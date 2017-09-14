dimo_0n написав:Ну раз так, то в Тисе трупаки благодаря действующей ОПГ Действуюшая власть делает все, чтобы гречкосей выбрал возможную смерть на Тисе, а не защиту денежных потоков 95квартала
Трупаки в Тисе (их количество) как и застреленный погранцом парень с Днепра вполне может быть ИПСО для воздействия на планирующих побег граждан. Физически предотвратить исход населения на такой протяженной линии границы просто нет возможности.
це як "ісход з Єгипету"? Тиса розступиться?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 18 тра, 2024 21:24, всього редагувалось 2 разів.
UA написав:быть ИПСО для воздействия на планирующих побег граждан
наша власть умеет что угодно подать в розовых тонах. так вышло что я вынуждено смотрел марафон с 24.02.02 и до мая и на полном серьёзе думал сейчас вот-вот нас завалят современным оружием и мы выйдем на границы 91. Афигеть так работает пропаганда и тг каналы не отставали. Лишь только немногие в 2023 начали писать правду. Так вот сгущать краски наша власть не умеет. Всё значительно хуже, чем они подают.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 18 тра, 2024 21:30, всього редагувалось 1 раз.
Я тобі більше скажу! Мені приснилось, що... Мої побратими ходили помагати копати окопи піхоті на 0, так там справді ніякого зв'язку! Але!!! Але вже за 1,5-2км від 0, піхота в бліндажах собі теж користується іграшкою від Ілона Масковича
Так ти ж сам писав, що старлінки не працювали
Навіть 9 класів школи, розуміють, є зв"язок - то є зв"язок. Якщо немає, то немає
А у тебе, зв"язку немає, але зв"язок є
Чекай на мене, я тебе вилікую. Тільки тобі не сподобається
Эффективно поагитировали ещё одного чувака за руцкий мир. Про 60 дней на уточнення данных они ничего не слышали.
Думаю, в чудака все схвачено. Це просто такий тонкий тролінг для хайпу переглядів. Привезуть, а там, опа, мужик не простий, і броня не пробивна. І відео постановочне. Тут писали, що ухилянти з потяга на ходу вистрибують, а цей спокійно їде на місці пасажира. Пригадується знаменита фраза Станіславського.
UA написав:быть ИПСО для воздействия на планирующих побег граждан
наша власть умеет что угодно подать в розовых тонах. так вышло что я вынуждено смотрел марафон с 24.02.02 и до мая и на полном серьёзе думал сейчас вот-вот нас завалят современным оружием и мы выйдем на границы 91. Афигеть так работает пропаганда и тг каналы не отставали. Лишь только немногие в 2023 начали писать правду. Так вот сгущать краски наша власть не умеет. Всё значительно хуже, чем они подают.
ИПСО во время войны это нормально. Просто наши керманичи это делают не имея среднесрочной стратегии Отого так и получается