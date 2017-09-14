Ukrainian написав:flyman В селі будуть дрова і колодязь з водою. Картоплю ще не пізно садити.
Вы уже не в первый раз рекомендуете переезд в село. Вы уверены, что на 30 млн человек дров хватит больше, чем на месяц? Тайги у нас, вроде нет, а степей и лесостепи хватает. Кизяков, о которых здесь упоминали, боюсь, тоже маловато будет. Может, тогда уж лучше сразу в пещеры вернуться? Вот, правда, со шкурами проблемы будут - медведей и волков тоже маловато осталось.
Як Зеленський вплинув на Джонсона для продовження допомоги Україні — дані Politico
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтону у грудні вплинув на рішення спікера Палати представників США Майка Джонсона щодо продовження допомоги Україні.
Що сказав Зеленський під час зустрічі з Джонсоном
Джерела видання зазначають, що у грудні Зеленський під час зустрічі з Джонсоном заявив, що Україна зможе протриматися без допомоги США до березня-квітня. Він наголосив, що потім зброї не буде.
Як пише Politico, спікер Палати представників сприйняв слова президента України як кінцевий термін узгодження допомоги. За даними видання, після візиту українського президента Джонсон доручив підготувати законопроєкт до встановленого терміну.
Якщо подивитися відео скільки наші втратили з 10.05 Богдан та Градів, на Харківщині від прильотів Ланцетів, то і наша артилерія скоро закінчиться. Хоч би ще наші ,,дуже вумні,, Успіх-и потім ту розбиту техніку не знімали з землі, можно б було казать що то мультики у відео редакторі.
Якщо подивитися відео скільки наші втратили з 10.05 Богдан та Градів, на Харківщині від прильотів Ланцетів, то і наша артилерія скоро закінчиться. Хоч би ще наші ,,дуже вумні,, Успіх-и потім ту розбиту техніку не знімали з землі, можно б було казать що то мультики у відео редакторі.
Якщо західні країни збільшать (?) виробництво самохідних гармат та ракет для України то десь середина 2025 може бути переломною у ході війни і кацапи погодяться на перемовини. У них просто може не залишитись вибору.
А якщо не встигли/встигнуть врятувати від втрати крові? Краще сзч, ніж смерть
Аби не встигли -- то треба ж різати артерії. А не вени. Та ще й на руках -- де вони найменші. Та ще й в людному місці -- де йому кожну хвилину рахують...
При пораненні великих артерій - сонної або стегнової - людина може загинути від крововтрати протягом 10-15 хвилин.
Крововтрата в обсязі до 500 мл зазвичай не викликає суттєвих порушень у життєдіяльності, на цьому етапі компенсаторних можливостей організму виявляється досить . Але втрата 1 літра крові вже призводить до важких розладів кровообігу, а крововтрата об'ємом 2 літри і більше представляє реальну загрозу життю
Це як картатий пледик корупціонера -- найкраще діє на жалісливих лише в комплекті з відеокамерами...
Якщо подивитися відео скільки наші втратили з 10.05 Богдан та Градів, на Харківщині від прильотів Ланцетів, то і наша артилерія скоро закінчиться. Хоч би ще наші ,,дуже вумні,, Успіх-и потім ту розбиту техніку не знімали з землі, можно б було казать що то мультики у відео редакторі.
Якщо західні країни збільшать (?) виробництво самохідних гармат та ракет для України то десь середина 2025 може бути переломною у ході війни і кацапи погодяться на перемовини. У них просто може не залишитись вибору.
Bobua Медіки Азову яки написали книгу ,,Тактична медицина для підрозділів спеціального призначення,, пишуть що при пошкодженні стегнової артерії людина втрачає свідомість через 35-40 секунд, не зможе надати собі допомогу і гине через КІЛЬКА хвилин.
Про це український лідер повідомив в інтерв’ю AFP. «Є перспективи. Для цього передусім необхідно стабілізувати ситуацію на фронті. Вона не стабільна, ви бачите. Зараз їхня черга. Їх треба зупинити. Ми їх зупинимо, і потім треба мати відповідну укомплектованість бригад, щоб розраховувати на наступні кроки, контрнаступальні тощо», – зазначив Президент України. https://varta1.com.ua/news/ie-perspekti ... 80902.html Про "потужно" не згадано, це якось трохи насторожує. ___________________________________ Як одночасно може бути отаке? - Як виглядатиме кінець цього року - залежить від багатьох речей", - не втомлювався перелічувати майбутні виклики Зеленський. - сказав, що налаштований дуже позитивно: "Зрозуміло, куди ми йдемо, на що ми тиснемо, про що говоримо з партнерами і де бачимо себе в кінці року". https://www.dw.com/uk/najskladnisij-dla ... a-68371256
Тобто яка може бути зрозумілість, коли є залежність від багатьох речей? Да ще й коли ситуація дійшла до стану, що президент вимушений отак недипломатично рубити прямо у лоба по суті звинувачення: "Якби цього місяця Україна змогла б отримати 10 систем Patriot для ключових індустріальних міст, якби ми могли застосувати їх ближче до лінії фронту, ми б зламали їхні (російські. - Ред.) лінії оборони і йшли б уперед. Це б кардинально змінили ситуацію, - пояснював Зеленський журналістам. - Чому в Україні цього немає? Значить, не всім це потрібно". Або за такої невизначеності: "Ситуація із забезпеченням армії в 2024 році лише ускладниться, визнавав президент Зеленський. Головна перепона - вибори в США, результати яких можуть вплинути на виділення допомоги не тільки найбільшим партнером України, а й іншими країнами."
Про яку зрозумілість можна казати?! Сюр.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 тра, 2024 08:42, всього редагувалось 2 разів.