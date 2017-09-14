Додано: Нед 19 тра, 2024 16:04

Василь

Я розумію, чому ти знов замість спокійного обговорення переходиш на провокації, образи і по колу лише твердиш своє.

Бо мене вже чотири рази банили, коли я відповідав на це.

Банили за провокації та образи форумчан.

А тебе і Ко ні. Урок я вивчив. Тепер знаю вимоги до мене.



Тому можу лише додати: ти поки один встряг в оту кумедну ситуацію, коли диванний *патріот* спробував (бо ти поки саме лише спробував, а не відповів) що саме потрібно щоби саме ти пішов завтра у військо.

Кумедно вийшло...



Ти не ліпи образи, а спокійно розкажи.

І про -- звання, вос, посада кума. Цікаво ж. Для об'єктивності.

А на всі твої претензії та вигадки я відповів вище. Конкретикою. Як є, які нині закони, вимоги.



Вкотре нагадую -- не плутай, на героя, патріота, великого допомагача і т.д. це ти і Ко претендуєте, а не я.

А я якось лише в межах законів. Не більше, але і не менше.

Так що стосовно самозакоханності, досягнень, своїх хатєлок до інших тощо то це не до мене. До себе спробуйте. Раз надягаєте цю одежу. Вона важка...

Прометеєм треба бути. А не другий бізнес собі відкривати.