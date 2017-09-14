Легитимность означает признание населением данной власти, её права управлять. Легитимная власть принимается массами, а не просто навязывается им. Массы согласны подчиняться такой власти, считая её справедливой, авторитетной, а существующий порядок наилучшим для государства, страны (края, региона и так далее). Конечно, в обществе всегда есть граждане, нарушающие законы, не согласные с данным политическим курсом, не поддерживающие власть. Легитимность власти означает, что её поддерживает большинство, что законы исполняются основной частью общества.



Легитимность власти не следует путать с понятием легальность власти, также существующим в политологии.



Легальность власти — её юридическое обоснование, законность, её соответствие существующим в государстве правовым нормам. Легитимность, в отличие от легальности, не юридический факт, а социально-психологическое явление.



В обществе может существовать и нелегальная власть, например, мафия, которая может восприниматься народом (или его частью) как легитимная либо нелегитимная.