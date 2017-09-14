Додано: Нед 19 тра, 2024 11:47

Успіх

За великим рахунком цілком згоден -- треба (цікава ця категорія -- *треба*. Треба кому? За якими критеріями треба?) призивати тих, хто зтикався з військовою справою.



Але. Отут оте саме але.

Для чого? Критерій?

1. Для більшої ефективності.

Так ні! Більше ефективності буде узяти простого парубка цивільного (звиняйте, лоха) і примусити його воювати за отих! умов, чим прикласти купу! сил і примусити капітана поліції... На якого де заліз, там і злізеш.

Тобто різниця колосальна.



Зато різниці навчити гречкосія і впенса на умовно стрільця -- майже ніякої. Нехай на місяць довше.



2. Гроші.

Впенса -- пенсія + грошове. Пенсія кожного місяця буде зростати. Вислуга. Бо день за три.

Виграшу в порівнянні з гречкосієм -- нуль. навпаки збитки.



3. Мабуть головне -- якщо порушити кастовість в армії, то це не армія вже. А кастовість в армії -- є офіційною: поділ на командири-підлеглі (без права голосу та вибору); єдиноначаліє.



Я розумію, що це все відмазки...

З точки зору справедливості.

Але можновладці приймають рішення з нецієї точки.



Проблема чому?

Да тому що гречкосії повинні були всі відслужити срочку та бути вже готовими стрільцями-кулеметниками. В запасі. Вояками! В запасі.

Але срочку-то служити не бажали...



Впенси відрізнялися б лише тим, що вислужили ... років на право на пенсію. І все.

А так всі вояки в запасі.