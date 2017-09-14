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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 тра, 2024 09:15
detroytred написав:
Професійні вояки. Які вже 2+ роки на фронті.Звільнитеся, от тоді станете знов гречкосієм
.
О, а тут ми підкрались до вчорашнього питання, на яке ніхто не відповів/прокоментував!
Що буде ппц, якщо ще 100500 далекобійників, сантехніків, електриків, комбайнерів загребуть на фронт, не буде кому.... сіяти, орати, ел-дроти скручувати, хліб пекти і т.п.
Так ЗВІЛЬНІТЬ/демобілізуйте з фронту фронтовиків і вони стануть/займуть місця тих же далекобійників/сантехніків і т.п.
"Кругообіг"!!!
Загребли 50К гречкосіїв - демобілізували 50К!
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 19 тра, 2024 09:25, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 19 тра, 2024 09:19
detroytred написав:
В якості припущення:
Може бути таке, що оті тендери на закупівлю туалетпапіру на мільйони, бруківка, озеленення і т.д. - є засобом, щоб "перетворити-перекачати" допомогу партнерів, яку не можна направляти на фінансування оборони країни, в оте потім фінансування через донати або тепер вже закупівлю в держави отими отримувачами грошей якоїсь віртуальної або непотрібної насправді фігні, або також по завищеним цінах (тобто гроші взад в бюджет).
Ну і звісно щось прилипне до рук виконавців, але гроші в масі підуть на оборону.
Тіко прошу дуже не сміятись.
Тоді поплачем. IMHO це війна до останнього доллару який ще не вивели за кордон. Мабуть партнери не дозволяють.
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Додано: Нед 19 тра, 2024 10:24
Успіх написав:
О, а тут ми підкрались до вчорашнього питання, на яке ніхто не відповів/прокоментував!
І справді, чому це ніхто не відповів на те саме питання, яке тут по 100500 колу ганяє один і той самий форумчанин? Яке неподобство!;))
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Додано: Нед 19 тра, 2024 10:26
fler написав: Успіх написав:
О, а тут ми підкрались до вчорашнього питання, на яке ніхто не відповів/прокоментував!
І справді, чому це ніхто не відповів на те саме питання, яке тут по 100500 колу ганяє один і той самий форумчанин? Яке неподобство!;))
Що це за питанн? Бо не сліжкую, роботи багато
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Додано: Нед 19 тра, 2024 10:28
Успіх написав: detroytred написав:
Професійні вояки. Які вже 2+ роки на фронті.Звільнитеся, от тоді станете знов гречкосієм
.
О, а тут ми підкрались до вчорашнього питання, на яке ніхто не відповів/прокоментував!
Що буде ппц, якщо ще 100500 далекобійників, сантехніків, електриків, комбайнерів загребуть на фронт, не буде кому.... сіяти, орати, ел-дроти скручувати, хліб пекти і т.п.
Так ЗВІЛЬНІТЬ/демобілізуйте з фронту фронтовиків і вони стануть/займуть місця тих же далекобійників/сантехніків і т.п.
"Кругообіг"!!!
Загребли 50К гречкосіїв - демобілізували 50К!
Ні, друже, ні. Нема такої опції.
Про це говорить ваш військовий фольклор: анекдот
- старшина роти: сьогодні зміна білизни
- рота: ура!
- старшина: перша рота міняється з другою.
На практиці у вас це -- ротації.
Самі з собою...
Лише можна до вас додати поповнення, щоб на ротації вистачало.
Тобто як робочих для другої, третьої зміни.
Це каже історія: робочі не мінялись місцями з колгоспниками; а білі з неграми. І т.д.
Отака сумна річ. Як цинічно сказала Маляр, треба було читати Конституцію перш, ніж йти.
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Додано: Нед 19 тра, 2024 10:32
fler написав: Успіх написав:
О, а тут ми підкрались до вчорашнього питання, на яке ніхто не відповів/прокоментував!
І справді, чому це ніхто не відповів на те саме питання, яке тутешні по 100500 колу ганяє один і той самий форумчанин? Яке неподобство!;))
Да прям один? Справді?
Факти вказують на інше.
Я його теж задаю.
Бо відповідав, коли мені завдавали це питання 4!!! форумчанина + Успіх, Бандерлог. Кожному окремо відповідав. Деяким не один раз.
Тобто мінімум -- 7 форумчан піднімали це питання.
А скільки разів задавали мені це питання Василь і Прохожий -- да не перерахувати))
Але дехто ніяк не може відповісти і досі. і хоча б один раз.
Це факти.
До речі, докори чому не на фронті, лунали й саме від конкретно вас.
Зате про себе і чоловіка ви соромитесь зайвий раз відповісти...
Тим паче що питання трохи модернізувалося --- за яких умов, що вам! треба, щоб саме ви завтра добровольцем на фронт (не дивлячись на хвороби, бронь, важливість, донати і т.д.)?
Тобто чого чекаєте-то? Раз отакий патріот... А вкрай необхідні саме добровольці свідомі завзяті щирі.
Питання дійсно невдобне. Як видно по відсутності купи відповідей на нього. Жодної поки...
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 19 тра, 2024 10:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 тра, 2024 11:06
fler написав:
на те саме питання,
Бо питання, як 2+2
І його легко вирішити!
Але от чому не вирішують - оце не зрозуміло!
А не оті всі ваші відмовки:
- не буде кому в тилу працювати...
- ви вже професійні воїни... (так ми ж були такі самі гречкосії ще вчора, то ніщо не заважає наступні партії гречкосіїв за накатаною схемою пропускати)
Коротше - тупі відмазки, а не кричуще всіх здивування: чому не можуть банально додати 2+2???!
fler написав:
Яке неподобство!
А правда класно всіх гнати на фронт і до кордонів 91го, коли свій чоловік заброньований?
Яке неподобство!©
Investor_K написав:
Що це за питанн?
100500 форумчан вдають, що не можуть додати 2+2 ))
Не бачать вирішення такої простої задачі!))
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Додано: Нед 19 тра, 2024 11:07
detroytred написав: fler написав: Успіх написав:
О, а тут ми підкрались до вчорашнього питання, на яке ніхто не відповів/прокоментував!
І справді, чому це ніхто не відповів на те саме питання, яке тутешні по 100500 колу ганяє один і той самий форумчанин? Яке неподобство!;))
Да прям один? Справді?
Факти вказують на інше.
Я його теж задаю.
Бо відповідав, коли мені завдавали це питання 4!!! форумчанина + Успіх, Бандерлог. Кожному окремо відповідав. Деяким не один раз.
Тобто мінімум -- 7 форумчан піднімали це питання.
А скільки разів задавали мені це питання Василь і Прохожий -- да не перерахувати))
Але дехто ніяк не може відповісти і досі. і хоча б один раз.
Це факти.
До речі, докори чому не на фронті, лунали й саме від конкретно вас.
Зате про себе і чоловіка ви соромитесь зайвий раз відповісти...
Тим паче що питання трохи модернізувалося --- за яких умов, що вам! треба, щоб саме ви завтра добровольцем на фронт (не дивлячись на хвороби, бронь, важливість, донати і т.д.)?
Тобто чого чекаєте-то? Раз отакий патріот... А вкрай необхідні саме добровольці свідомі завзяті щирі.
Питання дійсно невдобне. Як видно по відсутності купи відповідей на нього. Жодної поки...
Спочатку потрібно відповісти самому собі на це запитання.
Тепер глянем на постановку запитання з іншого боку.
Якщо були би чіткі контракти на 3,6,9,12 міс. із гарантованим страхуванням на різні випадки, а як тепер два варіанта або пропав або 15М колись, чи ходив би Успіх на вахту, або гастріком, як колись в Польщу, чи сидів би під спідницею жінки бюджетниці та продавав гайки та педалі на 10К грн щомісяця та здавав би кавалірку за 7К як з куща?
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Додано: Нед 19 тра, 2024 11:14
Флай
От в тому і комедія, що *ухилянти* хоч б відповідають (вказують на від гарантій, коштів і до черги після батальйону Монако. Що їм треба, щоб піти), а "патріоти" - ні, тільки генерять претензії до *ухилянтів*.
Бо якщо "патріоти" (в яких понад усе повинно бути...) вкажуть на що їм заважає -- це буде кумедно.
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Додано: Нед 19 тра, 2024 11:15
Так зе довбой о би мабуть мало піарились на прикінці зіми що Україна вже 100500 Мвт /доба продає до Європи , навіть більше чим до повномасштабної
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