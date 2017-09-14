Легитимность означает признание населением данной власти, её права управлять. Легитимная власть принимается массами, а не просто навязывается им. Массы согласны подчиняться такой власти, считая её справедливой, авторитетной, а существующий порядок наилучшим для государства, страны (края, региона и так далее). Конечно, в обществе всегда есть граждане, нарушающие законы, не согласные с данным политическим курсом, не поддерживающие власть. Легитимность власти означает, что её поддерживает большинство, что законы исполняются основной частью общества.
Легитимность власти не следует путать с понятием легальность власти, также существующим в политологии.
Легальность власти — её юридическое обоснование, законность, её соответствие существующим в государстве правовым нормам. Легитимность, в отличие от легальности, не юридический факт, а социально-психологическое явление.
В обществе может существовать и нелегальная власть, например, мафия, которая может восприниматься народом (или его частью) как легитимная либо нелегитимная.
Но вообще, терминологические споры не особо интересуют.
ЛАД написав:Интересная статья о российских потерях - https://www.bbc.com/russian/articles/c19dke344z0o. Естественно, речь идёт исключительно о поименно установленных 53 586. При этом отмечается, что реальное число погибших российских военных может превышать 107 тысяч человек.
Русская служба BBC - это толпа зашкваренных "хороших" русских
ЛАД написав:Интересная статья о российских потерях - https://www.bbc.com/russian/articles/c19dke344z0o. Естественно, речь идёт исключительно о поименно установленных 53 586. При этом отмечается, что реальное число погибших российских военных может превышать 107 тысяч человек.
Русская служба BBC - это толпа зашкваренных "хороших" русских
Врут, как дышут
Все врут
Интересно, в чём там ложь? Цифры не устраивают, хочется побольше? Устроило бы тысяч 500 убитых? Ну, чем богаты, тем и рады.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 18 тра, 2024 19:03, всього редагувалось 1 раз.
Якщо не виходить зрозуміти з шевелінням- найняти толмача, хай розжовує. Той факт, що нелегітимна влада може вдаватись до силового примусу, не означає зворотнє . Ознака «силовий примус» не є показником нелегітимності. Коли папа Андрія стягував за ногу з ліжка і примушував йти в школу, папа не став ні нелегітимним, ні нелегальним. Просто Андрій з якихось своїх причин не хотів до школи. Не більше.
КМІС:
Серед 13 діячів у списку найбільше українців довіряють В. Залужному – 94% довіряють йому і лише 5% не довіряють (порівняно з груднем ситуація практично не змінилася). Також більшість українців довіряють (у приблизно близькій мірі) К. Буданову, В. Зеленському, С. Притулі та (з окремими коментарями) О. Сирському. Так, довіра керівнику ГУР становить 66% (і цей показник зріс з 60% у грудні, у той же частка тих, хто не довіряє, майже не змінилася – 19% зараз і 20% у грудні). Довіра В. Зеленському становить 64% порівняно із 77% у грудні (недовіра при цьому зросла з 22% у грудні до 35% у лютому). С. Притулі довіряють 61%, і в його випадку також має місце зниження довіри (з 69% у грудні, недовіра зросла з 25% до 33%).
pesikot написав:Русская служба BBC - это толпа зашкваренных "хороших" русских
Врут, как дышут
Все врут
Интересно, в чём там ложь? Цифры не устраивают, хочется побольше? Устроило бы тысяч 500 убитых? Ну, чем богаты, тем и рады.
А шо случилось ? особенно после такого ...
ЛАД написав:Интересно получается. Информация на украинском новостном сайте о словах украинского же депутата это , которую я должен проверять на иностранном сайте! Не слишком ли много требований ко мне?
Зачем ты веришь иностранному сайту ?
Или это снова много требований к тебе ? Так ты сам полез на иностранный сайт BBC
Продолжаешь искать хороших русских Удачи. Тебя, парторга, даже обстрелы Харькова не могут исправить
Чем больше обстреливают, тем больше ты ищешь хороших русских Вместо того, чтобы понять, простую инстину - они все моральный уроды
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 18 тра, 2024 19:12, всього редагувалось 1 раз.
Интересно, в чём там ложь? Цифры не устраивают, хочется побольше? Устроило бы тысяч 500 убитых? Ну, чем богаты, тем и рады.
В 21 веке минобороны обеих сторон располагаю +- достоверным данными по своим потерям. Но эти цифры не назовут даже после войны. Сейчас тем более. Графа пропавший без вести это самый простой метод манипуляций. Совок во время Второй мировой до половины потерь в пропавших загнал.
detroytred написав:Якщо саме в паливі, то коли кількість перейде в якість? Бо втрати-оновлення 15% -- це ні про що. Бо перерозподілом регулюється: закуплять за кордоном; менше витратять палива на розкіш, але оборонка отримає, як і раніше. Мета? Ударів по НПЗ і саме отакої потужності ударів.
Я думаю ціль - загальне виснаження економіки. В цьому плані НПЗ - дорога, важко відновлювана і потрібна для економіки річ. А ще - легкозаймиста. Альтернативу важко знайти. І незрозуміло, чому була майже місячна перерва, яка дала їм відновитися. ІМХО, при поточних темпах ударів реально просадити виробництво до 500К, і тоді їм доведеится багато імпортувати. ЦЕ удар і по населенню, і по економіці в загальному
Атаки безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей Російської Федерації та призвели до зростання внутрішніх цін на паливо. Про це пише агентство Bloomberg, посилаючись на оцінку Розвідувального управління Міністерства оборони США, інформує FREEДОМ.