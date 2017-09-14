RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8253825482558256
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 12:07

  Banderlog написав:
  Игорь Алексеевич написав:Если сейчас ТЦК с трудом отловит 20тыс.чел., то на этом войну можно заканчивать. На след. этап уже никого не найдут :roll:

Якщо не наберуть 150 то на наступний етап , декого з тих хто не живе на кайфовій стороні дніпра призве вже путін

вимагає пояснень розриви логиіки (і це ще не всі):
1. а що буряти/кадиривці?
2. якщо вони ждуни за "руській мір", то їх призвати в ЗСУ буде польза? кому?
3. якщо не за "руській мір", то взірвуть зсередини мордор?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35057
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 12:09

detroytred мент пенс то проблема для командирів. Він буде качати права і доказувати що,,Эта не законно,,. Не з одним робив. У них там профдеформація. Якби себі було краще і пенсію на більше перерахувати. Тільки й судитися за пенсію.
Простіше слесаря з райцентру зловленого на вулиці запхати на СП-шку з таким же лохом. Хай відстрілюються з кривих палок-калашів від русні, а там може і Успіх снаряд один стрільне. Більше ніззя, бо мало.
alex lem
 
Повідомлень: 3120
З нами з: 25.12.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 12:11

  flyman написав:впенси молодщі (кешфло більше), їх вигідніше

Кому вигідніше?

Гриценко, Реві і т.д., які самі у владі?
Подивіться де оті молодші впенси -- мій один бувший підлеглий має два магазини, кожен оцінюється в понад 1 млн. У.Є.; у другого -- поля, поля, поля і агроферми, трактори...
Будівельник -- в порівнянні з ними зі своїми 12-14 млн. грн. ніщєброд...
detroytred
 
Повідомлень: 28596
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 12:14

  fox767676 написав:Соррі що знов мусолю цю тему, але я таки зберусь з силами, знайду юристів відповідного рівня і притягну до відповідальністю тих, завдяки кому 30 річні вантажники епіцентру, 40 річні воєнпенси під час війни почувають себе значно комфортніше ніж 50тирічні кандидати-доктора технічних наук. Мені все рівно зелебобіки це чи протопорохоботи були, доїбусь до кожного. Це якась змова проти інженерно-технічного потенціалу України, справа ОСОБОЇ ДЕРЖАВНОЇ ВАЖЛИВОСТІ

Taras Filatov

Написав вчора пост, потім пішов на дзвінок з клієнтами, а після HR повідомляє що тепер і у нас відбувся перший випадок що ТЦК прийняли співробітника.
Cпівробітник доктор наук, 50 років, один з топових Computer Vision розробників та дослідників в Україні, працював по miltech напрямку.
Тому я трошки більше дізнався як це відбувається:
* Приймають просто вулицею, додому заїхати щось взяти тим більше якось передати справи по роботі не можна.
* Коли приймають там є опція “відбитися” - багато випадків що люди тікають або відбиваються і тоді з них переключаються на тих, що легше. Співробітник порядна та ввічлива людина, він поїхав як сказали. Але багато випадків що тікають або відбиваються і виходить що тут трошки знову якесь дике поле.
* Одразу везуть на ВЛК що проводять за 10 хвилин за принципом ‘дві руки дві ноги - здоровий’.
* Наступний день везуть в учебку, там має бути 1 місяць.
У випадку коли вже прийняли ТЦК відношення щоб направити людину служити за фахом я так розумію що вже пізно робити. Але може помиляюсь. Якщо хто вміє робити ці відношення та вам до в/ч потрібен крутий computer vision / python / С розробник то пишіть, з’єднаю. Тим більше що він добре розуміється в нашій проблематиці та вміє багато цікавих штук відносно AI / Computer Vision для детекту цілей.
Далі поспілкувався із знаючими людьми з українського miltech в плані які офіційні білі варіанти щодо “броні” для людей що працюють над miltech / у ВПК.
Один варіант це класифікувати свої продукти за офіційним списком та отримувати держзамовлення. Для маленьких компаній це дуже складно та довго, тому в них вихід щоб працювати повністю “в білу” або закриватися або віддавати бізнес під дах великої компанії що має держзамовлення. Власники маленьких компаній знають - це майже те саме що закрити бізнес. Це щось типу “aсqui-hiring” тобто ви викидаєте роки своєї роботи та просто передаєте напрацювання за безцінь разом із командою, ще й знаючи що продуктивність сильно просяде.
Другий більш розповсюджений варіант, тому що він простіший в реалізації, це просто у вас у роботі з чоловіків залишаються тільки ті, що наразі не підлягають мобілізації. Вже демобілізовані, аспіранти, студенти, інваліди, троє дітей або не громадяни / емігранти. Для бізнесів це реальніше ніж проходити бюрократичні круги з офіційною бронею.
В принципі, все.
Тобто ще є варіант не для бізнесу, а для самих інженерів та науковців це іти до структур МО або ГШ що займаються цим напрямком, але це потрібно домовлятися з ними заздалегідь та сподіватися що під вас буде штатний розклад.
Нормального закону на бронь для бізнесів навіть що працюють на miltech / ВПК немає. Не вистачає законодавства на бронь для ВПК, особливо для невеликих компаній.
Можливості працювати на МО / ГШ вже сформованими ефективними командами немає, не вистачає законодавства щодо комерційних технологічних підрядників або команд волонтерів. Не можна пройти перевірку як юр лице. Можна тільки індивідуально.
Ну і ще варіант який я взагалі вважаю найкращім для всіх у поточній ситуації - тобто заробляти та годувати команду на продажах до США, а в Україні не намагатися заробляти, а постачати за принципом все для фронту - взагалі багато людей вважають не законним в Україні. За бажанням вас можна притягнути за держзраду за те що ви передаєте на еспорт "держ. тайну" яку ви самі створили. Більшість miltech виробників в Україні, навчені досвідом, просто бояться займатися експортом. ОК, але тоді повертаємось до варіантів вище і це не працює long term. Зараз уряду дають гроші, це все дотаційна схема, але завтра-післязавтра перестануть давати. Великі компанії збанкрутують. Приватний miltech сектор, дійсно на 100% приватний та вміючий працювати на експорт, не існує - що далі?

дефективним менеджерам розумні люди не потрібні
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35057
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 12:24

От і все. Тому що нема справедливості!

  detroytred написав:Я розумію, що це все відмазки...
З точки зору справедливості.
Але можновладці приймають рішення з нецієї точки.
Сумно, плять!©
  alex lem написав:Простіше слесаря з райцентру зловленого на вулиці запхати на СП-шку з таким же лохом. Хай відстрілюються з кривих палок-калашів від русні, а там може і Успіх снаряд один стрільне. Більше ніззя, бо мало.
О, а я бачу в тилу починають "шарити"(прозрівати)/розуміти ситуацію... :wink: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 19 тра, 2024 12:34, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6357
З нами з: 18.03.21
Подякував: 220 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 12:28

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  Игорь Алексеевич написав:Если сейчас ТЦК с трудом отловит 20тыс.чел., то на этом войну можно заканчивать. На след. этап уже никого не найдут :roll:

Якщо не наберуть 150 то на наступний етап , декого з тих хто не живе на кайфовій стороні дніпра призве вже путін

вимагає пояснень розриви логиіки (і це ще не всі):
1. а що буряти/кадиривці?
2. якщо вони ждуни за "руській мір", то їх призвати в ЗСУ буде польза? кому?
3. якщо не за "руській мір", то взірвуть зсередини мордор?
у мордора є прєдохранітєлі од зриву. В них майдану бути не може.Державний механізм там набагато ефективніший нашого.
Ждунство це пасивна позиція. :lol: те саме шо диванний патріотизм. Яке воно відношення має до пользи в зсу? Та ждіть Ви собі хоч 2 пришестя на наступний рік головне мийте снаряди :lol: шо буряти і кадировці? Буряти і кадировці будуть но ззаді щоб різні ждуни не розбігались. Римський принцип - принципові люди стоять ззаді тих кому довіра менша
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1035
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 12:34

  Успіх написав:
  alex lem написав:Простіше слесаря з райцентру зловленого на вулиці запхати на СП-шку з таким же лохом. Хай відстрілюються з кривих палок-калашів від русні, а там може і Успіх снаряд один стрільне. Більше ніззя, бо мало.
О, а я бачу в тилу починають "шарити"(прозрівати) :wink: :mrgreen:

Що там шарить. Оно телемарафон один сюжет сьогодні вже два рази показав про таких як ви героїв з ,,передової,,. Тілько в них на озброєнні 777. Раз вистрілили. ,,Тревожащий,, вогонь не знаю як на рідній мові. Сидять борщ варять. Один каже ,, ну а шо телефон є, інтернет є.
,,Воюють,, То не вас там знімали? :wink:
alex lem
 
Повідомлень: 3120
З нами з: 25.12.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 12:37

  Banderlog написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав:Якщо не наберуть 150 то на наступний етап , декого з тих хто не живе на кайфовій стороні дніпра призве вже путін

вимагає пояснень розриви логиіки (і це ще не всі):
1. а що буряти/кадиривці?
2. якщо вони ждуни за "руській мір", то їх призвати в ЗСУ буде польза? кому?
3. якщо не за "руській мір", то взірвуть зсередини мордор?
у мордора є прєдохранітєлі од зриву. В них майдану бути не може.Державний механізм там набагато ефективніший нашого.
Ждунство це пасивна позиція. :lol: те саме шо диванний патріотизм. Яке воно відношення має до пользи в зсу? Та ждіть Ви собі хоч 2 пришестя на наступний рік головне мийте снаряди :lol: шо буряти і кадировці? Буряти і кадировці будуть но ззаді щоб різні ждуни не розбігались. Римський принцип - принципові люди стоять ззаді тих кому довіра менша

Є дві команди, одна Реал Мадрид, інша Бережанська Нива. За яку іти грати в футбол, якщо беруть і ти навіть не футболіст?
Ти відповідь сам дав, але не осознав.
Досі не зрозуміло, чому ще не в Румунії з паспартом. Чи на словах "Лєв Толстой".
з.і.
ждунство кому позиція коли дійсно ждуть, це вже ідєйні
діванні патріоти перевзуваються нальоту, тому це не те саме, бо безідейні.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 19 тра, 2024 12:43, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35057
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 12:43

  Banderlog написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав:Якщо не наберуть 150 то на наступний етап , декого з тих хто не живе на кайфовій стороні дніпра призве вже путін

вимагає пояснень розриви логиіки (і це ще не всі):
1. а що буряти/кадиривці?
2. якщо вони ждуни за "руській мір", то їх призвати в ЗСУ буде польза? кому?
3. якщо не за "руській мір", то взірвуть зсередини мордор?
у мордора є прєдохранітєлі од зриву. В них майдану бути не може.Державний механізм там набагато ефективніший нашого.
Ждунство це пасивна позиція. :lol: те саме шо диванний патріотизм. Яке воно відношення має до пользи в зсу? Та ждіть Ви собі хоч 2 пришестя на наступний рік головне мийте снаряди :lol: шо буряти і кадировці? Буряти і кадировці будуть но ззаді щоб різні ждуни не розбігались. Римський принцип - принципові люди стоять ззаді тих кому довіра менша

(це не до Вас, а в продовження теми))
А якщо критерій -- результат, то товарисчу жюкову не треба було пам'ятники зносити.

Про комбата-мясника, який виконує *свою функцію* і чому-кому потрібен:

З 48 по 50 хвл.

Ефективність?
Щоб врятувати оцих двох інвалідів, загинув і було поранено див. у коменті під відео від одного з рятівників.

Хз які критерії....
detroytred
 
Повідомлень: 28596
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8253825482558256
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 36162
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 197387
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 644067
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.