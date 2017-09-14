это интересный феномент. во первых не всех. Откуда взялась борьба с "кулаком"? во вторых другие страны после 1й мировой жили +/- так же (канешн кроме США) поэтому диктатуры считались нормой. Но после 1945 западная Европа стала жить сильно лучше восточной и к 70м это стало видно уже всем включая младенцев.
Тогда и появились вопросы к политической системе. Надо сказать при лёньке/косыгине пытались если не догнать капитализм, то хотя бы чем-то побаловать народ, олимпиада, цв.телевизоры, жигули, интернет (шутка). И народ за эти плюшки с удовольствием работал. Это потом оказалось что плюшек меньше, чем людей и появился дефицит. При сталине и этого могло не быть, так бы и ездили на лошадях.
умная власть чувствует, когда народ что-то не устраивает.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 19 тра, 2024 09:23, всього редагувалось 5 разів.
Може бути таке, що оті тендери на закупівлю туалетпапіру на мільйони, бруківка, озеленення і т.д. - є засобом, щоб "перетворити-перекачати" допомогу партнерів, яку не можна направляти на фінансування оборони країни, в оте потім фінансування через донати або тепер вже закупівлю в держави отими отримувачами грошей якоїсь віртуальної або непотрібної насправді фігні, або також по завищеним цінах (тобто гроші взад в бюджет). Ну і звісно щось прилипне до рук виконавців, але гроші в масі підуть на оборону.
Тіко прошу дуже не сміятись.
Тоді поплачем. IMHO це війна до останнього доллару який ще не вивели за кордон. Мабуть партнери не дозволяють.
Goodman написав:Вже в коротких роликах гуляють відоси. хлопці. не бійтеся ТЦК . Де показують воєнник з вклееним ВІНкодом. Тобто тормозить тебе сміття , чи піксель - з метою перевірки чогось там. а в тебе вже є вінкод і до побачення. ************************************ ВІНкод можна побачити через мабілу , після оновлення в РЕЗЕРВ+
detroytred написав:Професійні вояки. Які вже 2+ роки на фронті.
Звільнитеся, от тоді станете знов гречкосієм.
О, а тут ми підкрались до вчорашнього питання, на яке ніхто не відповів/прокоментував!
Що буде ппц, якщо ще 100500 далекобійників, сантехніків, електриків, комбайнерів загребуть на фронт, не буде кому.... сіяти, орати, ел-дроти скручувати, хліб пекти і т.п.
Так ЗВІЛЬНІТЬ/демобілізуйте з фронту фронтовиків і вони стануть/займуть місця тих же далекобійників/сантехніків і т.п.
"Кругообіг"!!!
Загребли 50К гречкосіїв - демобілізували 50К!
Ні, друже, ні. Нема такої опції.
Про це говорить ваш військовий фольклор: анекдот - старшина роти: сьогодні зміна білизни - рота: ура! - старшина: перша рота міняється з другою. На практиці у вас це -- ротації. Самі з собою... Лише можна до вас додати поповнення, щоб на ротації вистачало. Тобто як робочих для другої, третьої зміни.
Це каже історія: робочі не мінялись місцями з колгоспниками; а білі з неграми. І т.д. Отака сумна річ. Як цинічно сказала Маляр, треба було читати Конституцію перш, ніж йти.
Успіх написав:О, а тут ми підкрались до вчорашнього питання, на яке ніхто не відповів/прокоментував!
І справді, чому це ніхто не відповів на те саме питання, яке тутешні по 100500 колу ганяє один і той самий форумчанин? Яке неподобство!;))
Да прям один? Справді? Факти вказують на інше. Я його теж задаю. Бо відповідав, коли мені завдавали це питання 4!!! форумчанина + Успіх, Бандерлог. Кожному окремо відповідав. Деяким не один раз. Тобто мінімум -- 7 форумчан піднімали це питання. А скільки разів задавали мені це питання Василь і Прохожий -- да не перерахувати))
Але дехто ніяк не може відповісти і досі. і хоча б один раз. Це факти. До речі, докори чому не на фронті, лунали й саме від конкретно вас. Зате про себе і чоловіка ви соромитесь зайвий раз відповісти... Тим паче що питання трохи модернізувалося --- за яких умов, що вам! треба, щоб саме ви завтра добровольцем на фронт (не дивлячись на хвороби, бронь, важливість, донати і т.д.)? Тобто чого чекаєте-то? Раз отакий патріот... А вкрай необхідні саме добровольці свідомі завзяті щирі.
Питання дійсно невдобне. Як видно по відсутності купи відповідей на нього. Жодної поки...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 тра, 2024 10:34, всього редагувалось 1 раз.
І його легко вирішити! Але от чому не вирішують - оце не зрозуміло!
А не оті всі ваші відмовки: - не буде кому в тилу працювати... - ви вже професійні воїни... (так ми ж були такі самі гречкосії ще вчора, то ніщо не заважає наступні партії гречкосіїв за накатаною схемою пропускати)
Коротше - тупі відмазки, а не кричуще всіх здивування: чому не можуть банально додати 2+2???!
Успіх написав:О, а тут ми підкрались до вчорашнього питання, на яке ніхто не відповів/прокоментував!
І справді, чому це ніхто не відповів на те саме питання, яке тутешні по 100500 колу ганяє один і той самий форумчанин? Яке неподобство!;))
Да прям один? Справді? Факти вказують на інше. Я його теж задаю. Бо відповідав, коли мені завдавали це питання 4!!! форумчанина + Успіх, Бандерлог. Кожному окремо відповідав. Деяким не один раз. Тобто мінімум -- 7 форумчан піднімали це питання. А скільки разів задавали мені це питання Василь і Прохожий -- да не перерахувати))
Але дехто ніяк не може відповісти і досі. і хоча б один раз. Це факти. До речі, докори чому не на фронті, лунали й саме від конкретно вас. Зате про себе і чоловіка ви соромитесь зайвий раз відповісти... Тим паче що питання трохи модернізувалося --- за яких умов, що вам! треба, щоб саме ви завтра добровольцем на фронт (не дивлячись на хвороби, бронь, важливість, донати і т.д.)? Тобто чого чекаєте-то? Раз отакий патріот... А вкрай необхідні саме добровольці свідомі завзяті щирі.
Питання дійсно невдобне. Як видно по відсутності купи відповідей на нього. Жодної поки...
Спочатку потрібно відповісти самому собі на це запитання.
Тепер глянем на постановку запитання з іншого боку. Якщо були би чіткі контракти на 3,6,9,12 міс. із гарантованим страхуванням на різні випадки, а як тепер два варіанта або пропав або 15М колись, чи ходив би Успіх на вахту, або гастріком, як колись в Польщу, чи сидів би під спідницею жінки бюджетниці та продавав гайки та педалі на 10К грн щомісяця та здавав би кавалірку за 7К як з куща?