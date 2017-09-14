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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8253825482558256>
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 08:46

З просторів тирнету

Вже в коротких роликах гуляють відоси. хлопці. не бійтеся ТЦК .
Де показують воєнник з вклееним ВІНкодом.
Тобто тормозить тебе сміття , чи піксель - з метою перевірки чогось там.
а в тебе вже є вінкод і до побачення.
************************************
ВІНкод можна побачити через мабілу , після оновлення в РЕЗЕРВ+

Зображення
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 08:46

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:это 1й сорт сгрызает 2й.
Ну, з депутатами/суддями/прокурорами і т.п. - то зрозуміло, який сорт))
А от далі - не зовсім зрозуміло ;)
От, наприклад, фронтовики - який сорт? :D


Залежить від того хто саме сортує. Хто (де) сортувальник?
Теорія відносності Ейнштейна))
Позиція спостерігача.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 08:54

Щось в цьому королівстві - НЕ так!

  Goodman написав:а в тебе вже є вінкод і до побачення

Ну от - нема чого боятися!))
Все буде добре! ;)
  Goodman написав:ВІНкод можна побачити через мабілу , після оновлення в РЕЗЕРВ+
О, в мене теж так писало на довідці(яку я отримав ще 20р+ тому) як на тому фото - "Непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час" :!:


Ну і до слова перекину це сюди>>>
  Бетон написав:, я морально вже в іншій країні. Бізнес поховано, праця всього життя. Мене тут нічого не тримає
Тобто ШТАНГІСТ(спеціально пишу великими буквами) навіть, не розглядає варіант/зовсім не бачить себе в лавах ЗСУ???!




(а тим часом 100500 худощавих/хворобливих гречкосіїв 40-50р+ вже більше двох років на фронті :!: )

Як так?©
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 08:56

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 19 тра, 2024 09:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 08:57

  ЛАД написав:
  alex lem написав:detroytred наші намагаються розвиватися. Бачив в русні на телезі наш зупинений безекіпажний дрон з двома ракетами повітря-повітря. Типу морем підкрастися і збивати літаки чи хелікоптери. Не вийшло. Не здивуюсь що старлінк не діє, виключений руским агентом Маском. :(
По нпз найкраще вибивати установки первісної переробки. АТ, АВТ. Це грубо як самогонний арпарат і від температури кипіння на різних рівнях з нафти відділяються різні фракції.

125-я бригада территориальной обороны Украины, растянувшаяся примерно на 27-мильном участке границы Харьковской области с Россией, использовала разведывательные дроны для ежедневного наблюдения за тем, как Москва неуклонно наращивает силы для возможного нападения. Но в то утро, 10 мая, бригада потеряла все видеотрансляции из-за российских радиоэлектронных помех.


Ее устройства Starlink — спутниковый интернет, который используют украинские военные для базовой связи, — вышли из строя, впервые после российского вторжения в феврале 2022 года.

«В какой-то момент мы остались полностью слепы», — рассказал командир подразделения дронов в бригаде. The Post согласилась идентифицировать его по позывному «Артист» в соответствии с украинским военным протоколом.

«Это была самая большая проблема, мы не видели, как они передвигались, мы работали только по рации или по телефонам, где они еще работали», — рассказал 53-летний сержант Артист. По его словам, питание для дронов «просто исчезло»

https://www.washingtonpost.com/world/2024/05/17/kharkive-defenses-ukraine-russia-reinvasion/



Маячня якась...

У дрібні дрони старлінк не влізе апріорі.
Хіба що в малу авіацію?
Але важко повірити, що розробники навіть у такі дрони закладатимуть старлінки...

А що до штабу картинке не дійшла -- то це таке. Буває. Коли постійно сидять за парудесят км від нулів...
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 09:01

  Успіх написав:(а тим часом 100500 худощавих/хворобливих гречкосіїв 40-50р+ вже більше двох років на фронті :!: )
Як так?©

Сорян, виправлю --- після навіть дня у війську є вояк - молодий вояк. А після півроку на фронті нема вже навіть молодого вояка. Нема. Є професійний вояк. Професійні вояки. Які вже 2+ роки на фронті.

Звільнитеся, от тоді станете знов гречкосієм.
Якщо знов призвуть, то - одразу знов вже профвояком.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 09:02

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Холява бачить - героїв.
что холява делал до 1991? бегал с красными флагами, ленин, партия, камсамол?

Тобто ще більше відносності?))
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 09:08

Успіх
Наприклад, за совка колгоспники були без паспортів, працювали за трудодні.
І записи в конституції були про рівність, і гасла.
І всіх все влаштовувало...

Нічого нового у світі.
Найхитрішими були янкі. Сортували за кольором шкіри. Об'єктивно))
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 09:14

  detroytred написав:І всіх все влаштовувало...
это интересный феномент. во первых не всех. Откуда взялась борьба с "кулаком"? во вторых другие страны после 1й мировой жили +/- так же (канешн кроме США) поэтому диктатуры считались нормой. Но после 1945 западная Европа стала жить сильно лучше восточной и к 70м это стало видно уже всем включая младенцев.

Тогда и появились вопросы к политической системе. Надо сказать при лёньке/косыгине пытались если не догнать капитализм, то хотя бы чем-то побаловать народ, олимпиада, цв.телевизоры, жигули, интернет (шутка). И народ за эти плюшки с удовольствием работал. Это потом оказалось что плюшек меньше, чем людей и появился дефицит. При сталине и этого могло не быть, так бы и ездили на лошадях.

умная власть чувствует, когда народ что-то не устраивает.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 19 тра, 2024 09:23, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 09:15

На заводі позмінно можна, а тут - ніяк???

  detroytred написав:Професійні вояки. Які вже 2+ роки на фронті.

Звільнитеся, от тоді станете знов гречкосієм.
О, а тут ми підкрались до вчорашнього питання, на яке ніхто не відповів/прокоментував!

Що буде ппц, якщо ще 100500 далекобійників, сантехніків, електриків, комбайнерів загребуть на фронт, не буде кому.... сіяти, орати, ел-дроти скручувати, хліб пекти і т.п.

Так ЗВІЛЬНІТЬ/демобілізуйте з фронту фронтовиків і вони стануть/займуть місця тих же далекобійників/сантехніків і т.п.

"Кругообіг"!!!

Загребли 50К гречкосіїв - демобілізували 50К!
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 19 тра, 2024 09:25, всього редагувалось 2 разів.
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