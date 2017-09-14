RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 82568257825882598260>
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://24tv.ua/mobilizatsiya-ukrayini- ... h_n2558499

Мобілізація в Україні: що зміниться з 18 травня, для тих, хто ще не в війську .
холява
2
 
Повідомлень: 4551
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4117 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 15:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Так чим це відрізняється від завади в *ухилянтів* -- які кивають на батальйон Монако?

Ваша недолугість та самозакоханість detroytred переходить всі межі, невже у Вас зовсім не вистачає клепки в голові щоб розуміти прості речі які навіть школяр втямить є реальний фронт на якому мають бути професійні добре навчені військові тобто Ви, який від того ухиляється і є економічний фронт який паше щоб платити Вам пенсію який платив Вам зарплату який на халяву Вас годував на халяву вдягав і на халяву дав квартиру, а тепер прийшла Ваша черга відробляти це все отримане на халяву і я і мільйони таких як я працюють в тому числі і задля Перемоги. Що робити Ви? Флудите на форумах, це таким чином Ви наближаєте перемогу? Так? Що сказав президент? Або воюй або працюй і це справедливо. Що робите Ви крім безкінечного флуду і відправляння інших на фронт? Аааа ,точно, ще тут був примітивний солдафонський гумор, від якого хотілося піти поригати і це все.
  detroytred написав:Так що я на "дивані" тримаю отого, хто там.

Ну це вже все є дно, а це вже до пана холява тут надій ніяких це вже все - він на дивані тримає військо разом з наполеоном з 4-ї палати. Ок питань нема не думав що тут проста банальна безнадійна патологія :shock:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6043
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6880 раз.
Подякували: 3095 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 15:57

Zеленский с Ермаком проводят мобилизацию в Украине
UA
 
Повідомлень: 8326
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1842 раз.
Подякували: 2238 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 16:04

Василь
Я розумію, чому ти знов замість спокійного обговорення переходиш на провокації, образи і по колу лише твердиш своє.
Бо мене вже чотири рази банили, коли я відповідав на це.
Банили за провокації та образи форумчан.
А тебе і Ко ні. Урок я вивчив. Тепер знаю вимоги до мене.

Тому можу лише додати: ти поки один встряг в оту кумедну ситуацію, коли диванний *патріот* спробував (бо ти поки саме лише спробував, а не відповів) що саме потрібно щоби саме ти пішов завтра у військо.
Кумедно вийшло...

Ти не ліпи образи, а спокійно розкажи.
І про -- звання, вос, посада кума. Цікаво ж. Для об'єктивності.
А на всі твої претензії та вигадки я відповів вище. Конкретикою. Як є, які нині закони, вимоги.

Вкотре нагадую -- не плутай, на героя, патріота, великого допомагача і т.д. це ти і Ко претендуєте, а не я.
А я якось лише в межах законів. Не більше, але і не менше.
Так що стосовно самозакоханності, досягнень, своїх хатєлок до інших тощо то це не до мене. До себе спробуйте. Раз надягаєте цю одежу. Вона важка...
Прометеєм треба бути. А не другий бізнес собі відкривати.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 тра, 2024 16:19, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 28604
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 16:23

detroytred Розповідаю спокійно - я реально вважаю, що у Вас не всі дома - РЕАЛЬНО Коли я побачив від Вас цей допис, я до нього не віднісся серйозно:
  detroytred написав:В мене щось переклинило на пенсії))

А потім були такі випади:
  detroytred написав:От брехлива сучка...
От звідки ти оцю брехню береш?

  detroytred написав:драїв голкою очко

  detroytred написав:Чухай в ТЦК

І багато багато інших, і нарешті я зрозумів що Ви психічно хворі і ці сотні дописів на день це єдине що Ви можете в своєму нікчемному житті, більше нічого - голо, пусто в голові дзвін перемежований з хамством, пустопорожністю, флудом, тупістю, примітивізмом, солдафонським гумором, що нібито Вас рятує від розуміння своєї провальної недолугості і непотрібності нікому у цьому світі. Трутень він і в африці трутень. Тому я прийняв рішення більше ніколи не бачити Ваших повідомлень, робота студентом у психоневрологічному диспансері дала мені розуміння не намагатись хоч щось корисне взяти у розмові з душевнохворою особою.
З неймовірною радістю я тепер бачу такі повідомлення і шкодую, що не зробив цього раніше, бо була хоч якась надія:
  detroytred написав:Автором цього повідомлення є detroytred, який внесений до вашого чорного списку. Показати це повідомлення.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6043
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6880 раз.
Подякували: 3095 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 16:31

  Banderlog написав:
З усією повагою , но цей раз вони підуть не на парад. Зара мені порадять закусити , но опишу свій план барбаросса
Через 2 дня начнуть масовано бити з авіацією ракетами і з всього чим можуть достати по тилам. Потом рванут з півночі давити на суми і можливо чернігів щоб скувати сили , числа 16. А 19 попруть механізовано танковими кліньями гудеріана.

Не поперли і добре ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9703
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 16:38

В Азербайджане вертолет, перевозивший президента Ирана, совершил жёсткую посадку — AP .

Выжил ли Эбрахим Раиси на данный момент — неизвестно.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23360
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2397 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 16:40

Василь
Без контексту ці всі цитати ні про що. Навпаки це пряма маніпуляція)), скажу м'яко отак.

Дивись, там же вказано: переклинило на пенсії і -- почав вивчати Кейнса, Сміта, Гегеля, фізику, радіотехніку і т.д.
Сам після золотої медалі у школі і червоного диплому ввузу.
Саме в цьому полягав переклин.
А ти мені закидаєш ще й про тупого солдафона))

До мадам були оті реакції після її завуальованих звинувачень у запоребріковщині. І що б ти сам відповів на отаке -- вам сумно, що фронтовики не здаються. Да ще й закид під моїм веселим відео пісню Херсонських героїв "Херсон, Херсон...". Абсолютно безпідставних звинувачень.
То як мені відповідати-то було?
Чухай в ТЦК - це кому і після чого було?)) Тобі))
Голками драли очки під керівництвом отих сержантів -- цитати про що Прохожий й досі не надав. А знайти їх не важко. Також, як тобі, про мої начебто крадіжки Камазами.
І т.д.

Коротше, Василь, припиняй *маніпулювати*. Заперечити фактами твої закиди мені дуже легко.
Це все наявне, очевидне, легко перевіряється.
Закінчуй.
Краще про кума розкажи. Дійсно цікаво.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 тра, 2024 16:51, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
 
Повідомлень: 28604
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 16:53

  detroytred написав:Ти не ліпи образи, а спокійно розкажи.
І про -- звання, вос, посада кума. Цікаво ж. Для об'єктивності.
Може перестанеш ліпити з себе дурня?
Ти що не зрозумів?
Те що ти не хочеш служити - ясно.Чого не хочеш (перелякався чи є інші причини)-це до психологів/психіоторів...
А от те що ти
а - не працюєш на економічному фронті
б - цмулиш цицьку в 50- років будучи економічно працездатним
От це не дуже вже ясно? Для тебе що Україна це недодержава яку ти не хочеш захищати ні на військовому(бо не взяли) нні на економічному(бо не взяли на військовий а більше нічого ти й не вмієш)?
І остання
Так само не ясно
Чому ти не працюючи і не воюючи - хочеш щоб тобі доповідали про працюючих/воююючих
Ти ж сам себе ніяк не можеш причислити ні до красивих(тих хто воює) ні до розумних(тих хто працює)

Тому може спочатку визначишся сам-а вже тоді й почнеш потихеньку , використовуючи словосполучення
я дико вибачаюсь що влажу з своїм св..им рилом в калашний ряд... задавати свої тупі питання?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27573
З нами з: 15.01.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 16:59

Будівельник
Сорян, ти на найнижцій сходинці великолепної п'ятірки))

Бо ти навіть Присягу прочитати не можеш....
А я ще дивувся, чому ти визначення ВВП спотворив.

Тому приходь мімо...
Краще на питання надай відповідь. Василь лише спробував, тепер може ти. Другим будеш.
Питання по темі гілки.
Або піднімай ще щось і обговорюй. Ніж вчергове зі своїми вигадками та хатєлками лізти до мене.
А в калашний ряд *потріотів* і патріотів я не ліз і не лізу. Давно це позначив.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 тра, 2024 17:01, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 28604
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 82568257825882598260>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 36248
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 197492
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 644374
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.