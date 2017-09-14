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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8255825682578258>
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:"Якби цього місяця Україна змогла б отримати 10 систем Patriot для ключових індустріальних міст, якби ми могли застосувати їх ближче до лінії фронту, ми б зламали їхні (російські. - Ред.) лінії оборони і йшли б уперед. Це б кардинально змінили ситуацію, - пояснював Зеленський журналістам. - Чому в Україні цього немає? Значить, не всім це потрібно".

В мене така думка, що в нашого надзвичайно потужного презика назвичайно потужно відсутнє розуміння ситуації.
Тому й меле те, що почув за 10 хв до питання.
Звичайно, зл 10 батарей петріотів і 1000 цезарів, сатня хаймарсів, пара тисяч шарків і безліміт БК до цього всього значно прискорили би розвязку. Але про наступ не може йти й мови поки бригади не укомплектовані хоча б на 80-85%.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 14:00

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:залищилося ще багато людей. серед них, хто може оплатити штраф - оце якраз мізер.

а закон приймають, бо треба мобілізувати людей - все дуже просто. не добровільно, а мобілізувати.
Всё правильно, добровольно уже все ушли. Теперь волна выловить подвальных котов, т.е. тех кто ездит на метро или ходит ножками в магазин или на работу. Остальные тихо мирно сидят дома и возле компа зарабатывают деньги. Закончатся подвальные коты, то домашних всё равно из квартир не достанут. Но может по дурости ещё пару процентов этих заберут и ВСЁ.... Кто дальше пойдёт воевать?. Власть это уже знает и знает даже прибл. сроки, когда подвальные коты закончатся. Следующий шаг от Власти?

Все просто. По списках Вос (Військового облікового стола) на підприємствах. :D Коли горить план тцк по відправці з підприємства визвуть. В нас так в місті зробили. Відправили на тцк за ,,уточненням данних,, :D та він-кодом, чи штрих кодом. В палатці у дворі пройшли ВЛК. Додому не відпустили, родичам подзвонили щоб речі принесли і ввечері поїхали на учбовий центр. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 14:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Впенси відрізнялися б лише тим, що

Відрізняються лише тим що дехто служить Вітчизні, а дехто флудерастить на форумах і відправляє всіх інших на війну - лише в цьому різниця
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 14:16

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Впенси відрізнялися б лише тим, що

Відрізняються лише тим що дехто служить Вітчизні, а дехто флудерастить на форумах і відправляє всіх інших на війну - лише в цьому різниця

Можеш вигадувати далі по колу. Це не нове.
Тільки на питання вище надай відповідь.
Бо твоя попередня про відкрив другий бізнес не підходить.

Що тобі, лейтенанту-медику, потрібно для добровольцем завтра на фронт?
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 14:24

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:залищилося ще багато людей. серед них, хто може оплатити штраф - оце якраз мізер.

а закон приймають, бо треба мобілізувати людей - все дуже просто. не добровільно, а мобілізувати.
Всё правильно, добровольно уже все ушли. Теперь волна выловить подвальных котов, т.е. тех кто ездит на метро или ходит ножками в магазин или на работу. Остальные тихо мирно сидят дома и возле компа зарабатывают деньги. Закончатся подвальные коты, то домашних всё равно из квартир не достанут. Но может по дурости ещё пару процентов этих заберут и ВСЁ.... Кто дальше пойдёт воевать?. Власть это уже знает и знает даже прибл. сроки, когда подвальные коты закончатся. Следующий шаг от Власти?

ви з реальним життям давно стикалися. носа з інсти вистромлюєте? тих, хто біля компа заробляє гроші - їх дуже мало й вони не впливають на загальну картину.

по друге, якраз дуже переймаються водії - коли перекривають дорогу й всіх зупиняють. це про пасаж, що лише тих, хто ножками. фантазія на фантазії.

у влади варіантів два - або вести війну так, наскільки вистачає наявних сил - тобто так, при такій мобілізації про контрнаступ мови немає. або трошки посилити мобілізацію. щоб ви розуміли - реальний зріз по мобілізації - 10% по наявності. насправді це багато. кажуть, що десь до 30-40% - але в це не дуже віриться, й це окремі випадки. мобілізаційного ресурсу ще достатньо. в одному згоден - є певні категорії, де мобілізували замало - було б правильно вирівняти ситуацію.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 19 тра, 2024 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 14:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тільки на питання вище надай відповідь.

Надаю: вже навіть твій друг долярчик почав тобі задавати питання чому професійний військовий призивного віку з ранку і до ночі воює з дивану на форумах, а хлібороби і прості невійськові захищають професійного військового . Чому комбайнер має захищати детройтеда? От на це питання ми всі тут хочемо почути відповідь. Щодо мене нагадую я не професійний військовий і всі життя платив податки щоб професійний військовий у разі війни захищав мене але не навпаки бо це не налазить на голову в нормальному здоровому суспільстві, а розСКАЗКИ про якесь там єдіноначаліє та ієрархію це для діток початкової групи дитячого садочку. Мій кум воєнпенс воює без цих словесних викрутасів воєнпенса - ухилянта
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 14:48

лікбез про легітимність

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там і про воєнпєнсів
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 15:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну, как я и писал - поставили необученных людей выполнять полицейские функции, не смогли даже правильно обыскать


«Происшествие случилось 18 мая в 08:30. Сотрудники ТЦК в своем служебном автомобиле везли местного жителя Александра Садовского 1975 года рождения, который работает охранником в частной охранной службе. Садовский находился на заднем сидении автомобиля, во время движения он достал нож и приставил его к горлу одного из сотрудников ТЦК. Но в этот момент другой военный начал забирать нож у Садовского во время чего получил колотое ранение левой руки», - говорит источник.
katso
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 15:07

  katso написав:Ну, как я и писал - поставили необученных людей выполнять полицейские функции, не смогли даже правильно обыскать


«Происшествие случилось 18 мая в 08:30. Сотрудники ТЦК в своем служебном автомобиле везли местного жителя Александра Садовского 1975 года рождения, который работает охранником в частной охранной службе. Садовский находился на заднем сидении автомобиля, во время движения он достал нож и приставил его к горлу одного из сотрудников ТЦК. Но в этот момент другой военный начал забирать нож у Садовского во время чего получил колотое ранение левой руки», - говорит источник.

що то було, викрадення людини, чи використання службового авто в особистих цілях (як таксі)?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 15:13

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Тільки на питання вище надай відповідь.

Надаю: вже навіть твій друг долярчик почав тобі задавати питання чому професійний військовий призивного віку з ранку і до ночі воює з дивану на форумах, а хлібороби і прості невійськові захищають професійного військового . Чому комбайнер має захищати детройтеда? От на це питання ми всі тут хочемо почути відповідь. Щодо мене нагадую я не професійний військовий і всі життя платив податки щоб професійний військовий у разі війни захищав мене але не навпаки бо це не налазить на голову в нормальному здоровому суспільстві, а розСКАЗКИ про якесь там єдіноначаліє та ієрархію це для діток початкової групи дитячого садочку. Мій кум воєнпенс воює без цих словесних викрутасів воєнпенса - ухилянта

Почекай. Ти дуже багато наворотив.
Давай по порядку.

Тобто патріотичнішому патріоту заважає піти на фронт воєнпенс, який не на фронті???
Так чим це відрізняється від завади в *ухилянтів* -- які кивають на батальйон Монако?
Нічим.
Окрім того, що вони чомусь *ухилянти*, а ти найпатріотичніший патріот. Серед патріотів, які докоряють отим *ухилянтам*.
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