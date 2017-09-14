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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8251825282538254
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 00:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Думаю, той мужик врешті-решт відсудить неабиякий куш з польської держави, і буде правий (або його родичі, якщо його ще й мобілізують та вб'ють на фронті).


На якій підставі можно подати позов за власну депортацію?
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 00:49

  M-Audio написав:
  UA написав:Поляки кажуть когось видавали. Але треба дивитися що там написала українська сторона у запиті на видачу. Можливо ці особи скоїли в Україні щось значне.
Якщо це про той випадок, що я чув, то не було там ніякого запиту. То поляки самі вирішили навіть не депортувати (бо процедура), а видали якийсь "адміністративний наказ" та тишком відвезли на кордон з Україною, за водіння у нетверезому стані (неодноразове). Законність цього всього дуже зумнівна, бо за яким, до біса, "адміністративним наказом" (якогось посадовця, а не суду навіть) можна змусити людину щось робити проти її волі? Думаю, той мужик врешті-решт відсудить неабиякий куш з польської держави, і буде правий (або його родичі, якщо його ще й мобілізують та вб'ють на фронті).

Відсудить відсудить :lol:
Дай Боже і нашому теляті вовка з’їсти :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 00:53

  Ukrainian написав:
  M-Audio написав:
  UA написав:Поляки кажуть когось видавали. Але треба дивитися що там написала українська сторона у запиті на видачу. Можливо ці особи скоїли в Україні щось значне.
Якщо це про той випадок, що я чув, то не було там ніякого запиту. То поляки самі вирішили навіть не депортувати (бо процедура), а видали якийсь "адміністративний наказ" та тишком відвезли на кордон з Україною, за водіння у нетверезому стані (неодноразове). Законність цього всього дуже зумнівна, бо за яким, до біса, "адміністративним наказом" (якогось посадовця, а не суду навіть) можна змусити людину щось робити проти її волі? Думаю, той мужик врешті-решт відсудить неабиякий куш з польської держави, і буде правий (або його родичі, якщо його ще й мобілізують та вб'ють на фронті).

Відсудить відсудить :lol:
Дай Боже і нашому теляті вовка з’їсти :lol:

Це ви спираєтесь на українській досвід судової практики.
За західним кордоном України інший правовий світ.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 00:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Охорона кордонів


Успіх, прошу вибачення, нещодавно я був написав коментр, і зазначив що це успіх, та його видалили за 10хвилин. В ньому я написав що молодий студент 20років НЕ призивного віку втопився 'сам', не доплів, буває, молодий і дурний.

Ось яке у нас суспільство, один одного згризаємо. Хтось напівзаконно з обліку знявся (гадаю що і наталки також встиг до закону) а хтось і дірочки рахує. Навіть якщо травмат, ну та ладно, залишимо.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 01:03

UA
Угу
Вибирай яка тобі до вподоби.
Депортація з Польщі: 5 найчастіших причин
https://www.transfergo.ua/deportacіya-z-polshchі-5-naychastіshyh-prychyn

Маєш прецедент коли депортований відсудив щось у Польщі ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 01:13

  M-Audio написав:
  UA написав:Поляки кажуть когось видавали. Але треба дивитися що там написала українська сторона у запиті на видачу. Можливо ці особи скоїли в Україні щось значне.
Якщо це про той випадок, що я чув, то не було там ніякого запиту. То поляки самі вирішили навіть не депортувати (бо процедура), а видали якийсь "адміністративний наказ" та тишком відвезли на кордон з Україною, за водіння у нетверезому стані (неодноразове). Законність цього всього дуже зумнівна, бо за яким, до біса, "адміністративним наказом" (якогось посадовця, а не суду навіть) можна змусити людину щось робити проти її волі? Думаю, той мужик врешті-решт відсудить неабиякий куш з польської держави, і буде правий (або його родичі, якщо його ще й мобілізують та вб'ють на фронті).

З того що ви пишите, можливо в хлопця була заборона виїзду до Польщі через правопорушення.
Тоді поляки діяли законно.
Вони його не допортували, а просо не впустили через наявність заборони на в'їзд.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 01:27

Як всі, то всі ))

Успіх
п.с.
Я бачу, що багато хто на бій Усика чекає

Успіх не хоче спитати у Усика , чому він не на Марсі, обладнуючи позиції?
Востаннє редагувалось Kate0000 в Нед 19 тра, 2024 01:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 01:47

  Ukrainian написав:
  M-Audio написав:
  UA написав:Поляки кажуть когось видавали. Але треба дивитися що там написала українська сторона у запиті на видачу. Можливо ці особи скоїли в Україні щось значне.
Якщо це про той випадок, що я чув, то не було там ніякого запиту. То поляки самі вирішили навіть не депортувати (бо процедура), а видали якийсь "адміністративний наказ" та тишком відвезли на кордон з Україною, за водіння у нетверезому стані (неодноразове). Законність цього всього дуже зумнівна, бо за яким, до біса, "адміністративним наказом" (якогось посадовця, а не суду навіть) можна змусити людину щось робити проти її волі? Думаю, той мужик врешті-решт відсудить неабиякий куш з польської держави, і буде правий (або його родичі, якщо його ще й мобілізують та вб'ють на фронті).

Відсудить відсудить :lol:
Дай Боже і нашому теляті вовка з’їсти :lol:

Коли вас очикувати у прифронтовій зоні вашої коханої батьківщини рахувати телят із вейпами та вовків у пікселі???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 02:12

  Ukrainian написав:flyman
В селі будуть дрова і колодязь з водою. Картоплю ще не пізно садити.

Вы уже не в первый раз рекомендуете переезд в село.
Вы уверены, что на 30 млн человек дров хватит больше, чем на месяц? Тайги у нас, вроде нет, а степей и лесостепи хватает. Кизяков, о которых здесь упоминали, боюсь, тоже маловато будет.
Может, тогда уж лучше сразу в пещеры вернуться? Вот, правда, со шкурами проблемы будут - медведей и волков тоже маловато осталось.

P.s. Да, воевать, видимо, дубинами будем?
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 02:26

барабашов
Коли вас очикувати у прифронтовій зоні


Ви визнаний недієздатним, чи 300-й по життю, чи не та стать , що вимагаєте захисту себе від жителів інших країн?
Kate0000
 
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