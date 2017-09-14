Додано: Нед 19 тра, 2024 08:18

Про це український лідер повідомив в інтерв’ю AFP.«Є перспективи. Для цього передусім необхідно стабілізувати ситуацію на фронті. Вона не стабільна, ви бачите. Зараз їхня черга. Їх треба зупинити. Ми їх зупинимо, і потім треба мати відповідну укомплектованість бригад, щоб розраховувати на наступні кроки, контрнаступальні тощо», – зазначив Президент України.Про "потужно" не згадано, це якось трохи насторожує.___________________________________Як одночасно може бути отаке?- Як виглядатиме кінець цього року - залежить від багатьох речей", - не втомлювався перелічувати майбутні виклики Зеленський.- сказав, що налаштований дуже позитивно: "Зрозуміло, куди ми йдемо, на що ми тиснемо, про що говоримо з партнерами і де бачимо себе в кінці року".Тобто яка може бути зрозумілість, коли є залежність від багатьох речей?Да ще й коли ситуація дійшла до стану, що президент вимушений отак недипломатично рубити прямо у лоба по суті звинувачення:"Якби цього місяця Україна змогла б отримати 10 систем Patriot для ключових індустріальних міст, якби ми могли застосувати їх ближче до лінії фронту, ми б зламали їхні (російські. - Ред.) лінії оборони і йшли б уперед. Це б кардинально змінили ситуацію, - пояснював Зеленський журналістам. - Чому в Україні цього немає? Значить, не всім це потрібно".Або за такої невизначеності:"Ситуація із забезпеченням армії в 2024 році лише ускладниться, визнавав президент Зеленський. Головна перепона - вибори в США, результати яких можуть вплинути на виділення допомоги не тільки найбільшим партнером України, а й іншими країнами."Про яку зрозумілість можна казати?!Сюр.