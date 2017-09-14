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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 тра, 2024 13:00
Игорь Алексеевич написав: Shaman написав: Игорь Алексеевич написав:
Если сейчас ТЦК с трудом отловит 20тыс.чел., то на этом войну можно заканчивать. На след. этап уже никого не найдут
тобто здатися легше, чим піти в ТЦК? - дивна логіка...
вважаєте менше ризиків? - дуже помиляєтесь. бізнеса на інсті здається в Раші немає
А что сейчас есть 20тыс добровольцев? Зачем тогда выдумали этот закон?. Если 20 тыс надо ловить, то с каждыми 20тыс. остаются всё более хитрее и с монетами в карманах, которым 25тыс. грн. штрафа это мелочь. Для них заход раши будет означать выезд за границу, где они и осядут навсегда.
залищилося ще багато людей. серед них, хто може оплатити штраф - оце якраз мізер.
а закон приймають, бо треба мобілізувати людей - все дуже просто. не добровільно, а мобілізувати.
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Додано: Нед 19 тра, 2024 13:06
alex lem написав:detroytred
мент пенс то проблема для командирів. Він буде качати права і доказувати що,,Эта не законно,,. Не з одним робив. У них там профдеформація. Якби себі було краще і пенсію на більше перерахувати. Тільки й судитися за пенсію.
Простіше слесаря з райцентру зловленого на вулиці запхати на СП-шку з таким же лохом. Хай відстрілюються з кривих палок-калашів від русні, а там може і Успіх снаряд один стрільне. Більше ніззя, бо мало.
Все вірно. В Києві ловлять тільки піший мобресурс коло метро та на зупинках громадського транспорту (тобто бідноту). На авто в середині міста можна відносно безпечно пересуватися.
В Новопечерські липки чи Конча Заспу ТЦК при цьому режимі не зайде.
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Додано: Нед 19 тра, 2024 13:07
UA написав: Banderlog написав:
у мордора є прєдохранітєлі од зриву. В них майдану бути не може.Державний механізм там набагато ефективніший нашого.
Ждунство це пасивна позиція.
те саме шо диванний патріотизм. Яке воно відношення має до пользи в зсу? Та ждіть Ви собі хоч 2 пришестя на наступний рік головне мийте снаряди
шо буряти і кадировці? Буряти і кадировці будуть но ззаді щоб різні ждуни не розбігались. Римський принцип - принципові люди стоять ззаді тих кому довіра менша
Москалі нелояльних просто виштовхують на Захід.
Давати зброю немотивованим? Який сенс?
так отож, кордони відкриті, не подобається: або мовчиш в тряпочку або пака-пака
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Додано: Нед 19 тра, 2024 13:23
UA написав:
В Новопечерські липки чи Конча Заспу ТЦК при цьому режимі не зайде
потихесеньку підбираються
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Додано: Нед 19 тра, 2024 13:31
Shaman написав:
залищилося ще багато людей. серед них, хто може оплатити штраф - оце якраз мізер.
а закон приймають, бо треба мобілізувати людей - все дуже просто. не добровільно, а мобілізувати.
Всё правильно, добровольно уже все ушли. Теперь волна выловить подвальных котов, т.е. тех кто ездит на метро или ходит ножками в магазин или на работу. Остальные тихо мирно сидят дома и возле компа зарабатывают деньги. Закончатся подвальные коты, то домашних всё равно из квартир не достанут. Но может по дурости ещё пару процентов этих заберут и ВСЁ.... Кто дальше пойдёт воевать?. Власть это уже знает и знает даже прибл. сроки, когда подвальные коты закончатся. Следующий шаг от Власти?
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Додано: Нед 19 тра, 2024 13:38
Bobua написав:
А якщо не встигли/встигнуть врятувати від втрати крові?
Краще сзч, ніж смерть
Проблема в тому, що це працює. Дешевий цирк дав йому змогу відкосити. Якби не рятували, а навпаки - запропонували теплу ванну - то він би аж бігом підписав контракт...
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Додано: Нед 19 тра, 2024 13:42
detroytred написав:
"Якби цього місяця Україна змогла б отримати 10 систем Patriot для ключових індустріальних міст, якби ми могли застосувати їх ближче до лінії фронту, ми б зламали їхні (російські. - Ред.) лінії оборони і йшли б уперед. Це б кардинально змінили ситуацію, - пояснював Зеленський журналістам. - Чому в Україні цього немає? Значить, не всім це потрібно".
В мене така думка, що в нашого надзвичайно потужного презика назвичайно потужно відсутнє розуміння ситуації.
Тому й меле те, що почув за 10 хв до питання.
Звичайно, зл 10 батарей петріотів і 1000 цезарів, сатня хаймарсів, пара тисяч шарків і безліміт БК до цього всього значно прискорили би розвязку. Але про наступ не може йти й мови поки бригади не укомплектовані хоча б на 80-85%.
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Додано: Нед 19 тра, 2024 13:58
Игорь Алексеевич написав: Shaman написав:
залищилося ще багато людей. серед них, хто може оплатити штраф - оце якраз мізер.
а закон приймають, бо треба мобілізувати людей - все дуже просто. не добровільно, а мобілізувати.
Всё правильно, добровольно уже все ушли. Теперь волна выловить подвальных котов, т.е. тех кто ездит на метро или ходит ножками в магазин или на работу. Остальные тихо мирно сидят дома и возле компа зарабатывают деньги. Закончатся подвальные коты, то домашних всё равно из квартир не достанут. Но может по дурости ещё пару процентов этих заберут и ВСЁ.... Кто дальше пойдёт воевать?. Власть это уже знает и знает даже прибл. сроки, когда подвальные коты закончатся. Следующий шаг от Власти?
Скаже, що раз не хочете воєвать за нас і наши корупцийно нажитиі маєтки та цінності, то так уж і бить, капітулюємо і будем царювать вами далі тільки уже з ярликом от рашки/китаю/америки, як там договоримся десь посредіні.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 19 тра, 2024 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 тра, 2024 14:00
Игорь Алексеевич написав: Shaman написав:
залищилося ще багато людей. серед них, хто може оплатити штраф - оце якраз мізер.
а закон приймають, бо треба мобілізувати людей - все дуже просто. не добровільно, а мобілізувати.
Всё правильно, добровольно уже все ушли. Теперь волна выловить подвальных котов, т.е. тех кто ездит на метро или ходит ножками в магазин или на работу. Остальные тихо мирно сидят дома и возле компа зарабатывают деньги. Закончатся подвальные коты, то домашних всё равно из квартир не достанут. Но может по дурости ещё пару процентов этих заберут и ВСЁ.... Кто дальше пойдёт воевать?. Власть это уже знает и знает даже прибл. сроки, когда подвальные коты закончатся. Следующий шаг от Власти?
Все просто. По списках Вос (Військового облікового стола) на підприємствах.
Коли горить план тцк по відправці з підприємства визвуть. В нас так в місті зробили. Відправили на тцк за ,,уточненням данних,,
та він-кодом, чи штрих кодом. В палатці у дворі пройшли ВЛК. Додому не відпустили, родичам подзвонили щоб речі принесли і ввечері поїхали на учбовий центр.
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Додано: Нед 19 тра, 2024 14:06
detroytred написав:
Впенси відрізнялися б лише тим, що
Відрізняються лише тим що дехто служить Вітчизні, а дехто флудерастить на форумах і відправляє всіх інших на війну - лише в цьому різниця
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