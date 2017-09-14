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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 тра, 2024 00:35
M-Audio написав:
Думаю, той мужик врешті-решт відсудить неабиякий куш з польської держави, і буде правий (або його родичі, якщо його ще й мобілізують та вб'ють на фронті).
На якій підставі можно подати позов за власну депортацію?
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fox767676
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Додано: Нед 19 тра, 2024 00:49
M-Audio написав: UA написав:
Поляки кажуть когось видавали. Але треба дивитися що там написала українська сторона у запиті на видачу. Можливо ці особи скоїли в Україні щось значне.
Якщо це про той випадок, що я чув, то не було там ніякого запиту. То поляки самі вирішили навіть не депортувати (бо процедура), а видали якийсь "адміністративний наказ" та тишком відвезли на кордон з Україною, за водіння у нетверезому стані (неодноразове). Законність цього всього дуже зумнівна, бо за яким, до біса, "адміністративним наказом" (якогось посадовця, а не суду навіть) можна змусити людину щось робити проти її волі? Думаю, той мужик врешті-решт відсудить неабиякий куш з польської держави, і буде правий (або його родичі, якщо його ще й мобілізують та вб'ють на фронті).
Відсудить відсудить
Дай Боже і нашому теляті вовка з’їсти
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