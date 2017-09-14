UA написав:Поляки кажуть когось видавали. Але треба дивитися що там написала українська сторона у запиті на видачу. Можливо ці особи скоїли в Україні щось значне.
Якщо це про той випадок, що я чув, то не було там ніякого запиту. То поляки самі вирішили навіть не депортувати (бо процедура), а видали якийсь "адміністративний наказ" та тишком відвезли на кордон з Україною, за водіння у нетверезому стані (неодноразове). Законність цього всього дуже зумнівна, бо за яким, до біса, "адміністративним наказом" (якогось посадовця, а не суду навіть) можна змусити людину щось робити проти її волі? Думаю, той мужик врешті-решт відсудить неабиякий куш з польської держави, і буде правий (або його родичі, якщо його ще й мобілізують та вб'ють на фронті).
Відсудить відсудить Дай Боже і нашому теляті вовка з’їсти
UA написав:Поляки кажуть когось видавали. Але треба дивитися що там написала українська сторона у запиті на видачу. Можливо ці особи скоїли в Україні щось значне.
Якщо це про той випадок, що я чув, то не було там ніякого запиту. То поляки самі вирішили навіть не депортувати (бо процедура), а видали якийсь "адміністративний наказ" та тишком відвезли на кордон з Україною, за водіння у нетверезому стані (неодноразове). Законність цього всього дуже зумнівна, бо за яким, до біса, "адміністративним наказом" (якогось посадовця, а не суду навіть) можна змусити людину щось робити проти її волі? Думаю, той мужик врешті-решт відсудить неабиякий куш з польської держави, і буде правий (або його родичі, якщо його ще й мобілізують та вб'ють на фронті).
Відсудить відсудить Дай Боже і нашому теляті вовка з’їсти
Це ви спираєтесь на українській досвід судової практики. За західним кордоном України інший правовий світ.
Успіх, прошу вибачення, нещодавно я був написав коментр, і зазначив що це успіх, та його видалили за 10хвилин. В ньому я написав що молодий студент 20років НЕ призивного віку втопився 'сам', не доплів, буває, молодий і дурний.
Ось яке у нас суспільство, один одного згризаємо. Хтось напівзаконно з обліку знявся (гадаю що і наталки також встиг до закону) а хтось і дірочки рахує. Навіть якщо травмат, ну та ладно, залишимо.
UA написав:Поляки кажуть когось видавали. Але треба дивитися що там написала українська сторона у запиті на видачу. Можливо ці особи скоїли в Україні щось значне.
Якщо це про той випадок, що я чув, то не було там ніякого запиту. То поляки самі вирішили навіть не депортувати (бо процедура), а видали якийсь "адміністративний наказ" та тишком відвезли на кордон з Україною, за водіння у нетверезому стані (неодноразове). Законність цього всього дуже зумнівна, бо за яким, до біса, "адміністративним наказом" (якогось посадовця, а не суду навіть) можна змусити людину щось робити проти її волі? Думаю, той мужик врешті-решт відсудить неабиякий куш з польської держави, і буде правий (або його родичі, якщо його ще й мобілізують та вб'ють на фронті).
З того що ви пишите, можливо в хлопця була заборона виїзду до Польщі через правопорушення. Тоді поляки діяли законно. Вони його не допортували, а просо не впустили через наявність заборони на в'їзд.
UA написав:Поляки кажуть когось видавали. Але треба дивитися що там написала українська сторона у запиті на видачу. Можливо ці особи скоїли в Україні щось значне.
Якщо це про той випадок, що я чув, то не було там ніякого запиту. То поляки самі вирішили навіть не депортувати (бо процедура), а видали якийсь "адміністративний наказ" та тишком відвезли на кордон з Україною, за водіння у нетверезому стані (неодноразове). Законність цього всього дуже зумнівна, бо за яким, до біса, "адміністративним наказом" (якогось посадовця, а не суду навіть) можна змусити людину щось робити проти її волі? Думаю, той мужик врешті-решт відсудить неабиякий куш з польської держави, і буде правий (або його родичі, якщо його ще й мобілізують та вб'ють на фронті).
Відсудить відсудить Дай Боже і нашому теляті вовка з’їсти
Коли вас очикувати у прифронтовій зоні вашої коханої батьківщини рахувати телят із вейпами та вовків у пікселі???
Ukrainian написав:flyman В селі будуть дрова і колодязь з водою. Картоплю ще не пізно садити.
Вы уже не в первый раз рекомендуете переезд в село. Вы уверены, что на 30 млн человек дров хватит больше, чем на месяц? Тайги у нас, вроде нет, а степей и лесостепи хватает. Кизяков, о которых здесь упоминали, боюсь, тоже маловато будет. Может, тогда уж лучше сразу в пещеры вернуться? Вот, правда, со шкурами проблемы будут - медведей и волков тоже маловато осталось.