Зразу після візиту держсекретаря США Блінкена в Україну у виданні Washington Post зʼявилася критична і доволі некомпліментарна стаття про Єрмака.
Злі язики з Банкової кажуть, що американці вимагають почистити оточення Зеленського від учасників корупційних скандалів, але той відмовився і сказав, що вони всі команда. В США вирішили, що ок. Команда. І вийшла стаття. Миттєво.
Це расійске ІПСО. Такого не може бути. Вы не понимаете, это другое(с)
UA написав:та інших предметів, що загрожує життю і здоров'ю прикордоннику;
Я ж кажу - що невідомо, чиї прикордонники шмаляли! Напевно їхні(чужі)
Може темно було... Може на попередження "стій, стріляю" - втікали... проривались через кордон... Може погрожували прикордонникам(чужим) Там же маса варіантів могло бути...
Головне потім при поясненнях стояти на своєму)) Як ото у пісні:
*Бросьте, рядовой, давайте правду — вам же лучше! Вы б его узнали за версту..." — "Был туман... узнать не мог... темно, на небе тучи... Кто-то шёл — я крикнул в темноту.
На первый окрик "Кто идёт?" он стал шутить, На выстрел в воздух закричал: "Кончай дурить!" Я чуть замешкался, и не вступая в спор, Чинарик выплюнул — и выстрелил в упор". https://poems.net.ua/poet/Высоцкий_Владимир_Семёнович/Рядовой_Борисов...