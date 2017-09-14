RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 82498250825182528253>
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:09

  Успіх написав:Охорона кордонів, як не як, а має бути.
я думал охрана границ чтобы к нам никто лишний не зашёл.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23361
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2397 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:13

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Охорона кордонів, як не як, а має бути.
я думал охрана границ чтобы к нам никто лишний не зашёл.

Так може "чужі" прикордонники стріляли з другого берега Тиси - це ж не відомо!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6357
З нами з: 18.03.21
Подякував: 220 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:14

В якості припущення:

Може бути таке, що оті тендери на закупівлю туалетпапіру на мільйони, бруківка, озеленення і т.д. - є засобом, щоб "перетворити-перекачати" допомогу партнерів, яку не можна направляти на фінансування оборони країни, в оте потім фінансування через донати або тепер вже закупівлю в держави отими отримувачами грошей якоїсь віртуальної або непотрібної насправді фігні, або також по завищеним цінах (тобто гроші взад в бюджет).
Ну і звісно щось прилипне до рук виконавців, але гроші в масі підуть на оборону.

Тіко прошу дуже не сміятись.
detroytred
 
Повідомлень: 28582
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:14

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Охорона кордонів, як не як, а має бути.
я думал охрана границ чтобы к нам никто лишний не зашёл.

Так може "чужі" прикордонники стріляли з другого берега Тиси - це ж не відомо!

ааа тогда можно
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23361
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2397 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тіко прошу дуже не сміятись.

Той хто читає детройтеда той в цирку не сміється :mrgreen:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6040
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6880 раз.
Подякували: 3095 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:20

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  Vadim_ написав:Долярчику, ви все це з чого пишете?


Та я серъёзно , не ну не с 3310 он строчит, минимум ноут , откуда он на передке?

Ксяомі))

Я на смартфоні одним пальцем швидше пишу, ніж деякі на ноуті😁


А інтернет звідки ? :)

Ти ж у нас боєць на передку
З старлінку пане експерт по передкам :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1033
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Завали своё российское хлебало.

Хлебало у тебе. А взагалі це образи, які правилами форумам караються баном...

  pesikot написав:Я написал, что Россия продолжает убивать гражданских, как и делала это

Молодец що написал.
Я расширю твою мыслю. В итоге все и так идёт к переговорам на тех границах что есть. Ранкова кава в Крыму, как и кордоны 91 уже все.
Переговоры предлагались ещё год или 1.5 назад.
Т.е. из-за того, что кто-то не хочет терять потоки бабла - гибнуть как ЗСУ так и мирные граждане...
Глядишь, еслиб сели за стол раньше - Каховская ГЭС была была б на месте. Но нит...
  Kate0000 написав:З яким співвідношенням цифр вибирають смерть на Тисі (чи спроби переплисти) vs смерть на війні (чи цифри вступивших до ЗСУ) ??

Не знаю яке відношення тих хто на війні, але тих хто звалив та тих хто ще хоче звалити значно більше ніж тих, що в лавах ЗСУ.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Суб 18 тра, 2024 22:33, всього редагувалось 4 разів.
dimo_0n
 
Повідомлень: 357
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Що прикордонники не мають права стріляти

По громадянам що не чинять збройний опір ні.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-03#Text
2.5.2. Прикордонники, виконуючи завдання з охорони державного
кордону України, застосовують зброю та бойову техніку для:
1) відбиття збройного нападу та вторгнення на територію
України озброєних військових груп і злочинних угруповань;
2) припинення збройних провокацій, а також для відбиття
нападу або припинення збройного опору осіб, які незаконно
перетинають чи намагаються незаконно перетнути державний кордон
України;
3) захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю і
здоров'ю, а також звільнення заручників;
4) відбиття нападу на прикордонника або членів його сім'ї,
якщо їх життю і здоров'ю загрожує небезпека;
5) відбиття нападу на об'єкти, приміщення та прикордонні
наряди Державної прикордонної служби, а також їх звільнення в разі
захоплення;
6) затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину
і яка намагається втекти;
7) затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається
втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує
застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю і
здоров'ю прикордоннику;
8 ) зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо
водій своїми діями створює явну загрозу здоров'ю чи життю громадян
або прикордоннику;
9) подання сигналу тривоги або виклику допомоги;
10) знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров'ю
громадян або прикордонника.
Востаннє редагувалось UA в Суб 18 тра, 2024 22:26, всього редагувалось 1 раз.
UA
 
Повідомлень: 8327
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1842 раз.
Подякували: 2238 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:26

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Тіко прошу дуже не сміятись.

Той хто читає детройтеда той в цирку не сміється :mrgreen:

В мене таке враження, що найбільш мене читає Василь-Рівне.
Навіщо?
Щоб в цирку не сміятися.
detroytred
 
Повідомлень: 28582
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:26

Зразу після візиту держсекретаря США Блінкена в Україну у виданні Washington Post зʼявилася критична і доволі некомпліментарна стаття про Єрмака.

Злі язики з Банкової кажуть, що американці вимагають почистити оточення Зеленського від учасників корупційних скандалів, але той відмовився і сказав, що вони всі команда. В США вирішили, що ок. Команда. І вийшла стаття. Миттєво.
Xenon
 
Повідомлень: 4555
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 82498250825182528253>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobua, Google Adsense [Bot], sens і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 35728
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 197000
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 642852
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3132)
18.05.2024 20:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.