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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 тра, 2024 12:07
Banderlog написав: Игорь Алексеевич написав:
Если сейчас ТЦК с трудом отловит 20тыс.чел., то на этом войну можно заканчивать. На след. этап уже никого не найдут
Якщо не наберуть 150 то на наступний етап , декого з тих хто не живе на кайфовій стороні дніпра призве вже путін
вимагає пояснень розриви логиіки (і це ще не всі):
1. а що буряти/кадиривці?
2. якщо вони ждуни за "руській мір", то їх призвати в ЗСУ буде польза? кому?
3. якщо не за "руській мір", то взірвуть зсередини мордор?
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Додано: Нед 19 тра, 2024 12:09
detroytred мент пенс то проблема для командирів. Він буде качати права і доказувати що,,Эта не законно,,. Не з одним робив. У них там профдеформація. Якби себі було краще і пенсію на більше перерахувати. Тільки й судитися за пенсію.
Простіше слесаря з райцентру зловленого на вулиці запхати на СП-шку з таким же лохом. Хай відстрілюються з кривих палок-калашів від русні, а там може і Успіх снаряд один стрільне. Більше ніззя, бо мало.
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Додано: Нед 19 тра, 2024 12:11
flyman написав:
впенси молодщі (кешфло більше), їх вигідніше
Кому вигідніше?
Гриценко, Реві і т.д., які самі у владі?
Подивіться де оті молодші впенси -- мій один бувший підлеглий має два магазини, кожен оцінюється в понад 1 млн. У.Є.; у другого -- поля, поля, поля і агроферми, трактори...
Будівельник -- в порівнянні з ними зі своїми 12-14 млн. грн. ніщєброд...
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Додано: Нед 19 тра, 2024 12:14
fox767676 написав:
Соррі що знов мусолю цю тему, але я таки зберусь з силами, знайду юристів відповідного рівня і притягну до відповідальністю тих, завдяки кому 30 річні вантажники епіцентру, 40 річні воєнпенси під час війни почувають себе значно комфортніше ніж 50тирічні кандидати-доктора технічних наук. Мені все рівно зелебобіки це чи протопорохоботи були, доїбусь до кожного. Це якась змова проти інженерно-технічного потенціалу України, справа ОСОБОЇ ДЕРЖАВНОЇ ВАЖЛИВОСТІ
Taras Filatov
Написав вчора пост, потім пішов на дзвінок з клієнтами, а після HR повідомляє що тепер і у нас відбувся перший випадок що ТЦК прийняли співробітника.
Cпівробітник доктор наук, 50 років, один з топових Computer Vision розробників та дослідників в Україні, працював по miltech напрямку.
Тому я трошки більше дізнався як це відбувається:
* Приймають просто вулицею, додому заїхати щось взяти тим більше якось передати справи по роботі не можна.
* Коли приймають там є опція “відбитися” - багато випадків що люди тікають або відбиваються і тоді з них переключаються на тих, що легше. Співробітник порядна та ввічлива людина, він поїхав як сказали. Але багато випадків що тікають або відбиваються і виходить що тут трошки знову якесь дике поле.
* Одразу везуть на ВЛК що проводять за 10 хвилин за принципом ‘дві руки дві ноги - здоровий’.
* Наступний день везуть в учебку, там має бути 1 місяць.
У випадку коли вже прийняли ТЦК відношення щоб направити людину служити за фахом я так розумію що вже пізно робити. Але може помиляюсь. Якщо хто вміє робити ці відношення та вам до в/ч потрібен крутий computer vision / python / С розробник то пишіть, з’єднаю. Тим більше що він добре розуміється в нашій проблематиці та вміє багато цікавих штук відносно AI / Computer Vision для детекту цілей.
Далі поспілкувався із знаючими людьми з українського miltech в плані які офіційні білі варіанти щодо “броні” для людей що працюють над miltech / у ВПК.
Один варіант це класифікувати свої продукти за офіційним списком та отримувати держзамовлення. Для маленьких компаній це дуже складно та довго, тому в них вихід щоб працювати повністю “в білу” або закриватися або віддавати бізнес під дах великої компанії що має держзамовлення. Власники маленьких компаній знають - це майже те саме що закрити бізнес. Це щось типу “aсqui-hiring” тобто ви викидаєте роки своєї роботи та просто передаєте напрацювання за безцінь разом із командою, ще й знаючи що продуктивність сильно просяде.
Другий більш розповсюджений варіант, тому що він простіший в реалізації, це просто у вас у роботі з чоловіків залишаються тільки ті, що наразі не підлягають мобілізації. Вже демобілізовані, аспіранти, студенти, інваліди, троє дітей або не громадяни / емігранти. Для бізнесів це реальніше ніж проходити бюрократичні круги з офіційною бронею.
В принципі, все.
Тобто ще є варіант не для бізнесу, а для самих інженерів та науковців це іти до структур МО або ГШ що займаються цим напрямком, але це потрібно домовлятися з ними заздалегідь та сподіватися що під вас буде штатний розклад.
Нормального закону на бронь для бізнесів навіть що працюють на miltech / ВПК немає. Не вистачає законодавства на бронь для ВПК, особливо для невеликих компаній.
Можливості працювати на МО / ГШ вже сформованими ефективними командами немає, не вистачає законодавства щодо комерційних технологічних підрядників або команд волонтерів. Не можна пройти перевірку як юр лице. Можна тільки індивідуально.
Ну і ще варіант який я взагалі вважаю найкращім для всіх у поточній ситуації - тобто заробляти та годувати команду на продажах до США, а в Україні не намагатися заробляти, а постачати за принципом все для фронту - взагалі багато людей вважають не законним в Україні. За бажанням вас можна притягнути за держзраду за те що ви передаєте на еспорт "держ. тайну" яку ви самі створили. Більшість miltech виробників в Україні, навчені досвідом, просто бояться займатися експортом. ОК, але тоді повертаємось до варіантів вище і це не працює long term. Зараз уряду дають гроші, це все дотаційна схема, але завтра-післязавтра перестануть давати. Великі компанії збанкрутують. Приватний miltech сектор, дійсно на 100% приватний та вміючий працювати на експорт, не існує - що далі?
дефективним менеджерам розумні люди не потрібні
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Додано: Нед 19 тра, 2024 12:24
detroytred написав:
Я розумію, що це все відмазки...З точки зору справедливості
.Але можновладці приймають рішення з нецієї точки.
Сумно, плять!©
alex lem написав:Простіше слесаря з райцентру зловленого на вулиці запхати на СП-шку з таким же лохом. Хай відстрілюються з кривих палок-калашів від русні
, а там може і Успіх снаряд один стрільне. Більше ніззя, бо мало.
О, а я бачу в тилу починають "шарити"(прозрівати)/розуміти ситуацію...
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 19 тра, 2024 12:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 тра, 2024 12:28
flyman написав: Banderlog написав: Игорь Алексеевич написав:
Если сейчас ТЦК с трудом отловит 20тыс.чел., то на этом войну можно заканчивать. На след. этап уже никого не найдут
Якщо не наберуть 150 то на наступний етап , декого з тих хто не живе на кайфовій стороні дніпра призве вже путін
вимагає пояснень розриви логиіки (і це ще не всі):
1. а що буряти/кадиривці?
2. якщо вони ждуни за "руській мір", то їх призвати в ЗСУ буде польза? кому?
3. якщо не за "руській мір", то взірвуть зсередини мордор?
у мордора є прєдохранітєлі од зриву. В них майдану бути не може.Державний механізм там набагато ефективніший нашого.
Ждунство це пасивна позиція.
те саме шо диванний патріотизм. Яке воно відношення має до пользи в зсу? Та ждіть Ви собі хоч 2 пришестя на наступний рік головне мийте снаряди
шо буряти і кадировці? Буряти і кадировці будуть но ззаді щоб різні ждуни не розбігались. Римський принцип - принципові люди стоять ззаді тих кому довіра менша
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Додано: Нед 19 тра, 2024 12:34
Що там шарить. Оно телемарафон один сюжет сьогодні вже два рази показав про таких як ви героїв з ,,передової,,. Тілько в них на озброєнні 777. Раз вистрілили. ,,Тревожащий,, вогонь не знаю як на рідній мові. Сидять борщ варять. Один каже ,, ну а шо телефон є, інтернет є.
,,Воюють,, То не вас там знімали?
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Додано: Нед 19 тра, 2024 12:37
Banderlog написав: flyman написав: Banderlog написав:
Якщо не наберуть 150 то на наступний етап , декого з тих хто не живе на кайфовій стороні дніпра призве вже путін
вимагає пояснень розриви логиіки (і це ще не всі):
1. а що буряти/кадиривці?
2. якщо вони ждуни за "руській мір", то їх призвати в ЗСУ буде польза? кому?
3. якщо не за "руській мір", то взірвуть зсередини мордор?
у мордора є прєдохранітєлі од зриву. В них майдану бути не може.Державний механізм там набагато ефективніший нашого.
Ждунство це пасивна позиція.
те саме шо диванний патріотизм. Яке воно відношення має до пользи в зсу? Та ждіть Ви собі хоч 2 пришестя на наступний рік головне мийте снаряди
шо буряти і кадировці? Буряти і кадировці будуть но ззаді щоб різні ждуни не розбігались. Римський принцип - принципові люди стоять ззаді тих кому довіра менша
Є дві команди, одна Реал Мадрид, інша Бережанська Нива. За яку іти грати в футбол, якщо беруть і ти навіть не футболіст?
Ти відповідь сам дав, але не осознав.
Досі не зрозуміло, чому ще не в Румунії з паспартом. Чи на словах "Лєв Толстой".
з.і.
ждунство кому позиція коли дійсно ждуть, це вже ідєйні
діванні патріоти перевзуваються нальоту, тому це не те саме, бо безідейні.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 19 тра, 2024 12:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 тра, 2024 12:43
Banderlog написав: flyman написав: Banderlog написав:
Якщо не наберуть 150 то на наступний етап , декого з тих хто не живе на кайфовій стороні дніпра призве вже путін
вимагає пояснень розриви логиіки (і це ще не всі):
1. а що буряти/кадиривці?
2. якщо вони ждуни за "руській мір", то їх призвати в ЗСУ буде польза? кому?
3. якщо не за "руській мір", то взірвуть зсередини мордор?
у мордора є прєдохранітєлі од зриву. В них майдану бути не може.Державний механізм там набагато ефективніший нашого.
Ждунство це пасивна позиція.
те саме шо диванний патріотизм. Яке воно відношення має до пользи в зсу? Та ждіть Ви собі хоч 2 пришестя на наступний рік головне мийте снаряди
шо буряти і кадировці? Буряти і кадировці будуть но ззаді щоб різні ждуни не розбігались. Римський принцип - принципові люди стоять ззаді тих кому довіра менша
(це не до Вас, а в продовження теми))
А якщо критерій -- результат, то товарисчу жюкову не треба було пам'ятники зносити.
Про комбата-мясника, який виконує *свою функцію* і чому-кому потрібен:
З 48 по 50 хвл.
Ефективність?
Щоб врятувати оцих двох інвалідів, загинув і було поранено див. у коменті під відео від одного з рятівників.
Хз які критерії....
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