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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82478248824982508251 ... 8253>
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 21:15

  UA написав:
  dimo_0n написав:Ну раз так, то в Тисе трупаки благодаря действующей ОПГ :)
Действуюшая власть делает все, чтобы гречкосей выбрал возможную смерть на Тисе, а не защиту денежных потоков 95квартала :D

Трупаки в Тисе (их количество) как и застреленный погранцом парень с Днепра вполне может быть ИПСО для воздействия на планирующих побег граждан.
Физически предотвратить исход населения на такой протяженной линии границы просто нет возможности.

це як "ісход з Єгипету"? Тиса розступиться?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 18 тра, 2024 21:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 21:17

dimo_0n

гречкосей выбрал возможную смерть на Тисе, а не защиту денежных потоков 95квартала :D


З яким співвідношенням цифр вибирають смерть на Тисі (чи спроби переплисти) vs смерть на війні (чи цифри вступивших до ЗСУ) ??
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 21:19

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Востаннє редагувалось Успіх в Суб 18 тра, 2024 22:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 21:21

Xenon есть продолжение
https://t.me/xydessa/42363

  UA написав:быть ИПСО для воздействия на планирующих побег граждан
наша власть умеет что угодно подать в розовых тонах. так вышло что я вынуждено смотрел марафон с 24.02.02 и до мая и на полном серьёзе думал сейчас вот-вот нас завалят современным оружием и мы выйдем на границы 91. Афигеть так работает пропаганда и тг каналы не отставали. Лишь только немногие в 2023 начали писать правду. Так вот сгущать краски наша власть не умеет. Всё значительно хуже, чем они подают.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 18 тра, 2024 21:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 21:29

  Успіх написав:
  pesikot написав:на передку
Я тобі більше скажу!
Мені приснилось, що...
Мої побратими ходили помагати копати окопи піхоті на 0, так там справді ніякого зв'язку!
Але!!!
Але вже за 1,5-2км від 0, піхота в бліндажах собі теж користується іграшкою від Ілона Масковича ;)

Так ти ж сам писав, що старлінки не працювали :)

Навіть 9 класів школи, розуміють, є зв"язок - то є зв"язок. Якщо немає, то немає

А у тебе, зв"язку немає, але зв"язок є :)

Чекай на мене, я тебе вилікую.
Тільки тобі не сподобається :)
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 21:30

  Xenon написав:

Эффективно поагитировали ещё одного чувака за руцкий мир.
Про 60 дней на уточнення данных они ничего не слышали.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 21:31

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Востаннє редагувалось Успіх в Суб 18 тра, 2024 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 21:34

  UA написав:
  Xenon написав:

Эффективно поагитировали ещё одного чувака за руцкий мир.
Про 60 дней на уточнення данных они ничего не слышали.

Думаю, в чудака все схвачено. Це просто такий тонкий тролінг для хайпу переглядів. Привезуть, а там, опа, мужик не простий, і броня не пробивна.
І відео постановочне. Тут писали, що ухилянти з потяга на ходу вистрибують, а цей спокійно їде на місці пасажира. Пригадується знаменита фраза Станіславського.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 21:37

  vitaliiangel написав:Xenon есть продолжение
https://t.me/xydessa/42363

  UA написав:быть ИПСО для воздействия на планирующих побег граждан
наша власть умеет что угодно подать в розовых тонах. так вышло что я вынуждено смотрел марафон с 24.02.02 и до мая и на полном серьёзе думал сейчас вот-вот нас завалят современным оружием и мы выйдем на границы 91. Афигеть так работает пропаганда и тг каналы не отставали. Лишь только немногие в 2023 начали писать правду. Так вот сгущать краски наша власть не умеет. Всё значительно хуже, чем они подают.

ИПСО во время войны это нормально.
Просто наши керманичи это делают не имея среднесрочной стратегии
Отого так и получается
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 21:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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Востаннє редагувалось Успіх в Суб 18 тра, 2024 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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