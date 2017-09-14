У Вовчанську Харківської області росіяни обстріляли автомобіль з цивільними, коли ті намагались евакуюватися з міста. Унаслідок обстрілу загинули дві людини. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
"Для пересічних нічого не змінится, якщо прийде Росія" (с) dima_On
Росіяни роблять все те, що робили в 2022 році, а саме - вбивають цивільних
UA написав:В 21 веке минобороны обеих сторон располагаю +- достоверным данными по своим потерям. Но эти цифры не назовут даже после войны. Сейчас тем более. Графа пропавший без вести это самый простой метод манипуляций. Совок во время Второй мировой до половины потерь в пропавших загнал.
Это верно. Но там чётко написано, что цифры приведены исключительно по поимённо установленным погибшим. Точно так же чётко написано, что реальные потери наверняка выше. По их мнению, вдвое. Может, и больше, может, и меньше. А точные цифры, естественно, никто не назовёт. Возможно, их никто и не знает.
В 1943 красая армия заняв село на Левобержной Украине, забирала всех мужчин от 15 до 45 лет и часто даже в гражданской одежде гнала на какой небудь Букринський плацдарм. Бумажный учет часто терялся или даже не велся. Сейчас все таки ТЦК фиксируют факт бусификации-мобілізації. След в бухгалтерии по начислению зарплаты остается. Все есть в цифровом формате. Занизить потери возможно только сознательно и приложив некоторые усилия. В период войны эта информация естественно доступна исключительно для первых лиц.
Востаннє редагувалось UA в Суб 18 тра, 2024 21:00, всього редагувалось 1 раз.
dimo_0n написав:Ну раз так, то в Тисе трупаки благодаря действующей ОПГ Действуюшая власть делает все, чтобы гречкосей выбрал возможную смерть на Тисе, а не защиту денежных потоков 95квартала
Трупаки в Тисе (их количество) как и застреленный погранцом парень с Днепра вполне может быть ИПСО для воздействия на планирующих побег граждан. Физически предотвратить исход населения на такой протяженной линии границы просто нет возможности.