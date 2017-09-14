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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8255825682578258
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 15:27

Спеціально окремо, щоб не було вінегрету.
Далі.

На фронті ти будеш захищати свою країну, свою домівку, бізнеси, сім'ю. А мене-то -- то так. Попутньо, бо була б в тебе змога, то не захищав би.
До того ж, повір, мене й так захищають мої рідні. Там. З 14-го. Твій похід у військо лише допоможе їм.
Ну і вишенькою вкотре: піду я (хоч куди, хоч на Місяць), то з війська повернеться ... Так що я на "дивані" тримаю отого, хто там.
А халяви тобі, щоб ми всі, а ти при своїх бізнесах, і не мрій... Закони поки є. А не твої хатєлки.

Далі:
*нагадую я не професійний військовий і всі життя платив податки щоб професійний військовий у разі війни захищав мене але не навпаки бо це не налазить на голову в нормальному здоровому суспільстві* (с)
Це не налазило у совку. Бо саме там було тобою описане. І відповідна оплата такої служби.
А у нас давно -- контрактна вслужба. Поки контракт, доти ти всл з обов'язками захищати тебе. І відповідна оплата -- все окремо: за мирний час служби, за бойові дії, за все окремо. Ніякого кредиту.
Ти застряг у совку... Вилазь.

Твоєму куму -- слава, шана, повага, відповідні сплати, льготи і т.д.
Але ти яким боком, або я до нього?
Ну і на останок: тобі, медику, навіщо отакенний військовий фах? Подумай...
І порахуй: врятовуй ЛИШЕ одне життя в тиждень - зеконмиш державі 15 млн. В тиждень!
А ти зараз скільки сплачуєш податків до бюджету в тиждень?
Отож...

Зато бізнеси, гадаю, тобі щось приносять? Так то тобі особисто. А патріотизм - це про любов (тобто безплатно) до крани...
Та отож, мій патріот лейтенант-медик.
На питання, що саме тобі треба, щоб ти завтра пішов -- ти так і не відповів.
Спробуй ще раз.

Зи. І для об'єктивності -- звання, ВОС, посада в твого кума? Тобто ким воює? Кулеметником? Уточни.
До речі, і за совка тебе теж призвали б, як і усіх інших гречкосіїв...
А для повноцінної контрактної армії для повномасштабної війни ти занадто мало сплачував отих податків. На порядки замало. Пагано працював мабуть "усе своє життя", як ти кажеш.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 тра, 2024 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://24tv.ua/mobilizatsiya-ukrayini- ... h_n2558499

Мобілізація в Україні: що зміниться з 18 травня, для тих, хто ще не в війську .
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 15:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Так чим це відрізняється від завади в *ухилянтів* -- які кивають на батальйон Монако?

Ваша недолугість та самозакоханість detroytred переходить всі межі, невже у Вас зовсім не вистачає клепки в голові щоб розуміти прості речі які навіть школяр втямить є реальний фронт на якому мають бути професійні добре навчені військові тобто Ви, який від того ухиляється і є економічний фронт який паше щоб платити Вам пенсію який платив Вам зарплату який на халяву Вас годував на халяву вдягав і на халяву дав квартиру, а тепер прийшла Ваша черга відробляти це все отримане на халяву і я і мільйони таких як я працюють в тому числі і задля Перемоги. Що робити Ви? Флудите на форумах, це таким чином Ви наближаєте перемогу? Так? Що сказав президент? Або воюй або працюй і це справедливо. Що робите Ви крім безкінечного флуду і відправляння інших на фронт? Аааа ,точно, ще тут був примітивний солдафонський гумор, від якого хотілося піти поригати і це все.
  detroytred написав:Так що я на "дивані" тримаю отого, хто там.

Ну це вже все є дно, а це вже до пана холява тут надій ніяких це вже все - він на дивані тримає військо разом з наполеоном з 4-ї палати. Ок питань нема не думав що тут проста банальна безнадійна патологія :shock:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 15:57

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