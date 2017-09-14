detroytred написав:Саме зара вирішується куди піти. Точніше -- чи можна ще повернути на шлях закручування гайок.
либо коррупция либо закручивание гаек. вместе никак. Если б при сталине можно было откупиться от репрессий, репрессированных бы не было (точнее был бы минимум из тех, у которых откупиться нечем). Так и у нас. Пока можно откупиться от мобилизации, толку не будет. Через месяц разрешат местным властям выдавать бронь на своё усмотрение, они установят тарифы и 70% военнообязанных себе купят бронь. Ни разу Украина не побеждала коррупцию. И в этот раз не победит.
Тут проскочила одна думка: А що якщо на болотах використовують ШІ щоб прорахувати "перемогу". А з нашого боку, стоїть генератор безлуздих ідей, і їх ШІ "дає збій", так як розрахований на алгоритми "раціональності". Як тобі таке Ілон Мск.? (до речі, це мій "Ілон Мск." - мій мем, сам придумав тільки що). Щах і мат!
«В ближайшие дни внутри страны эта тема если и будет нарастать, то разве что в каких-то маргинальных средах. В Украине об этом будут говорить в своих ютуб-эфирах информационные спекулянты – хайпожоры, которые считают себя политическими экспертами. Они прямо сейчас рассуждают, есть ли фортификации на Харьковщине, сидя в условных Черновцах, а завтра с таким же уровнем экспертности будут комментировать легитимность Зеленского. Вот они на неделю-две увеличат резонанс вокруг этой темы, а потом она сама умрет».
Навіщо слухати ютубер-експертів, коли є першоджерело - Конституція. Якщо нема дислексії, то прочитав і зрозумів.
Ще раджу розібратися, що таке легальність, а що легітимність.
ЛАД написав:Щодо "легальність" і "легітимність", не зрозумів, до чого це.
Тому що для легітимності треба рейтинги (підтримка електорату), а для легальності законні підстави.
На мій погляд, законні підстави потрібні саме задля легітимності. А рейтинги тільки для того, щоб знати, наскільки суспільство підтримує політику влади. Ще для визначення популярності персоналій.
Вікі: Легіти́мність (від лат. legitimus — згідно з законами, правомірний, законний) — здатність того чи іншого політичного режиму досягти суспільного визнання та виправдання обраного політичного курсу, прийнятих ним політичних рішень, кадрових або функціональних змін у структурах влади[1]. Чим нижче рівень легітимності, тим частіше влада буде спиратися на силовий примус.
2Kate0000 перечитати шевеля губами поки не зрозуміє.
"Силовий примус", пояснювати не потрібно, що це.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 18 тра, 2024 18:37, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:.............. Вікі: Легіти́мність (від лат. legitimus — згідно з законами, правомірний, законний) — здатність того чи іншого політичного режиму досягти суспільного визнання та виправдання обраного політичного курсу, прийнятих ним політичних рішень, кадрових або функціональних змін у структурах влади[1]. Чим нижче рівень легітимності, тим частіше влада буде спиратися на силовий примус. ...........
Скатываемся к терминологическим спорам? Прочитайте там же о "Легальна (раціональна) легітимність".
flyman написав:.............. Вікі: Легіти́мність (від лат. legitimus — згідно з законами, правомірний, законний) — здатність того чи іншого політичного режиму досягти суспільного визнання та виправдання обраного політичного курсу, прийнятих ним політичних рішень, кадрових або функціональних змін у структурах влади[1]. Чим нижче рівень легітимності, тим частіше влада буде спиратися на силовий примус. ...........
Скатываемся к терминологическим спорам? Прочитайте там же о "Легальна (раціональна) легітимність".
Легальність (від лат. legalis – законний) — політико-правове поняття, що означає дозволеність, відповідність певних політичних явищ чи подій чинним законам, позитивне ставлення жителів країни, великих груп, громадськості до діючих у державі інститутів влади, визнання їх правомірності. З формального погляду легальність визначається як дотримання певних процедурних правил, що стосуються формування та виконання власних рішень з боку держави.
Легальність визначає:
відповідність чинним законам (дозволеність законом, узаконення); визнання певного суб'єкта, суспільних відношення, процедури, дії такими, що існуюють або вчинені на законних підставах; оформлений у передбаченому законом порядку статус суб'єктів права.
ЛАД написав:Интересная статья о российских потерях - https://www.bbc.com/russian/articles/c19dke344z0o. Естественно, речь идёт исключительно о поименно установленных 53 586. При этом отмечается, что реальное число погибших российских военных может превышать 107 тысяч человек.
Русская служба BBC - это толпа зашкваренных "хороших" русских