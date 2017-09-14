Вже в коротких роликах гуляють відоси. хлопці. не бійтеся ТЦК . Де показують воєнник з вклееним ВІНкодом. Тобто тормозить тебе сміття , чи піксель - з метою перевірки чогось там. а в тебе вже є вінкод і до побачення. ************************************ ВІНкод можна побачити через мабілу , після оновлення в РЕЗЕРВ+
alex lem написав:detroytred наші намагаються розвиватися. Бачив в русні на телезі наш зупинений безекіпажний дрон з двома ракетами повітря-повітря. Типу морем підкрастися і збивати літаки чи хелікоптери. Не вийшло. Не здивуюсь що старлінк не діє, виключений руским агентом Маском. По нпз найкраще вибивати установки первісної переробки. АТ, АВТ. Це грубо як самогонний арпарат і від температури кипіння на різних рівнях з нафти відділяються різні фракції.
125-я бригада территориальной обороны Украины, растянувшаяся примерно на 27-мильном участке границы Харьковской области с Россией, использовала разведывательные дроны для ежедневного наблюдения за тем, как Москва неуклонно наращивает силы для возможного нападения. Но в то утро, 10 мая, бригада потеряла все видеотрансляции из-за российских радиоэлектронных помех.
Ее устройства Starlink — спутниковый интернет, который используют украинские военные для базовой связи, — вышли из строя, впервые после российского вторжения в феврале 2022 года.
«В какой-то момент мы остались полностью слепы», — рассказал командир подразделения дронов в бригаде. The Post согласилась идентифицировать его по позывному «Артист» в соответствии с украинским военным протоколом.
«Это была самая большая проблема, мы не видели, как они передвигались, мы работали только по рации или по телефонам, где они еще работали», — рассказал 53-летний сержант Артист. По его словам, питание для дронов «просто исчезло»
это интересный феномент. во первых не всех. Откуда взялась борьба с "кулаком"? во вторых другие страны после 1й мировой жили +/- так же (канешн кроме США) поэтому диктатуры считались нормой. Но после 1945 западная Европа стала жить сильно лучше восточной и к 70м это стало видно уже всем включая младенцев.
Тогда и появились вопросы к политической системе. Надо сказать при лёньке/косыгине пытались если не догнать капитализм, то хотя бы чем-то побаловать народ, олимпиада, цв.телевизоры, жигули, интернет (шутка). И народ за эти плюшки с удовольствием работал. Это потом оказалось что плюшек меньше, чем людей и появился дефицит. При сталине и этого могло не быть, так бы и ездили на лошадях.
умная власть чувствует, когда народ что-то не устраивает.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 19 тра, 2024 09:23, всього редагувалось 5 разів.