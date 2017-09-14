RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8251825282538254>
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 23:41

  Ukrainian написав:Готуйте будинок в селі та дрова і дякуйте кацапам.

Скажу що нічого гарного у селі нема. Світло виключають на довше чим у місті. Через 40 хвилин здихає мобільний зв'язок. Їздить у магазин за продуктами то зацікавляться хто та шо. Людей підібрали на ЗСУ. Телеграму нема, де пишуть на якій вулиці тцк їздить. :mrgreen:
alex lem
 
Повідомлень: 3116
З нами з: 25.12.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 23:51

  alex lem написав:
  Ukrainian написав:Готуйте будинок в селі та дрова і дякуйте кацапам.

Скажу що нічого гарного у селі нема. Світло виключають на довше чим у місті. Через 40 хвилин здихає мобільний зв'язок. Їздить у магазин за продуктами то зацікавляться хто та шо. Людей підібрали на ЗСУ. Телеграму нема, де пишуть на якій вулиці тцк їздить. :mrgreen:

тяжко буде перших 10 років, потім звикнеш (Успіх вже майже не скіглить через 2)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35051
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 23:55

  alex lem написав:
  Ukrainian написав:Готуйте будинок в селі та дрова і дякуйте кацапам.

Скажу що нічого гарного у селі нема. Світло виключають на довше чим у місті. Через 40 хвилин здихає мобільний зв'язок. Їздить у магазин за продуктами то зацікавляться хто та шо. Людей підібрали на ЗСУ. Телеграму нема, де пишуть на якій вулиці тцк їздить. :mrgreen:

Зимою в квартирах буде дуже холодно, без світла та можливо води.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12006
З нами з: 18.06.08
Подякував: 56 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 00:03

  Ukrainian написав:
  alex lem написав:
  Ukrainian написав:Готуйте будинок в селі та дрова і дякуйте кацапам.

Скажу що нічого гарного у селі нема. Світло виключають на довше чим у місті. Через 40 хвилин здихає мобільний зв'язок. Їздить у магазин за продуктами то зацікавляться хто та шо. Людей підібрали на ЗСУ. Телеграму нема, де пишуть на якій вулиці тцк їздить. :mrgreen:

Зимою в квартирах буде дуже холодно, без світла та можливо води.

А в селі значить все це буде, якщо городський виїде от прям сьогодні-завтра.
Я так розумію, україніан має достатній досвід в проживання в селі, щоб стверджувати.
Для того щоб хоча гріти грубку сушеними кізяками їх треба назбирати і насушити.
Картоплю вже пора перший раз підгортати, а не садити.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35051
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 00:14

flyman
вже пора перший раз підгортати, а не садити


Та чого вже там, копайте! Ту , яку на перше травня саджали..
Kate0000
 
Повідомлень: 48
З нами з: 22.11.21
Подякував: 5 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 00:14

flyman
В селі будуть дрова і колодязь з водою. Картоплю ще не пізно садити.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12006
З нами з: 18.06.08
Подякував: 56 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 00:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

не хочу до села . я не таліб якийсь рустикальний
поїдемо до греції погрєцця
fox767676
 
Повідомлень: 1535
З нами з: 13.06.20
Подякував: 300 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 00:28

  Ukrainian написав:flyman
В селі будуть дрова і колодязь з водою. Картоплю ще не пізно садити.

Найкраще на час блекуту піти до ЗСУ.
Кормлять
Одягають
Дрова привозить
ще й гроші платять
UA
 
Повідомлень: 8327
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1842 раз.
Подякували: 2238 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 00:30

  UA написав:
  Ukrainian написав:flyman
В селі будуть дрова і колодязь з водою. Картоплю ще не пізно садити.

Найкраще на час блекуту піти до ЗСУ.
Кормлять
Одягають
Дрова привозить
ще й гроші платять


тим більш до того часу і стрільбу підморозять до рівня АТО
fox767676
 
Повідомлень: 1535
З нами з: 13.06.20
Подякував: 300 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 00:32

  UA написав:Поляки кажуть когось видавали. Але треба дивитися що там написала українська сторона у запиті на видачу. Можливо ці особи скоїли в Україні щось значне.
Якщо це про той випадок, що я чув, то не було там ніякого запиту. То поляки самі вирішили навіть не депортувати (бо процедура), а видали якийсь "адміністративний наказ" та тишком відвезли на кордон з Україною, за водіння у нетверезому стані (неодноразове). Законність цього всього дуже зумнівна, бо за яким, до біса, "адміністративним наказом" (якогось посадовця, а не суду навіть) можна змусити людину щось робити проти її волі? Думаю, той мужик врешті-решт відсудить неабиякий куш з польської держави, і буде правий (або його родичі, якщо його ще й мобілізують та вб'ють на фронті).
M-Audio
 
Повідомлень: 2945
З нами з: 23.03.11
Подякував: 572 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8251825282538254>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 35803
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 197077
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 643067
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3133)
19.05.2024 00:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.