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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82468247824882498250 ... 8253>
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 20:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Вовчанську окупанти обстріляли авто з цивільними: двоє людей загинули
У Вовчанську Харківської області росіяни обстріляли автомобіль з цивільними, коли ті намагались евакуюватися з міста. Унаслідок обстрілу загинули дві людини. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.


"Для пересічних нічого не змінится, якщо прийде Росія" (с) dima_On

Росіяни роблять все те, що робили в 2022 році, а саме - вбивають цивільних
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 20:46

  Vadim_ написав:
  flyman написав:Ні, ні - це все брЄд!!! :mrgreen:
https://youtube.comrts/ZglhOVWjmoc?si=PBxOsXeDS-cq0Rqc

Долярчику, ви все це з чого пишете?


Та я серъёзно , не ну не с 3310 он строчит, минимум ноут , откуда он на передке?

3310 - це погана ідея. Бажано мати більш менш сучасний смартфон з аідтримкою 4G
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 20:49

  vitaliiangel написав:
Центральна лікарня Вовчанська стала місцем масового поховання росіян внаслідок авіаудару.
https://t.me/voynareal_ua/40515
по ссылке видео

Наш пілот су-27 17.05 підполковник з Миргородської бригади загинув. :cry: :cry:
Кацапи з літака з 100 км ракетой збили.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 20:53

  ЛАД написав:
  UA написав:В 21 веке минобороны обеих сторон располагаю +- достоверным данными по своим потерям.
Но эти цифры не назовут даже после войны. Сейчас тем более.
Графа пропавший без вести это самый простой метод манипуляций.
Совок во время Второй мировой до половины потерь в пропавших загнал.

Это верно.
Но там чётко написано, что цифры приведены исключительно по поимённо установленным погибшим. Точно так же чётко написано, что реальные потери наверняка выше. По их мнению, вдвое. Может, и больше, может, и меньше.
А точные цифры, естественно, никто не назовёт. Возможно, их никто и не знает.

В 1943 красая армия заняв село на Левобержной Украине, забирала всех мужчин от 15 до 45 лет и часто даже в гражданской одежде гнала на какой небудь Букринський плацдарм. Бумажный учет часто терялся или даже не велся.
Сейчас все таки ТЦК фиксируют факт бусификации-мобілізації. След в бухгалтерии по начислению зарплаты остается. Все есть в цифровом формате. Занизить потери возможно только сознательно и приложив некоторые усилия.
В период войны эта информация естественно доступна исключительно для первых лиц.
Востаннє редагувалось UA в Суб 18 тра, 2024 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 20:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Для пересічних нічого не змінится, якщо прийде Росія" (с) dima_On

Росіяни роблять все те, що робили в 2022 році, а саме - вбивають цивільних

Ну раз так, то в Тисе трупаки благодаря действующей ОПГ :)
Действуюшая власть делает все, чтобы гречкосей выбрал возможную смерть на Тисе, а не защиту денежных потоков 95квартала :D
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 21:00

Ласкаво просимо! ;)

  Vadim_ написав:Долярчику, ви все це з чого пишете?


Та я серъёзно , не ну не с 3310 он строчит, минимум ноут , откуда он на передке?

Ксяомі))

Я на смартфоні одним пальцем швидше пишу, ніж деякі на ноуті😁

Але в нас тут деякі побратими і ноути покупляли собі(зарплата ж дозволяє) ;)

Тож ходіть до нас, будете і на форумі строчити і 190 000/міс мати😁
Правда - я 190 000/міс не маю))
Та я, навіть, 100 000/міс не маю))

Але ви будете мати!
Я вам підкажу, куди треба йти)) - всього лиш 3-4км .... ;) - і вуаля, вже 190 000/міс, як з куща!©😁😁😁
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 18 тра, 2024 22:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 21:06

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Для пересічних нічого не змінится, якщо прийде Росія" (с) dima_On

Росіяни роблять все те, що робили в 2022 році, а саме - вбивають цивільних

Ну раз так, то в Тисе трупаки благодаря действующей ОПГ :)
Действуюшая власть делает все, чтобы гречкосей выбрал возможную смерть на Тисе, а не защиту денежных потоков 95квартала :D

Завали своё российское хлебало.

Я написал, что Россия продолжает убивать гражданских, как и делала это

Ты начал писать по-российски. А как дышал, как дышал вначале ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 21:12

  Успіх написав:
  Vadim_ написав:Долярчику, ви все це з чого пишете?


Та я серъёзно , не ну не с 3310 он строчит, минимум ноут , откуда он на передке?

Ксяомі))

Я на смартфоні одним пальцем швидше пишу, ніж деякі на ноуті😁


А інтернет звідки ? :)

Ти ж у нас боєць на передку
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 21:12

  dimo_0n написав:Ну раз так, то в Тисе трупаки благодаря действующей ОПГ :)
Действуюшая власть делает все, чтобы гречкосей выбрал возможную смерть на Тисе, а не защиту денежных потоков 95квартала :D

Трупаки в Тисе (их количество) как и застреленный погранцом парень с Днепра вполне может быть ИПСО для воздействия на планирующих побег граждан.
Физически предотвратить исход населения на такой протяженной линии границы просто нет возможности.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 21:15

Востаннє редагувалось Xenon в Суб 18 тра, 2024 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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