увеличат резонанс вокруг этой темы, а потом она сама умрет».

Навіщо слухати ютубер-експертів, коли є першоджерело - Конституція. Якщо нема дислексії, то прочитав і зрозумів.

Ще раджу розібратися, що таке легальність, а що легітимність.


Давно все розібрано.
І легітимний, і легальний

https://voxukraine.org/ru/nepravda-v-ss ... v-politico

https://voxukraine.org/ru/nepravda-zele ... -2024-goda
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 18:31

  flyman написав:
  ЛАД написав:Щодо "легальність" і "легітимність", не зрозумів, до чого це.

Тому що для легітимності треба рейтинги (підтримка електорату), а для легальності законні підстави.

На мій погляд, законні підстави потрібні саме задля легітимності.
А рейтинги тільки для того, щоб знати, наскільки суспільство підтримує політику влади. Ще для визначення популярності персоналій.

а мобілізація з під палки, і М1860 люди не бояться Тиси

Ані легітимність, ані легальність Президента аж ніяк не залежать від "мобілізації з під палки". І навпаки теж.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 18 тра, 2024 18:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 18:34

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Щодо "легальність" і "легітимність", не зрозумів, до чого це.

Тому що для легітимності треба рейтинги (підтримка електорату), а для легальності законні підстави.

На мій погляд, законні підстави потрібні саме задля легітимності.
А рейтинги тільки для того, щоб знати, наскільки суспільство підтримує політику влади. Ще для визначення популярності персоналій.

Вікі:
Легіти́мність (від лат. legitimus — згідно з законами, правомірний, законний) — здатність того чи іншого політичного режиму досягти суспільного визнання та виправдання обраного політичного курсу, прийнятих ним політичних рішень, кадрових або функціональних змін у структурах влади[1]. Чим нижче рівень легітимності, тим частіше влада буде спиратися на силовий примус.

2Kate0000
перечитати шевеля губами поки не зрозуміє.

"Силовий примус", пояснювати не потрібно, що це.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 18 тра, 2024 18:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 18:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:З особливим цинізмом у оща -- написало “невірний код підтв.”

Ощад далі суржикує:
ВІ́РНИЙ, а, е.
1. Який заслуговує довір'я; постійний у своїх поглядах і почуттях; відданий. https://sum.in.ua/s/virnyj

В них навіть печатки "копія вірна"
Українською помилковий чи ще варіанти.
Я пробував з багатьох і всюди мимо крім ощАда, бо там треба більше всього вводити.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 18:41

  flyman написав:..............
Вікі:
Легіти́мність (від лат. legitimus — згідно з законами, правомірний, законний) — здатність того чи іншого політичного режиму досягти суспільного визнання та виправдання обраного політичного курсу, прийнятих ним політичних рішень, кадрових або функціональних змін у структурах влади[1]. Чим нижче рівень легітимності, тим частіше влада буде спиратися на силовий примус.
...........

Скатываемся к терминологическим спорам? :)
Прочитайте там же о "Легальна (раціональна) легітимність".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 18:42

  ЛАД написав:
  flyman написав:..............
Вікі:
Легіти́мність (від лат. legitimus — згідно з законами, правомірний, законний) — здатність того чи іншого політичного режиму досягти суспільного визнання та виправдання обраного політичного курсу, прийнятих ним політичних рішень, кадрових або функціональних змін у структурах влади[1]. Чим нижче рівень легітимності, тим частіше влада буде спиратися на силовий примус.
...........

Скатываемся к терминологическим спорам? :)
Прочитайте там же о "Легальна (раціональна) легітимність".


Легальність (від лат. legalis – законний) — політико-правове поняття, що означає дозволеність, відповідність певних політичних явищ чи подій чинним законам, позитивне ставлення жителів країни, великих груп, громадськості до діючих у державі інститутів влади, визнання їх правомірності. З формального погляду легальність визначається як дотримання певних процедурних правил, що стосуються формування та виконання власних рішень з боку держави.

Легальність визначає:

відповідність чинним законам (дозволеність законом, узаконення);
визнання певного суб'єкта, суспільних відношення, процедури, дії такими, що існуюють або вчинені на законних підставах;
оформлений у передбаченому законом порядку статус суб'єктів права.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 18:44

  Ой+ написав:...............
Ощад далі суржикує:
ВІ́РНИЙ, а, е.
1. Який заслуговує довір'я; постійний у своїх поглядах і почуттях; відданий. https://sum.in.ua/s/virnyj

В них навіть печатки "копія вірна"
.............

Це не суржик.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 18:49

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Интересная статья о российских потерях - https://www.bbc.com/russian/articles/c19dke344z0o.
Естественно, речь идёт исключительно о поименно установленных 53 586. При этом отмечается, что реальное число погибших российских военных может превышать 107 тысяч человек.

Русская служба BBC - это толпа зашкваренных "хороших" русских

Врут, как дышут

Все врут
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