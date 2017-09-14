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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8250825182528253>
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:27

UA 6 пункт. :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:29

  Xenon написав:
Зразу після візиту держсекретаря США Блінкена в Україну у виданні Washington Post зʼявилася критична і доволі некомпліментарна стаття про Єрмака.

Злі язики з Банкової кажуть, що американці вимагають почистити оточення Зеленського від учасників корупційних скандалів, але той відмовився і сказав, що вони всі команда. В США вирішили, що ок. Команда. І вийшла стаття. Миттєво.

Це расійске ІПСО. Такого не може бути.
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dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:31

  alex lem написав:UA 6 пункт. :wink:

Так наче-
Адмінка, КУПаП.
Навіть не КПК. Не злочин взагалі, а не те що тяжкий.
Лише правопорушення -- перехід кордону. Штраф.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:31

Там 100500 варіантів!

  UA написав:вторгнення на територію
  UA написав:незаконно
перетинають чи намагаються незаконно перетнути державний кордон
  UA написав:та інших предметів, що загрожує життю і
здоров'ю прикордоннику;

Я ж кажу - що невідомо, чиї прикордонники шмаляли!
Напевно їхні(чужі)

Може темно було...
Може на попередження "стій, стріляю" - втікали... проривались через кордон...
Може погрожували прикордонникам(чужим)
Там же маса варіантів могло бути...
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 18 тра, 2024 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:32

  alex lem написав:UA 6 пункт. :wink:

6) затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину
і яка намагається втекти;

Перекладаю з ментовського на людський
Особу яка вчинила тяжкий злочин і не намагається втікати застрелити не можна.
А яка намагається втікати можна.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:34

  UA написав:знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров'ю
громадян або прикордонника.
можно сказать что стрелял в вооруженного медведя який незаконно перетинають чи намагаються незаконно перетнути державний кордон України;
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 18 тра, 2024 22:36, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:36

  UA написав:
  alex lem написав:UA 6 пункт. :wink:

6) затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину
і яка намагається втекти;

Перекладаю з ментовського на людський
Особу яка вчинила тяжкий злочин і не намагається втікати застрелити не можна.
А яка намагається втікати можна.

До того ж потрібен бути саме тяжкий злочин.
Можна подивитися, що таке тяжкі злочини.

І до чого відноситься перетин кордону не встановленому місці.
Може виявитися, що навіть не до злочину, а до лише правопорушення.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:39

  Успіх написав:
  UA написав:вторгнення на територію
  UA написав:та інших предметів, що загрожує життю і
здоров'ю прикордоннику;

Я ж кажу - що невідомо, чиї прикордонники шмаляли!
Напевно їхні(чужі)

Може темно було...
Може на попередження "стій, стріляю" - втікали... проривались через кордон...
Може погрожували прикордонникам(чужим)
Там же маса варіантів могло бути...

Головне потім при поясненнях стояти на своєму))
Як ото у пісні:

*Бросьте, рядовой, давайте правду — вам же лучше!
Вы б его узнали за версту..." —
"Был туман... узнать не мог... темно, на небе тучи...
Кто-то шёл — я крикнул в темноту.

На первый окрик "Кто идёт?" он стал шутить,
На выстрел в воздух закричал: "Кончай дурить!"
Я чуть замешкался, и не вступая в спор,
Чинарик выплюнул — и выстрелил в упор".
https://poems.net.ua/poet/Высоцкий_Владимир_Семёнович/Рядовой_Борисов...

Ну точно з Вас написано))
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:незаконно перетинають чи намагаються незаконно перетнути державний кордон
України;

Так ключове "незаконний перетин кордону РУМУНІЇ!!!"
Цікаво, що там по румунських законах?
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:42

Перепливання Тиси є правопорушенням, але це звісно не тяжкий злочин.

Різновид тяжких злочинів це викрадення людей, тортури...
Всі співпадіння з структурами які діють в Україні від імені влади треба вважати видумкою.
UA
 
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