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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 824982508251825282538254>
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:39

  Успіх написав:
  UA написав:вторгнення на територію
  UA написав:та інших предметів, що загрожує життю і
здоров'ю прикордоннику;

Я ж кажу - що невідомо, чиї прикордонники шмаляли!
Напевно їхні(чужі)

Може темно було...
Може на попередження "стій, стріляю" - втікали... проривались через кордон...
Може погрожували прикордонникам(чужим)
Там же маса варіантів могло бути...

Головне потім при поясненнях стояти на своєму))
Як ото у пісні:

*Бросьте, рядовой, давайте правду — вам же лучше!
Вы б его узнали за версту..." —
"Был туман... узнать не мог... темно, на небе тучи...
Кто-то шёл — я крикнул в темноту.

На первый окрик "Кто идёт?" он стал шутить,
На выстрел в воздух закричал: "Кончай дурить!"
Я чуть замешкался, и не вступая в спор,
Чинарик выплюнул — и выстрелил в упор".
https://poems.net.ua/poet/Высоцкий_Владимир_Семёнович/Рядовой_Борисов...

Ну точно з Вас написано))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:незаконно перетинають чи намагаються незаконно перетнути державний кордон
України;

Так ключове "незаконний перетин кордону РУМУНІЇ!!!"
Цікаво, що там по румунських законах?
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:45

  Успіх написав:Цікаво, що там по румунських законах?
за румынию нз а по венгрии такая инфа
В Венгрии заявили, что не "отправят насмерть" украинских мужчин-беженцев
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 6/7185327/
так шо бежим в венгрию.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:47

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:незаконно перетинають чи намагаються незаконно перетнути державний кордон
України;

Так ключове "незаконний перетин кордону РУМУНІЇ!!!"
Цікаво, що там по румунських законах?

Особи що переслідуються мають право на захист.

Поляки кажуть когось видавали. Але треба дивитися що там написала українська сторона у запиті на видачу. Можливо ці особи скоїли в Україні щось значне.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:53

  detroytred написав:
  UA написав:6) затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину
і яка намагається втекти;

Перекладаю з ментовського на людський
Особу яка вчинила тяжкий злочин і не намагається втікати застрелити не можна.
А яка намагається втікати можна.

До того ж потрібен бути саме тяжкий злочин.
Можна подивитися, що таке тяжкі злочини.

І до чого відноситься перетин кордону не встановленому місці.
Може виявитися, що навіть не до злочину, а до лише правопорушення.

Саме так. Просто перетин кордону відноситься до правопорушення.
Якщо особа тягне мішок з цигарками то ще контрабанда :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну все тепер зрозуміло!
Дякую, що все пояснили))

Тож немає жодних сумнівів, що "плавці" перед перетином кордону самі проковтнули трохи куль...

І було б це смішно, якщо б ми обговорювали якийсь фільм...

А так...
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://dou.ua/forums/topic/38507/#2824860
БЗВП
З 280 людей, дійсно придатні приблизно 50-60, решта це люди з хронічними захворюваннями (тобто обмежено придатні), багато людей 50+.
...
програма яка розрахована на три місяці стиснута в 30 днів. Підготувати за такий час людину малоймовірно. Один з інструкторів казав що попередній випуск хотіли назад сюди повертати, бо вони майже нічого не вміли.

https://dou.ua/forums/topic/38507/#2824829
ходжу з паличкою з дитинства але інвалідність так і не оформляв, нема частин мʼяза голені. Якщо роблю електро стимуляції, масажі і процедури то ходжу кульгаючи. Сказали що коли вибухне поряд побіжу забувши про паличку. Також пошуткували що буду добре повзати.
Скоро думаю і колясочники підуть.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 18 тра, 2024 23:04, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:57

  Ой+ написав:
  Bobua написав:З особливим цинізмом у оща -- написало “невірний код підтв.”

Ощад далі суржикує:
ВІ́РНИЙ, а, е.
1. Який заслуговує довір'я; постійний у своїх поглядах і почуттях; відданий. https://sum.in.ua/s/virnyj

В них навіть печатки "копія вірна"
Українською помилковий чи ще варіанти.
Я пробував з багатьох і всюди мимо крім ощАда, бо там треба більше всього вводити.


Ага.
Взагалі ж не знаєм чи буде та копія вірною, чи зрадить... :(

Спробував зайти на портал ПФУ через ID.
Дізнався, що особливо особливий цинізм наразі -- це діяльність МОУ. Вони зламали ID по всій країні. А не лише у себе. У оща й сиби -- і на пфу такі помилки.
Задумався...
Чому не зробили вхід по КЕП?
Диверсанти кляті? Знову?? 🙀😱
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:58

😱В Измаиле мужчина перерезал себе вены в туалете ТЦК

☝🏽Сегодня в городе ТЦК с полицией остановили автомобиль, в котором находился мужчина 45-ти лет с женой и ребёнком. Мужчину задержали и отвезли в военкомат, где после двух часов пребывания в здании он закрылся в туалете и вскрыл себе вены на двух руках. Сейчас он находится в городской больнице.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 23:06

Люди, чим ви думаєте?

  Xenon написав:
😱В Измаиле мужчина перерезал себе вены в туалете ТЦК

☝🏽Сегодня в городе ТЦК с полицией остановили автомобиль, в котором находился мужчина 45-ти лет с женой и ребёнком. Мужчину задержали и отвезли в военкомат, где после двух часов пребывания в здании он закрылся в туалете и вскрыл себе вены на двух руках. Сейчас он находится в городской больнице.

Тюююю, це якийсь місцевий неврівноважений Бетон))

Та як так кричуще не хочеш в ЗСУ, то вже краще було пізніше зістрибнути з потяга на ходу(а швидше - то просто зійти на якійсь зупинці) по дорозі в Краматорськ, чи Запоріжжя, чи Херсон...

п.с.
Ми як їхали тоді ще в Мико-область, то на зупинках виходили на перекури/по морозиво/по плящину :mrgreen:

Я не думаю, що тепер під строгим конвоєм везуть 24-26годин :shock:
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