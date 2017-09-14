|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 19 тра, 2024 13:42
detroytred написав:
"Якби цього місяця Україна змогла б отримати 10 систем Patriot для ключових індустріальних міст, якби ми могли застосувати їх ближче до лінії фронту, ми б зламали їхні (російські. - Ред.) лінії оборони і йшли б уперед. Це б кардинально змінили ситуацію, - пояснював Зеленський журналістам. - Чому в Україні цього немає? Значить, не всім це потрібно".
В мене така думка, що в нашого надзвичайно потужного презика назвичайно потужно відсутнє розуміння ситуації.
Тому й меле те, що почув за 10 хв до питання.
Звичайно, зл 10 батарей петріотів і 1000 цезарів, сатня хаймарсів, пара тисяч шарків і безліміт БК до цього всього значно прискорили би розвязку. Але про наступ не може йти й мови поки бригади не укомплектовані хоча б на 80-85%.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1635
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 тра, 2024 14:00
Игорь Алексеевич написав: Shaman написав:
залищилося ще багато людей. серед них, хто може оплатити штраф - оце якраз мізер.
а закон приймають, бо треба мобілізувати людей - все дуже просто. не добровільно, а мобілізувати.
Всё правильно, добровольно уже все ушли. Теперь волна выловить подвальных котов, т.е. тех кто ездит на метро или ходит ножками в магазин или на работу. Остальные тихо мирно сидят дома и возле компа зарабатывают деньги. Закончатся подвальные коты, то домашних всё равно из квартир не достанут. Но может по дурости ещё пару процентов этих заберут и ВСЁ.... Кто дальше пойдёт воевать?. Власть это уже знает и знает даже прибл. сроки, когда подвальные коты закончатся. Следующий шаг от Власти?
Все просто. По списках Вос (Військового облікового стола) на підприємствах.
Коли горить план тцк по відправці з підприємства визвуть. В нас так в місті зробили. Відправили на тцк за ,,уточненням данних,,
та він-кодом, чи штрих кодом. В палатці у дворі пройшли ВЛК. Додому не відпустили, родичам подзвонили щоб речі принесли і ввечері поїхали на учбовий центр.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 3120
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 370 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 тра, 2024 14:06
detroytred написав:
Впенси відрізнялися б лише тим, що
Відрізняються лише тим що дехто служить Вітчизні, а дехто флудерастить на форумах і відправляє всіх інших на війну - лише в цьому різниця
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 6042
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6880 раз.
- Подякували: 3095 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 19 тра, 2024 14:16
Василь-Рівне написав: detroytred написав:
Впенси відрізнялися б лише тим, що
Відрізняються лише тим що дехто служить Вітчизні, а дехто флудерастить на форумах і відправляє всіх інших на війну - лише в цьому різниця
Можеш вигадувати далі по колу. Це не нове.
Тільки на питання вище надай відповідь.
Бо твоя попередня про відкрив другий бізнес не підходить.
Що тобі, лейтенанту-медику, потрібно для добровольцем завтра на фронт?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28599
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 тра, 2024 14:24
Игорь Алексеевич написав: Shaman написав:
залищилося ще багато людей. серед них, хто може оплатити штраф - оце якраз мізер.
а закон приймають, бо треба мобілізувати людей - все дуже просто. не добровільно, а мобілізувати.
Всё правильно, добровольно уже все ушли. Теперь волна выловить подвальных котов, т.е. тех кто ездит на метро или ходит ножками
в магазин или на работу. Остальные тихо мирно сидят дома и возле компа зарабатывают
деньги. Закончатся подвальные коты, то домашних всё равно из квартир не достанут. Но может по дурости ещё пару процентов этих заберут и ВСЁ.... Кто дальше пойдёт воевать?. Власть это уже знает и знает даже прибл. сроки, когда подвальные коты закончатся. Следующий шаг от Власти?
ви з реальним життям давно стикалися. носа з інсти вистромлюєте? тих, хто біля компа заробляє гроші - їх дуже мало й вони не впливають на загальну картину.
по друге, якраз дуже переймаються водії - коли перекривають дорогу й всіх зупиняють. це про пасаж, що лише тих, хто ножками. фантазія на фантазії.
у влади варіантів два - або вести війну так, наскільки вистачає наявних сил - тобто так, при такій мобілізації про контрнаступ мови немає. або трошки посилити мобілізацію. щоб ви розуміли - реальний зріз по мобілізації - 10% по наявності. насправді це багато. кажуть, що десь до 30-40% - але в це не дуже віриться, й це окремі випадки. мобілізаційного ресурсу ще достатньо. в одному згоден - є певні категорії, де мобілізували замало - було б правильно вирівняти ситуацію.
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 19 тра, 2024 14:51, всього редагувалось 1 раз.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6080
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 583 раз.
- Подякували: 1407 раз.
-
- Профіль
-
2
4
Додано: Нед 19 тра, 2024 14:27
detroytred написав:
Тільки на питання вище надай відповідь.
Надаю: вже навіть твій друг долярчик почав тобі задавати питання чому професійний військовий призивного віку з ранку і до ночі воює з дивану на форумах, а хлібороби і прості невійськові захищають професійного військового . Чому комбайнер має захищати детройтеда? От на це питання ми всі тут хочемо почути відповідь. Щодо мене нагадую я не професійний військовий і всі життя платив податки щоб професійний військовий у разі війни захищав мене але не навпаки бо це не налазить на голову в нормальному здоровому суспільстві, а розСКАЗКИ про якесь там єдіноначаліє та ієрархію це для діток початкової групи дитячого садочку. Мій кум воєнпенс воює без цих словесних викрутасів воєнпенса - ухилянта
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 6042
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6880 раз.
- Подякували: 3095 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 19 тра, 2024 14:48
Любарський про богообраних та демократію
там і про воєнпєнсів
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35058
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1581 раз.
- Подякували: 2774 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 19 тра, 2024 15:04
Ну, как я и писал - поставили необученных людей выполнять полицейские функции, не смогли даже правильно обыскать
«Происшествие случилось 18 мая в 08:30. Сотрудники ТЦК в своем служебном автомобиле везли местного жителя Александра Садовского 1975 года рождения, который работает охранником в частной охранной службе. Садовский находился на заднем сидении автомобиля, во время движения он достал нож и приставил его к горлу одного из сотрудников ТЦК. Но в этот момент другой военный начал забирать нож у Садовского во время чего получил колотое ранение левой руки», - говорит источник.
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1110
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 242 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 тра, 2024 15:07
katso написав:
Ну, как я и писал - поставили необученных людей выполнять полицейские функции, не смогли даже правильно обыскать
«Происшествие случилось 18 мая в 08:30. Сотрудники ТЦК в своем служебном автомобиле везли местного жителя Александра Садовского 1975 года рождения, который работает охранником в частной охранной службе. Садовский находился на заднем сидении автомобиля, во время движения он достал нож и приставил его к горлу одного из сотрудников ТЦК. Но в этот момент другой военный начал забирать нож у Садовского во время чего получил колотое ранение левой руки», - говорит источник.
що то було, викрадення людини, чи використання службового авто в особистих цілях (як таксі)?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35058
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1581 раз.
- Подякували: 2774 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 19 тра, 2024 15:13
Василь-Рівне написав: detroytred написав:
Тільки на питання вище надай відповідь.
Надаю: вже навіть твій друг долярчик почав тобі задавати питання чому професійний військовий призивного віку з ранку і до ночі воює з дивану на форумах, а хлібороби і прості невійськові захищають професійного військового . Чому комбайнер має захищати детройтеда? От на це питання ми всі тут хочемо почути відповідь. Щодо мене нагадую я не професійний військовий і всі життя платив податки щоб професійний військовий у разі війни захищав мене але не навпаки бо це не налазить на голову в нормальному здоровому суспільстві, а розСКАЗКИ про якесь там єдіноначаліє та ієрархію це для діток початкової групи дитячого садочку. Мій кум воєнпенс воює без цих словесних викрутасів воєнпенса - ухилянта
Почекай. Ти дуже багато наворотив.
Давай по порядку.
Тобто патріотичнішому патріоту заважає піти на фронт воєнпенс, який не на фронті???
Так чим це відрізняється від завади в *ухилянтів* -- які кивають на батальйон Монако?
Нічим.
Окрім того, що вони чомусь *ухилянти*, а ти найпатріотичніший патріот. Серед патріотів, які докоряють отим *ухилянтам*.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28599
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|36240
|
|
|1493
|197479
|
|
|6076
|644322
|
|