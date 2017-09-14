я думал охрана границ чтобы к нам никто лишний не зашёл.
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Додано: Суб 18 тра, 2024 22:09
Додано: Суб 18 тра, 2024 22:13
Додано: Суб 18 тра, 2024 22:14
В якості припущення:
Може бути таке, що оті тендери на закупівлю туалетпапіру на мільйони, бруківка, озеленення і т.д. - є засобом, щоб "перетворити-перекачати" допомогу партнерів, яку не можна направляти на фінансування оборони країни, в оте потім фінансування через донати або тепер вже закупівлю в держави отими отримувачами грошей якоїсь віртуальної або непотрібної насправді фігні, або також по завищеним цінах (тобто гроші взад в бюджет).
Ну і звісно щось прилипне до рук виконавців, але гроші в масі підуть на оборону.
Тіко прошу дуже не сміятись.
Додано: Суб 18 тра, 2024 22:14
Додано: Суб 18 тра, 2024 22:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 18 тра, 2024 22:20
З старлінку пане експерт по передкам
Додано: Суб 18 тра, 2024 22:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Хлебало у тебе. А взагалі це образи, які правилами форумам караються баном...
Молодец що написал.
Я расширю твою мыслю. В итоге все и так идёт к переговорам на тех границах что есть. Ранкова кава в Крыму, как и кордоны 91 уже все.
Переговоры предлагались ещё год или 1.5 назад.
Т.е. из-за того, что кто-то не хочет терять потоки бабла - гибнуть как ЗСУ так и мирные граждане...
Глядишь, еслиб сели за стол раньше - Каховская ГЭС была была б на месте. Но нит...
Не знаю яке відношення тих хто на війні, але тих хто звалив та тих хто ще хоче звалити значно більше ніж тих, що в лавах ЗСУ.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Суб 18 тра, 2024 22:33, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Суб 18 тра, 2024 22:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
По громадянам що не чинять збройний опір ні.
2.5.2. Прикордонники, виконуючи завдання з охорони державного
кордону України, застосовують зброю та бойову техніку для:
1) відбиття збройного нападу та вторгнення на територію
України озброєних військових груп і злочинних угруповань;
2) припинення збройних провокацій, а також для відбиття
нападу або припинення збройного опору осіб, які незаконно
перетинають чи намагаються незаконно перетнути державний кордон
України;
3) захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю і
здоров'ю, а також звільнення заручників;
4) відбиття нападу на прикордонника або членів його сім'ї,
якщо їх життю і здоров'ю загрожує небезпека;
5) відбиття нападу на об'єкти, приміщення та прикордонні
наряди Державної прикордонної служби, а також їх звільнення в разі
захоплення;
6) затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину
і яка намагається втекти;
7) затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається
втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує
застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю і
здоров'ю прикордоннику;
8 ) зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо
водій своїми діями створює явну загрозу здоров'ю чи життю громадян
або прикордоннику;
9) подання сигналу тривоги або виклику допомоги;
10) знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров'ю
громадян або прикордонника.
Востаннє редагувалось UA в Суб 18 тра, 2024 22:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 тра, 2024 22:26
Додано: Суб 18 тра, 2024 22:26
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