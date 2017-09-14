Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 18 тра, 2024 21:42
Успіх написав: pesikot написав:
є зв"язок - то є зв"язок. Якщо немає, то немає
Я писав, що "з перебоями"!
Не тупи
Зараз, теж з перебоями...
Он ютуб підторможує, то я сюди заглянув
Чекай на мене, я тобі твої перебої поясню
Будешь копати звідси і до обіду, про інтернет забудешь
pesikot
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Додано: Суб 18 тра, 2024 21:44
Прикольна телега. Весело там у них в Одесі. Окрім самої придурошної тцк, дивлюсь в них мода костилями бити. Другий епізод на презентації книги били ще й стріляли з пістолету. Посміявся з коментів.
alex lem
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Додано: Суб 18 тра, 2024 21:47
Успіх написав: UA написав:
Трупаки в Тисе (их количество) как и застреленный погранцом парень
Сниться мені якось, що ...
В мене тут є побратими з Стрийського району...
То, навіть, в новинах було про "плавців" з сусіднього села(одного з побратимів)
Втікали 10
Двох знайшли в Тисі
8 - не знайшли(може вдалось втекти, а може і не всім...)
То чи то в одного, чи то в обох в тілі виявили кулі...
Капець, і насниться ж таке...
Він отих втікачів особисто знав?
Чи двоюрідний брат кума сусіда переповів?
UA
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Додано: Суб 18 тра, 2024 21:47
Підстава для отаких дій? - *ви не хочете...*
Сюрреалізм. В якій Конституції, Законі є, що *якщо громадянин не хоче..., то його отак...". В Конституції чітко визначено ст.19 "що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах, повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України". Тобто треба чітко вказати норму законів. В якій зазначено і підставу, і повноваження, і спосіб. Все.
detroytred
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Додано: Суб 18 тра, 2024 21:53
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в Суб 18 тра, 2024 21:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 18 тра, 2024 21:57
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в Суб 18 тра, 2024 22:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 18 тра, 2024 21:57
Успіх написав: UA написав:
Він отих втікачів особисто знав?
Чи двоюрідний брат кума сусіда переповів?
Мені краще погодитись на твоє припущення кума-свата-брата...
а також стояти твердо на тому, що це був сон!
Ніж доказувати, що при мені була розмова по телефону на гучномовці побратима і його друга з села... який з тими "плавцями" виріс/товаришував...
Але це все сон!
Звичайний брЄд!!!
Не вірю що Зеукраїнська влада надає військовим наказ вбивати та знущатися з цивільних громадян. Це військові злочини, що не мають строку давності. Цього просто не може бути.
UA
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Додано: Суб 18 тра, 2024 22:00
UA написав:
Цього просто не може бути
Що прикордонники не мають права стріляти?
А раптом це якісь зеки/злочинці біжать і не реагують на попередження?
Охорона кордонів, як не як, а має бути.
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Додано: Суб 18 тра, 2024 22:02
alex lem написав:
Прикольна телега. Весело там у них в Одесі
и юмор специфический
https://t.me/xydessa/42356
vitaliiangel
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Додано: Суб 18 тра, 2024 22:02
Про педерастію ти теж забудешь
pesikot
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