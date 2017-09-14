Як Зеленський вплинув на Джонсона для продовження допомоги Україні — дані Politico
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтону у грудні вплинув на рішення спікера Палати представників США Майка Джонсона щодо продовження допомоги Україні.
Що сказав Зеленський під час зустрічі з Джонсоном
Джерела видання зазначають, що у грудні Зеленський під час зустрічі з Джонсоном заявив, що Україна зможе протриматися без допомоги США до березня-квітня. Він наголосив, що потім зброї не буде.
Як пише Politico, спікер Палати представників сприйняв слова президента України як кінцевий термін узгодження допомоги. За даними видання, після візиту українського президента Джонсон доручив підготувати законопроєкт до встановленого терміну.
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Ви визнаний недієздатним, чи 300-й по життю, чи не та стать , що вимагаєте від жителів інших країн захисту себе?
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Якщо подивитися відео скільки наші втратили з 10.05 Богдан та Градів, на Харківщині від прильотів Ланцетів, то і наша артилерія скоро закінчиться. Хоч би ще наші ,,дуже вумні,, Успіх-и потім ту розбиту техніку не знімали з землі, можно б було казать що то мультики у відео редакторі.
Якщо подивитися відео скільки наші втратили з 10.05 Богдан та Градів, на Харківщині від прильотів Ланцетів, то і наша артилерія скоро закінчиться. Хоч би ще наші ,,дуже вумні,, Успіх-и потім ту розбиту техніку не знімали з землі, можно б було казать що то мультики у відео редакторі.
Якщо західні країни збільшать (?) виробництво самохідних гармат та ракет для України то десь середина 2025 може бути переломною у ході війни і кацапи погодяться на перемовини. У них просто може не залишитись вибору.
А якщо не встигли/встигнуть врятувати від втрати крові? Краще сзч, ніж смерть
Аби не встигли -- то треба ж різати артерії. А не вени. Та ще й на руках -- де вони найменші. Та ще й в людному місці -- де йому кожну хвилину рахують...
При пораненні великих артерій - сонної або стегнової - людина може загинути від крововтрати протягом 10-15 хвилин.
Крововтрата в обсязі до 500 мл зазвичай не викликає суттєвих порушень у життєдіяльності, на цьому етапі компенсаторних можливостей організму виявляється досить . Але втрата 1 літра крові вже призводить до важких розладів кровообігу, а крововтрата об'ємом 2 літри і більше представляє реальну загрозу життю
Це як картатий пледик корупціонера -- найкраще діє на жалісливих лише в комплекті з відеокамерами...
Якщо подивитися відео скільки наші втратили з 10.05 Богдан та Градів, на Харківщині від прильотів Ланцетів, то і наша артилерія скоро закінчиться. Хоч би ще наші ,,дуже вумні,, Успіх-и потім ту розбиту техніку не знімали з землі, можно б було казать що то мультики у відео редакторі.
Якщо західні країни збільшать (?) виробництво самохідних гармат та ракет для України то десь середина 2025 може бути переломною у ході війни і кацапи погодяться на перемовини. У них просто може не залишитись вибору.