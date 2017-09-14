Можеш вигадувати далі по колу. Це не нове.
Тільки на питання вище надай відповідь.
Бо твоя попередня про відкрив другий бізнес не підходить.
Що тобі, лейтенанту-медику, потрібно для добровольцем завтра на фронт?
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Додано: Нед 19 тра, 2024 14:16
Можеш вигадувати далі по колу. Це не нове.
Тільки на питання вище надай відповідь.
Бо твоя попередня про відкрив другий бізнес не підходить.
Що тобі, лейтенанту-медику, потрібно для добровольцем завтра на фронт?
Додано: Нед 19 тра, 2024 14:18
мабуть, санітарний гелікоптер із непоізносівсшимся пілотом
Додано: Нед 19 тра, 2024 14:24
ви з реальним життям давно стикалися. носа з інсти вистромлюєте? тих, хто біля компа заробляє гроші - їх дуже мало й вони не впливають на загальну картину.
по друге, якраз дуже переймаються водії - коли перекривають дорогу й всіх зупиняють. це про пасаж, що лише тих, хто ножками. фантазія на фантазії.
у влади варіантів два - або вести війну так, наскільки вистачає наявних сил - тобто так, при такій мобілізації про контрнаступ мови немає. або трошки посилити мобілізацію. щоб ви розуміли - реальний зріз по мобілізації - 10-20% по наявності. насправді це багато. кажуть, що десь до 30-40% - але в це не дуже віриться, й це окремі випадки. мобілізаційного ресурсу ще достатньо. в одному згоден - є певні категорії, де мобілізували замало - було б правильно вирівняти ситуацію.
Додано: Нед 19 тра, 2024 14:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Надаю: вже навіть твій друг долярчик почав тобі задавати питання чому професійний військовий призивного віку з ранку і до ночі воює з дивану на форумах, а хлібороби і прості невійськові захищають професійного військового . Чому комбайнер має захищати детройтеда? От на це питання ми всі тут хочемо почути відповідь. Щодо мене нагадую я не професійний військовий і всі життя платив податки щоб професійний військовий у разі війни захищав мене але не навпаки бо це не налазить на голову в нормальному здоровому суспільстві, а розСКАЗКИ про якесь там єдіноначаліє та ієрархію це для діток початкової групи дитячого садочку. Мій кум воєнпенс воює без цих словесних викрутасів воєнпенса - ухилянта
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