UA написав:та інших предметів, що загрожує життю і здоров'ю прикордоннику;
Я ж кажу - що невідомо, чиї прикордонники шмаляли! Напевно їхні(чужі)
Може темно було... Може на попередження "стій, стріляю" - втікали... проривались через кордон... Може погрожували прикордонникам(чужим) Там же маса варіантів могло бути...
Головне потім при поясненнях стояти на своєму)) Як ото у пісні:
*Бросьте, рядовой, давайте правду — вам же лучше! Вы б его узнали за версту..." — "Был туман... узнать не мог... темно, на небе тучи... Кто-то шёл — я крикнул в темноту.
На первый окрик "Кто идёт?" он стал шутить, На выстрел в воздух закричал: "Кончай дурить!" Я чуть замешкался, и не вступая в спор, Чинарик выплюнул — и выстрелил в упор". https://poems.net.ua/poet/Высоцкий_Владимир_Семёнович/Рядовой_Борисов...
https://dou.ua/forums/topic/38507/#2824860 БЗВП З 280 людей, дійсно придатні приблизно 50-60, решта це люди з хронічними захворюваннями (тобто обмежено придатні), багато людей 50+. ... програма яка розрахована на три місяці стиснута в 30 днів. Підготувати за такий час людину малоймовірно. Один з інструкторів казав що попередній випуск хотіли назад сюди повертати, бо вони майже нічого не вміли.
https://dou.ua/forums/topic/38507/#2824829 ходжу з паличкою з дитинства але інвалідність так і не оформляв, нема частин мʼяза голені. Якщо роблю електро стимуляції, масажі і процедури то ходжу кульгаючи. Сказали що коли вибухне поряд побіжу забувши про паличку. Також пошуткували що буду добре повзати. Скоро думаю і колясочники підуть.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 18 тра, 2024 23:04, всього редагувалось 2 разів.
В них навіть печатки "копія вірна" Українською помилковий чи ще варіанти. Я пробував з багатьох і всюди мимо крім ощАда, бо там треба більше всього вводити.
Ага. Взагалі ж не знаєм чи буде та копія вірною, чи зрадить...
Спробував зайти на портал ПФУ через ID. Дізнався, що особливо особливий цинізм наразі -- це діяльність МОУ. Вони зламали ID по всій країні. А не лише у себе. У оща й сиби -- і на пфу такі помилки. Задумався... Чому не зробили вхід по КЕП? Диверсанти кляті? Знову?? 🙀😱
😱В Измаиле мужчина перерезал себе вены в туалете ТЦК
☝🏽Сегодня в городе ТЦК с полицией остановили автомобиль, в котором находился мужчина 45-ти лет с женой и ребёнком. Мужчину задержали и отвезли в военкомат, где после двух часов пребывания в здании он закрылся в туалете и вскрыл себе вены на двух руках. Сейчас он находится в городской больнице.
😱В Измаиле мужчина перерезал себе вены в туалете ТЦК
☝🏽Сегодня в городе ТЦК с полицией остановили автомобиль, в котором находился мужчина 45-ти лет с женой и ребёнком. Мужчину задержали и отвезли в военкомат, где после двух часов пребывания в здании он закрылся в туалете и вскрыл себе вены на двух руках. Сейчас он находится в городской больнице.
Тюююю, це якийсь місцевий неврівноважений Бетон))
Та як так кричуще не хочеш в ЗСУ, то вже краще було пізніше зістрибнути з потяга на ходу(а швидше - то просто зійти на якійсь зупинці) по дорозі в Краматорськ, чи Запоріжжя, чи Херсон...
п.с. Ми як їхали тоді ще в Мико-область, то на зупинках виходили на перекури/по морозиво/по плящину
Я не думаю, що тепер під строгим конвоєм везуть 24-26годин