Додано: Нед 19 тра, 2024 15:27

Спеціально окремо, щоб не було вінегрету.

Далі.



На фронті ти будеш захищати свою країну, свою домівку, бізнеси, сім'ю. А мене-то -- то так. Попутньо, бо була б в тебе змога, то не захищав би.

До того ж, повір, мене й так захищають мої рідні. Там. З 14-го. Твій похід у військо лише допоможе їм.

Ну і вишенькою вкотре: піду я (хоч куди, хоч на Місяць), то з війська повернеться ... Так що я на "дивані" тримаю отого, хто там.

А халяви тобі, щоб ми всі, а ти при своїх бізнесах, і не мрій... Закони поки є. А не твої хатєлки.



Далі:

*нагадую я не професійний військовий і всі життя платив податки щоб професійний військовий у разі війни захищав мене але не навпаки бо це не налазить на голову в нормальному здоровому суспільстві* (с)

Це не налазило у совку. Бо саме там було тобою описане. І відповідна оплата такої служби.

А у нас давно -- контрактна вслужба. Поки контракт, доти ти всл з обов'язками захищати тебе. І відповідна оплата -- все окремо: за мирний час служби, за бойові дії, за все окремо. Ніякого кредиту.

Ти застряг у совку... Вилазь.



Твоєму куму -- слава, шана, повага, відповідні сплати, льготи і т.д.

Але ти яким боком, або я до нього?

Ну і на останок: тобі, медику, навіщо отакенний військовий фах? Подумай...

І порахуй: врятовуй ЛИШЕ одне життя в тиждень - зеконмиш державі 15 млн. В тиждень!

А ти зараз скільки сплачуєш податків до бюджету в тиждень?

Отож...



Зато бізнеси, гадаю, тобі щось приносять? Так то тобі особисто. А патріотизм - це про любов (тобто безплатно) до крани...

Та отож, мій патріот лейтенант-медик.

На питання, що саме тобі треба, щоб ти завтра пішов -- ти так і не відповів.

Спробуй ще раз.



Зи. І для об'єктивності -- звання, ВОС, посада в твого кума? Тобто ким воює? Кулеметником? Уточни.

До речі, і за совка тебе теж призвали б, як і усіх інших гречкосіїв...

А для повноцінної контрактної армії для повномасштабної війни ти занадто мало сплачував отих податків. На порядки замало. Пагано працював мабуть "усе своє життя", як ти кажеш.