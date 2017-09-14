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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 824882498250825182528253>
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 21:42

  Успіх написав:
  pesikot написав:є зв"язок - то є зв"язок. Якщо немає, то немає
Я писав, що "з перебоями"!
Не тупи ;)

Зараз, теж з перебоями...
Он ютуб підторможує, то я сюди заглянув :lol:

Чекай на мене, я тобі твої перебої поясню :)

Будешь копати звідси і до обіду, про інтернет забудешь :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 21:44

  vitaliiangel написав:Xenon есть продолжение
https://t.me/xydessa/42363

Прикольна телега. Весело там у них в Одесі. Окрім самої придурошної тцк, дивлюсь в них мода костилями бити. Другий епізод на презентації книги били ще й стріляли з пістолету. Посміявся з коментів. :)
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 21:47

  Успіх написав:
  UA написав:Трупаки в Тисе (их количество) как и застреленный погранцом парень

Сниться мені якось, що ...
В мене тут є побратими з Стрийського району...
То, навіть, в новинах було про "плавців" з сусіднього села(одного з побратимів)

Втікали 10
Двох знайшли в Тисі
8 - не знайшли(може вдалось втекти, а може і не всім...)

То чи то в одного, чи то в обох в тілі виявили кулі...

Капець, і насниться ж таке...

Він отих втікачів особисто знав?

Чи двоюрідний брат кума сусіда переповів?
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 21:47

Підстава для отаких дій? - *ви не хочете...*
Сюрреалізм.
В якій Конституції, Законі є, що *якщо громадянин не хоче..., то його отак...".
В Конституції чітко визначено ст.19 "що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах, повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України".

Тобто треба чітко вказати норму законів. В якій зазначено і підставу, і повноваження, і спосіб.
Все.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 21:53

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Востаннє редагувалось Успіх в Суб 18 тра, 2024 21:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 21:57

:arrow:
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 18 тра, 2024 22:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 21:57

  Успіх написав:
  UA написав:Він отих втікачів особисто знав?

Чи двоюрідний брат кума сусіда переповів?
Мені краще погодитись на твоє припущення кума-свата-брата...
а також стояти твердо на тому, що це був сон!
Ніж доказувати, що при мені була розмова по телефону на гучномовці побратима і його друга з села... який з тими "плавцями" виріс/товаришував...

Але це все сон!

Звичайний брЄд!!!

Не вірю що Зеукраїнська влада надає військовим наказ вбивати та знущатися з цивільних громадян. Це військові злочини, що не мають строку давності. Цього просто не може бути.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Цього просто не може бути
Що прикордонники не мають права стріляти?
А раптом це якісь зеки/злочинці біжать і не реагують на попередження?

Охорона кордонів, як не як, а має бути.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:02

  alex lem написав:Прикольна телега. Весело там у них в Одесі
и юмор специфический https://t.me/xydessa/42356
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:02

  Успіх написав:
  pesikot написав:Будешь копати звідси і до обіду, про інтернет забудешь
Ага))
Ти мені хіба що "в свисток свиснеш" :lol: :lol: :lol:

Про педерастію ти теж забудешь :)
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