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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 18 тра, 2024 23:13
Xenon написав:
😱В Измаиле мужчина перерезал себе вены в туалете ТЦК
☝🏽Сегодня в городе ТЦК с полицией остановили автомобиль, в котором находился мужчина 45-ти лет с женой и ребёнком. Мужчину задержали и отвезли в военкомат, где после двух часов пребывания в здании он закрылся в туалете и вскрыл себе вены на двух руках. Сейчас он находится в городской больнице.
Доведення до самогубства
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Додано: Суб 18 тра, 2024 23:14
трогать 45 летних и старше это дно
по суициду можно откосить
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fox767676
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Додано: Суб 18 тра, 2024 23:19
Успіх написав: Xenon написав:
😱В Измаиле мужчина перерезал себе вены в туалете ТЦК
☝🏽Сегодня в городе ТЦК с полицией остановили автомобиль, в котором находился мужчина 45-ти лет с женой и ребёнком. Мужчину задержали и отвезли в военкомат, где после двух часов пребывания в здании он закрылся в туалете и вскрыл себе вены на двух руках. Сейчас он находится в городской больнице.
Тюююю, це якийсь місцевий неврівноважений Бетон))
Та як так кричуще не хочеш в ЗСУ, то вже краще було пізніше зістрибнути з потяга на ходу(а швидше - то просто зійти на якійсь зупинці) по дорозі в Краматорськ, чи Запоріжжя, чи Херсон...
п.с.
Ми як їхали тоді ще в Мико-область, то на зупинках виходили на перекури/по морозиво/по плящину
Я не думаю, що тепер під строгим конвоєм везуть 24-26годин
І буде СЗЧ
А так це жертва, постраждалий
Після зміни режима можна майно военкома відсудити в якості компенсації.
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UA
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Додано: Суб 18 тра, 2024 23:24
UA написав:
Після зміни режима можна майно военкома відсудити в якості компенсації.
Я буду подавать вне зависимости как далеко зайдут проблемы.
Начну с Разумкова с его разжиганием социальной розни к нормально зарабатываюшим людям(85 тыс ="мажоры"). Тут очевидно. По закрытым границам буду консультироваться с адвокатами.
В 2013-2014 из-за безвиза и евроинтеграции черти что устроили, а в итоге уже 3 года моря не вижу.
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fox767676
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Додано: Суб 18 тра, 2024 23:24
Успіх написав: Xenon написав:
😱В Измаиле мужчина перерезал себе вены в туалете ТЦК
☝🏽Сегодня в городе ТЦК с полицией остановили автомобиль, в котором находился мужчина 45-ти лет с женой и ребёнком. Мужчину задержали и отвезли в военкомат, где после двух часов пребывания в здании он закрылся в туалете и вскрыл себе вены на двух руках. Сейчас он находится в городской больнице.
Тюююю, це якийсь місцевий неврівноважений Бетон))
Та як так кричуще не хочеш в ЗСУ, то вже краще було пізніше зістрибнути з потяга на ходу(а швидше - то просто зійти на якійсь зупинці) по дорозі в Краматорськ, чи Запоріжжя, чи Херсон...
п.с.
Ми як їхали тоді ще в Мико-область, то на зупинках виходили на перекури/по морозиво/по плящину
Я не думаю, що тепер під строгим конвоєм везуть 24-26годин
Але ж то буде сзч чи дезертирство. І строк...
А так -- знає що врятують, дадуть в дурці посидіти, жалітимуть, відпустять... Що ще елою треба в житті...?
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Bobua
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Додано: Суб 18 тра, 2024 23:28
Думаю Трамп дозволить це робити.
У Білому домі заявили, що його політика стосовно використання американської зброї на території росії не змінилась – США не заохочують до цього та не уможливлють такі атаки.
Про це сказав під час брифінгу Джон Кірбі, радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому, його цитує “Голос Америки“.
Кірбі відповідав на питання у той час, як активізувались дискусії стосовно необхідності зміни підходу адміністрації Байдена щодо використання американської зброї після початку наступу росії на півночі Харківщини.
“Ми не заохочуємо і не уможливлюємо атаки з використанням зброї, переданої США, всередині російської території. Це політика, яка залишилась незмінною”, – заявив Джон Кірб
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Додано: Суб 18 тра, 2024 23:29
Готуйте будинок в селі та дрова і дякуйте кацапам
Внаслідок терористичних повітряних ударів РФ Україна втратила майже половину генерації електроенергії. Відновити все за кілька місяців буде неможливо, тому українці на собі відчують взимку дефіцит електроенергії.
Такий песимістичний прогноз зробило видання The Washington Post.
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Додано: Суб 18 тра, 2024 23:36
UA написав:
І буде СЗЧ
Bobua написав:
Але ж то буде сзч
А якщо не встигли/встигнуть врятувати від втрати крові?
Краще сзч, ніж смерть
п.с.
Я бачу, що багато хто на бій Усика чекає
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Додано: Суб 18 тра, 2024 23:36
Ukrainian написав:
Готуйте будинок в селі та дрова і дякуйте кацапам
кацапів такі подяки тільки втішать
без енергії точно не буде власного виробництва далекобійної зброї
а ось для переможників, що не зупинились півтора роки тому знайдеться пару ласкових
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Додано: Суб 18 тра, 2024 23:39
Ukrainian написав:
Готуйте будинок в селі та дрова і дякуйте кацапам
Внаслідок терористичних повітряних ударів РФ Україна втратила майже половину генерації електроенергії. Відновити все за кілька місяців буде неможливо, тому українці на собі відчують взимку дефіцит електроенергії.
Такий песимістичний прогноз зробило видання The Washington Post.
просто нагніталово:
ТЫ ОБЕЩАЛ ЖЕНИТЬСЯ НА МНЕ ЭТОЙ ЗИМОЙ ДАВАЙ БУДЕМ ОТКРОВЕННЫМИ... РАЗВЕ ЭТО ЗИМА?....
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