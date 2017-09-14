detroytred написав:В якості припущення:
Може бути таке, що оті тендери на закупівлю туалетпапіру на мільйони, бруківка, озеленення і т.д. - є засобом, щоб "перетворити-перекачати" допомогу партнерів, яку не можна направляти на фінансування оборони країни, в оте потім фінансування через донати або тепер вже закупівлю в держави отими отримувачами грошей якоїсь віртуальної або непотрібної насправді фігні, або також по завищеним цінах (тобто гроші взад в бюджет).
Ну і звісно щось прилипне до рук виконавців, але гроші в масі підуть на оборону.
Тіко прошу дуже не сміятись.
Тоді поплачем. IMHO це війна до останнього доллару який ще не вивели за кордон. Мабуть партнери не дозволяють.