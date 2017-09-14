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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 тра, 2024 11:14
Флай
От в тому і комедія, що *ухилянти* хоч б відповідають (вказують на від гарантій, коштів і до черги після батальйону Монако. Що їм треба, щоб піти), а "патріоти" - ні, тільки генерять претензії до *ухилянтів*.
Бо якщо "патріоти" (в яких понад усе повинно бути...) вкажуть на що їм заважає -- це буде кумедно.
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detroytred
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Додано: Нед 19 тра, 2024 11:23
detroytred написав:
На практиці у вас це -- ротації
На практиці, то я нещодавно дізнався, що у нас вже двічі була ротація!!! На паперах!!!))
Двічі!!!
Але тільки на паперах!!!🤦🤦♂️🤦🏻
detroytred написав:
відповідав, коли мені завдавали це питання 4!!! форумчанина + Успіх, Бандерлог. Кожному окремо відповідав. Деяким не один раз.
Тобто мінімум -- 7 форумчан піднімали це питання
До речі, хотів підняти питання в контексті питання що-до воєнпенсів))
Дивіться, на відміну від інших, я розумію - що , наприклад, Ви(і інші впенси) поки служили - то так, на той час "мали обов'язки" і коли вийшли на пенсію - все, ви стали такими ж гречкосіями, як і інші.
Але!
Але питання наступне - чому в першу чергу не беруть тих, хто вже раніше стикався з в-службою, з військовою справою?
Хто знає/вміє стріляти зі зброї, а не тільки бачив її у фільмах в бойовиках?
Чому так?
Чому впенсів не поставили в "першу чергу"?
Та навіть, і в "другу чергу" не ставлять?
А набрали гречкосіїв і далі продовжують їх брати!
В чім прикол?
Навіть логічно, що в першу чергу треба брати тих, хто ЗНАЄТЬСЯ І РОЗУМІЄТЬСЯ на військовій справі!!!
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Додано: Нед 19 тра, 2024 11:25
Если сейчас ТЦК с трудом отловит 20тыс.чел., то на этом войну можно заканчивать. На след. этап уже никого не найдут
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 19 тра, 2024 11:35
Игорь Алексеевич написав:
Если сейчас ТЦК с трудом отловит 20тыс.чел., то на этом войну можно заканчивать. На след. этап уже никого не найдут
Окно Овертона
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flyman
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Додано: Нед 19 тра, 2024 11:37
detroytred написав:
Питання дійсно невдобне
. Як видно по відсутності купи відповідей на нього. Жодної поки...
Незручне
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Vadim_
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Додано: Нед 19 тра, 2024 11:38
Игорь Алексеевич написав:
Если сейчас ТЦК с трудом отловит 20тыс.чел., то на этом войну можно заканчивать. На след. этап уже никого не найдут
лайфхак. Раздаёшь направо-налево бронь, 90% работающих м25-60 бегут в тцк эту бронь получить. Потом легким движением руки бронь снимаешь, адреса где ловить её получивших есть, влк ими пройдено, приносишь им боевые повестки на работу и на дом. Они ж думают бронь, значит можно расслабиться. Но получается как в том анекдоте. И не надо этих законов. Пообещайте всем бронь за явку в тцк и потом её заберите.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 19 тра, 2024 11:43
Игорь Алексеевич написав:
Если сейчас ТЦК с трудом отловит 20тыс.чел., то на этом войну можно заканчивать. На след. этап уже никого не найдут
Ну як це не знайдуть? Усі ж скопом по 150 тисяч за пів дня свої актуальні адреси надали. Тепер тцк розішле письма щастя укрпоштою. На тіліпони з ,,Резерв+,,позвоне. Баста карапузики, закінчилися дитячі ігри. Хто ВЛК пройшов, ті взагалі побіжать в тцк по бойовій повістці з зубною щіткою, носками і трусами. Бо карячиться від 3 до 5 рочків. Хоча наш дуже справедливий суд по доброті трьошку завжди дає.
Тільки яка буде якість того ,,ополчення,, яких примусово нагребли? Будуть як 125 бр тро на кордоні Харьківщини відходить на ,,кращі позиції,,.
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alex lem
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Додано: Нед 19 тра, 2024 11:47
alex lem написав: Игорь Алексеевич написав:
Если сейчас ТЦК с трудом отловит 20тыс.чел., то на этом войну можно заканчивать. На след. этап уже никого не найдут
Ну як це не знайдуть? Усі ж скопом по 150 тисяч за пів дня свої актуальні адреси надали. Тепер тцк розішле письма щастя укрпоштою. На тіліпони з ,,Резерв+,,позвоне. Баста карапузики, закінчилися дитячі ігри. Хто ВЛК пройшов, ті взагалі побіжать в тцк по бойовій повістці з зубною щіткою, носками і трусами. Бо карячиться від 3 до 5 рочків. Хоча наш дуже справедливий суд по доброті трьошку завжди дає.
Тільки яка буде якість того ,,ополчення,, яких примусово нагребли? Будуть як 125 бр тро на кордоні Харьківщини відходить на ,,кращі позиції,,.
нормально воюють. то воно з дивану дуже лячно...
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Shaman
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Додано: Нед 19 тра, 2024 11:47
Успіх
За великим рахунком цілком згоден -- треба (цікава ця категорія -- *треба*. Треба кому? За якими критеріями треба?) призивати тих, хто зтикався з військовою справою.
Але. Отут оте саме але.
Для чого? Критерій?
1. Для більшої ефективності.
Так ні! Більше ефективності буде узяти простого парубка цивільного (звиняйте, лоха) і примусити його воювати за отих! умов, чим прикласти купу! сил і примусити капітана поліції... На якого де заліз, там і злізеш.
Тобто різниця колосальна.
Зато різниці навчити гречкосія і впенса на умовно стрільця -- майже ніякої. Нехай на місяць довше.
2. Гроші.
Впенса -- пенсія + грошове. Пенсія кожного місяця буде зростати. Вислуга. Бо день за три.
Виграшу в порівнянні з гречкосієм -- нуль. навпаки збитки.
3. Мабуть головне -- якщо порушити кастовість в армії, то це не армія вже. А кастовість в армії -- є офіційною: поділ на командири-підлеглі (без права голосу та вибору); єдиноначаліє.
Я розумію, що це все відмазки...
З точки зору справедливості.
Але можновладці приймають рішення з нецієї точки.
Проблема чому?
Да тому що гречкосії повинні були всі відслужити срочку та бути вже готовими стрільцями-кулеметниками. В запасі. Вояками! В запасі.
Але срочку-то служити не бажали...
Впенси відрізнялися б лише тим, що вислужили ... років на право на пенсію. І все.
А так всі вояки в запасі.
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Додано: Нед 19 тра, 2024 11:49
vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
Если сейчас ТЦК с трудом отловит 20тыс.чел., то на этом войну можно заканчивать. На след. этап уже никого не найдут
лайфхак. Раздаёшь направо-налево бронь, 90% работающих м25-60 бегут в тцк эту бронь получить. Потом легким движением руки бронь снимаешь, адреса где ловить её получивших есть, влк ими пройдено, приносишь им боевые повестки на работу и на дом. Они ж думают бронь, значит можно расслабиться. Но получается как в том анекдоте. И не надо этих законов. Пообещайте всем бронь за явку в тцк и потом её заберите.
"першим 100 хто оновив дані бронь на місяць"
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 19 тра, 2024 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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