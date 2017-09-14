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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8252825382548255
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 03:48

Як Зеленський вплинув на Джонсона для продовження допомоги Україні — дані Politico

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтону у грудні вплинув на рішення спікера Палати представників США Майка Джонсона щодо продовження допомоги Україні.

Що сказав Зеленський під час зустрічі з Джонсоном

Джерела видання зазначають, що у грудні Зеленський під час зустрічі з Джонсоном заявив, що Україна зможе протриматися без допомоги США до березня-квітня. Він наголосив, що потім зброї не буде.

Як пише Politico, спікер Палати представників сприйняв слова президента України як кінцевий термін узгодження допомоги.
За даними видання, після візиту українського президента Джонсон доручив підготувати законопроєкт до встановленого терміну.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 04:17

  vitaliiangel написав:против тцк появились в продаже маски
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Зображення

А що робити немолодому та хворому охфіцєру запасу, який після 9го травня і так не дуже гарно виглядає?
Купляти чи ні?
На відміну від Колі-ПГС лисіни з "горки" 30 років тому не маю, але така довга та сива борода що майже Сатан-Клаус...
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 04:26

  Kate0000 написав:барабашов
Коли вас очикувати у прифронтовій зоні


Ви визнаний недієздатним, чи 300-й по життю, чи не та стать , що вимагаєте від жителів інших країн захисту себе?

Зображення

КатяОООО(четыре дырки,четыре негра могут) - стать та шо тцкисты и ловят, по губам могу признаком поводить, 300м по життю стал недавно, когда в прыжке на бреющем на Тундре с компрессором подбил голубой вертолёт, перевозящий доллары в Хартум с хранилища Привата(жёстко приземлился), недиездатен лезть в посадку, жителив другых крайын жду в Полке Шаха Масуда.
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барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 04:51

Є ознаки по супутникових знімках що в кацапів закінчуються радянські запаси артилерії
https://x.com/HighMarsed/status/1788151899360764038
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 06:58

  Ukrainian написав:Є ознаки по супутникових знімках що в кацапів закінчуються радянські запаси артилерії
https://x.com/HighMarsed/status/1788151899360764038

Якщо подивитися відео скільки наші втратили з 10.05 Богдан та Градів, на Харківщині від прильотів Ланцетів, то і наша артилерія скоро закінчиться. Хоч би ще наші ,,дуже вумні,, Успіх-и потім ту розбиту техніку не знімали з землі, можно б було казать що то мультики у відео редакторі. :evil:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 07:32

  alex lem написав:
  Ukrainian написав:Є ознаки по супутникових знімках що в кацапів закінчуються радянські запаси артилерії
https://x.com/HighMarsed/status/1788151899360764038

Якщо подивитися відео скільки наші втратили з 10.05 Богдан та Градів, на Харківщині від прильотів Ланцетів, то і наша артилерія скоро закінчиться. Хоч би ще наші ,,дуже вумні,, Успіх-и потім ту розбиту техніку не знімали з землі, можно б було казать що то мультики у відео редакторі. :evil:

Якщо західні країни збільшать (?) виробництво самохідних гармат та ракет для України то десь середина 2025 може бути переломною у ході війни і кацапи погодяться на перемовини. У них просто може не залишитись вибору.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 07:40

  Успіх написав:
  UA написав:І буде СЗЧ
  Bobua написав:Але ж то буде сзч
А якщо не встигли/встигнуть врятувати від втрати крові?
Краще сзч, ніж смерть ;)



Аби не встигли -- то треба ж різати артерії.
А не вени. Та ще й на руках -- де вони найменші. Та ще й в людному місці -- де йому кожну хвилину рахують...

При пораненні великих артерій - сонної або стегнової - людина може загинути від крововтрати протягом 10-15 хвилин.

Крововтрата в обсязі до 500 мл зазвичай не викликає суттєвих порушень у життєдіяльності, на цьому етапі компенсаторних можливостей організму виявляється досить . Але втрата 1 літра крові вже призводить до важких розладів кровообігу, а крововтрата об'ємом 2 літри і більше представляє реальну загрозу життю


Це як картатий пледик корупціонера -- найкраще діє на жалісливих лише в комплекті з відеокамерами...
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 07:41

  Ukrainian написав:
  alex lem написав:
  Ukrainian написав:Є ознаки по супутникових знімках що в кацапів закінчуються радянські запаси артилерії
https://x.com/HighMarsed/status/1788151899360764038

Якщо подивитися відео скільки наші втратили з 10.05 Богдан та Градів, на Харківщині від прильотів Ланцетів, то і наша артилерія скоро закінчиться. Хоч би ще наші ,,дуже вумні,, Успіх-и потім ту розбиту техніку не знімали з землі, можно б було казать що то мультики у відео редакторі. :evil:

Якщо західні країни збільшать (?) виробництво самохідних гармат та ракет для України то десь середина 2025 може бути переломною у ході війни і кацапи погодяться на перемовини. У них просто може не залишитись вибору.

А якщо не збільшать, то що?
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