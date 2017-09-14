На фронті ти будеш захищати свою країну, свою домівку, бізнеси, сім'ю. А мене-то -- то так. Попутньо, бо була б в тебе змога, то не захищав би. До того ж, повір, мене й так захищають мої рідні. Там. З 14-го. Твій похід у військо лише допоможе їм. Ну і вишенькою вкотре: піду я (хоч куди, хоч на Місяць), то з війська повернеться ... Так що я на "дивані" тримаю отого, хто там. А халяви тобі, щоб ми всі, а ти при своїх бізнесах, і не мрій... Закони поки є. А не твої хатєлки.
Далі: *нагадую я не професійний військовий і всі життя платив податки щоб професійний військовий у разі війни захищав мене але не навпаки бо це не налазить на голову в нормальному здоровому суспільстві* (с) Це не налазило у совку. Бо саме там було тобою описане. І відповідна оплата такої служби. А у нас давно -- контрактна вслужба. Поки контракт, доти ти всл з обов'язками захищати тебе. І відповідна оплата -- все окремо: за мирний час служби, за бойові дії, за все окремо. Ніякого кредиту. Ти застряг у совку... Вилазь.
Твоєму куму -- слава, шана, повага, відповідні сплати, льготи і т.д. Але ти яким боком, або я до нього? Ну і на останок: тобі, медику, навіщо отакенний військовий фах? Подумай... І порахуй: врятовуй ЛИШЕ одне життя в тиждень - зеконмиш державі 15 млн. В тиждень! А ти зараз скільки сплачуєш податків до бюджету в тиждень? Отож...
Зато бізнеси, гадаю, тобі щось приносять? Так то тобі особисто. А патріотизм - це про любов (тобто безплатно) до крани... Та отож, мій патріот лейтенант-медик. На питання, що саме тобі треба, щоб ти завтра пішов -- ти так і не відповів. Спробуй ще раз.
Зи. І для об'єктивності -- звання, ВОС, посада в твого кума? Тобто ким воює? Кулеметником? Уточни. До речі, і за совка тебе теж призвали б, як і усіх інших гречкосіїв... А для повноцінної контрактної армії для повномасштабної війни ти занадто мало сплачував отих податків. На порядки замало. Пагано працював мабуть "усе своє життя", як ти кажеш.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 тра, 2024 15:45, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Так чим це відрізняється від завади в *ухилянтів* -- які кивають на батальйон Монако?
Ваша недолугість та самозакоханість detroytred переходить всі межі, невже у Вас зовсім не вистачає клепки в голові щоб розуміти прості речі які навіть школяр втямить є реальний фронт на якому мають бути професійні добре навчені військові тобто Ви, який від того ухиляється і є економічний фронт який паше щоб платити Вам пенсію який платив Вам зарплату який на халяву Вас годував на халяву вдягав і на халяву дав квартиру, а тепер прийшла Ваша черга відробляти це все отримане на халяву і я і мільйони таких як я працюють в тому числі і задля Перемоги. Що робити Ви? Флудите на форумах, це таким чином Ви наближаєте перемогу? Так? Що сказав президент? Або воюй або працюй і це справедливо. Що робите Ви крім безкінечного флуду і відправляння інших на фронт? Аааа ,точно, ще тут був примітивний солдафонський гумор, від якого хотілося піти поригати і це все.
detroytred написав:Так що я на "дивані" тримаю отого, хто там.
Ну це вже все є дно, а це вже до пана холява тут надій ніяких це вже все - він на дивані тримає військо разом з наполеоном з 4-ї палати. Ок питань нема не думав що тут проста банальна безнадійна патологія