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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 18 тра, 2024 23:41
Ukrainian написав:
Готуйте будинок в селі та дрова і дякуйте кацапам.
Скажу що нічого гарного у селі нема. Світло виключають на довше чим у місті. Через 40 хвилин здихає мобільний зв'язок. Їздить у магазин за продуктами то зацікавляться хто та шо. Людей підібрали на ЗСУ. Телеграму нема, де пишуть на якій вулиці тцк їздить.
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alex lem
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Додано: Суб 18 тра, 2024 23:51
alex lem написав: Ukrainian написав:
Готуйте будинок в селі та дрова і дякуйте кацапам.
Скажу що нічого гарного у селі нема. Світло виключають на довше чим у місті. Через 40 хвилин здихає мобільний зв'язок. Їздить у магазин за продуктами то зацікавляться хто та шо. Людей підібрали на ЗСУ. Телеграму нема, де пишуть на якій вулиці тцк їздить.
тяжко буде перших 10 років, потім звикнеш (Успіх вже майже не скіглить через 2)
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flyman
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Додано: Суб 18 тра, 2024 23:55
alex lem написав: Ukrainian написав:
Готуйте будинок в селі та дрова і дякуйте кацапам.
Скажу що нічого гарного у селі нема. Світло виключають на довше чим у місті. Через 40 хвилин здихає мобільний зв'язок. Їздить у магазин за продуктами то зацікавляться хто та шо. Людей підібрали на ЗСУ. Телеграму нема, де пишуть на якій вулиці тцк їздить.
Зимою в квартирах буде дуже холодно, без світла та можливо води.
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Додано: Нед 19 тра, 2024 00:03
Ukrainian написав: alex lem написав: Ukrainian написав:
Готуйте будинок в селі та дрова і дякуйте кацапам.
Скажу що нічого гарного у селі нема. Світло виключають на довше чим у місті. Через 40 хвилин здихає мобільний зв'язок. Їздить у магазин за продуктами то зацікавляться хто та шо. Людей підібрали на ЗСУ. Телеграму нема, де пишуть на якій вулиці тцк їздить.
Зимою в квартирах буде дуже холодно, без світла та можливо води.
А в селі значить все це буде, якщо городський виїде от прям сьогодні-завтра.
Я так розумію, україніан має достатній досвід в проживання в селі, щоб стверджувати.
Для того щоб хоча гріти грубку сушеними кізяками їх треба назбирати і насушити.
Картоплю вже пора перший раз підгортати, а не садити.
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flyman
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Додано: Нед 19 тра, 2024 00:14
flyman
вже пора перший раз підгортати, а не садити
Та чого вже там, копайте! Ту , яку на перше травня саджали..
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Додано: Нед 19 тра, 2024 00:14
flyman
В селі будуть дрова і колодязь з водою. Картоплю ще не пізно садити.
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Додано: Нед 19 тра, 2024 00:16
не хочу до села . я не таліб якийсь рустикальний
поїдемо до греції погрєцця
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fox767676
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Додано: Нед 19 тра, 2024 00:28
Ukrainian написав:flyman
В селі будуть дрова і колодязь з водою. Картоплю ще не пізно садити.
Найкраще на час блекуту піти до ЗСУ.
Кормлять
Одягають
Дрова привозить
ще й гроші платять
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UA
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Додано: Нед 19 тра, 2024 00:30
UA написав: Ukrainian написав:flyman
В селі будуть дрова і колодязь з водою. Картоплю ще не пізно садити.
Найкраще на час блекуту піти до ЗСУ.
Кормлять
Одягають
Дрова привозить
ще й гроші платять
тим більш до того часу і стрільбу підморозять до рівня АТО
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fox767676
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Додано: Нед 19 тра, 2024 00:32
UA написав:
Поляки кажуть когось видавали. Але треба дивитися що там написала українська сторона у запиті на видачу. Можливо ці особи скоїли в Україні щось значне.
Якщо це про той випадок, що я чув, то не було там ніякого запиту. То поляки самі вирішили навіть не депортувати (бо процедура), а видали якийсь "адміністративний наказ" та тишком відвезли на кордон з Україною, за водіння у нетверезому стані (неодноразове). Законність цього всього дуже зумнівна, бо за яким, до біса, "адміністративним наказом" (якогось посадовця, а не суду навіть) можна змусити людину щось робити проти її волі? Думаю, той мужик врешті-решт відсудить неабиякий куш з польської держави, і буде правий (або його родичі, якщо його ще й мобілізують та вб'ють на фронті).
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