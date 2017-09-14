Згідно з оригіналом – єдиний правильний варіант в українській мові. Тільки такий варіант потрібно використовувати в офіційних документах, оскільки слово «вірний» вживають зовсім в іншому значенні («вірним» можна бути в дружбі, коханні, «вірно» служити Батьківщині). https://kak-pravilno.net/zgidno-z-origi ... -pravilno/
Росіяни продовжать просуватись у Харківській області ще два-три тижні, поки мають повне домінування в ресурсах, але потім це почне вирівнюватись. Про це розповів The Guardian радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Вони не будуть просуватись до Харкова, оскільки Кремль виділив лише 15 тисяч військових для цього наступу. Ідея операції у цьому регіоні полягала у тому, щоб «розширити лінію фронту», змусити Україну перемістити свої резерви та скористатися затримкою пакету допомоги від США. https://varta1.com.ua/news/na-bankoviy- ... 80893.html Може все ж таки в оригіналі так не прозвучало - два-три тижні. Бо якісь недобрі асоціації з цим висловом.
І як це корелює з: *23:31, 13 травня СКІЛЬКИ ОКУПАНТІВ НАСТУПАЮТЬ НА ХАРКІВЩИНІ Секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, що на кордоні спершу перебувало 50 тисяч окупантів. Наразі значна частина з них пішла у наступ на Харківщині. Йдеться про набагато більше ніж 30 тисяч.* https://24tv.ua/snaryadi-atakuvali-byel ... 3_n2554017
Вони там між собою спілкуються? В наріду може бути когнитивний дисонанс.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 18 тра, 2024 19:38, всього редагувалось 1 раз.
Интересно, в чём там ложь? Цифры не устраивают, хочется побольше? Устроило бы тысяч 500 убитых? Ну, чем богаты, тем и рады.
В 21 веке минобороны обеих сторон располагаю +- достоверным данными по своим потерям. Но эти цифры не назовут даже после войны. Сейчас тем более. Графа пропавший без вести это самый простой метод манипуляций. Совок во время Второй мировой до половины потерь в пропавших загнал.
Это верно. Но там чётко написано, что цифры приведены исключительно по поимённо установленным погибшим. Точно так же чётко написано, что реальные потери наверняка выше. По их мнению, вдвое. Может, и больше, может, и меньше. А точные цифры, естественно, никто не назовёт. Возможно, их никто и не знает.
Ой+ Не будем устраивать лингвистические споры, но сегодня многие вопросы (даже лингвистические) определяются "политической целесообразностью". Иногда личными вкусами лингвиста. Удивляет, когда калька с польского или французского признаётся вполне соответствующей, при этом тут же калька с английского (или даже не калька, а просто слово английского происхождения) не годится. А к "копія вірна" придраться может разве что Фарион. Из Вашего же источника:
2. розм., рідко. Те саме, що правильний 1; правдивий, точний.
ЛАД написав:Ой+ Не будем устраивать лингвистические споры, но сегодня многие вопросы (даже лингвистические) определяются "политической целесообразностью". Иногда личными вкусами лингвиста. Удивляет, когда калька с польского или французского признаётся вполне соответствующей, при этом тут же калька с английского (или даже не калька, а просто слово английского происхождения) не годится. А к "копія вірна" придраться может разве что Фарион. Из Вашего же источника:
2. розм., рідко. Те саме, що правильний 1; правдивий, точний.
Ну а примечание "розм., рідко" это уж точно очень часто просто вкусовщина.
Ну вот, чем бОльше Россия обстреливает Харьков, тем бОльше у парторга виновата Фарион
Удивительный человек, причинно-следственные связи отсутствуют напрочь Только лозунги в голове