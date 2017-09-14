Мобілізація в Україні: що зміниться з 18 травня, для тих, хто ще не в війську .
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Додано: Нед 19 тра, 2024 15:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мобілізація в Україні: що зміниться з 18 травня, для тих, хто ще не в війську .
Додано: Нед 19 тра, 2024 15:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ваша недолугість та самозакоханість detroytred переходить всі межі, невже у Вас зовсім не вистачає клепки в голові щоб розуміти прості речі які навіть школяр втямить є реальний фронт на якому мають бути професійні добре навчені військові тобто Ви, який від того ухиляється і є економічний фронт який паше щоб платити Вам пенсію який платив Вам зарплату який на халяву Вас годував на халяву вдягав і на халяву дав квартиру, а тепер прийшла Ваша черга відробляти це все отримане на халяву і я і мільйони таких як я працюють в тому числі і задля Перемоги. Що робити Ви? Флудите на форумах, це таким чином Ви наближаєте перемогу? Так? Що сказав президент? Або воюй або працюй і це справедливо. Що робите Ви крім безкінечного флуду і відправляння інших на фронт? Аааа ,точно, ще тут був примітивний солдафонський гумор, від якого хотілося піти поригати і це все.
Ну це вже все є дно, а це вже до пана холява тут надій ніяких це вже все - він на дивані тримає військо разом з наполеоном з 4-ї палати. Ок питань нема не думав що тут проста банальна безнадійна патологія
Додано: Нед 19 тра, 2024 16:04
Василь
Я розумію, чому ти знов замість спокійного обговорення переходиш на провокації, образи і по колу лише твердиш своє.
Бо мене вже чотири рази банили, коли я відповідав на це.
Банили за провокації та образи форумчан.
А тебе і Ко ні. Урок я вивчив. Тепер знаю вимоги до мене.
Тому можу лише додати: ти поки один встряг в оту кумедну ситуацію, коли диванний *патріот* спробував (бо ти поки саме лише спробував, а не відповів) що саме потрібно щоби саме ти пішов завтра у військо.
Кумедно вийшло...
Ти не ліпи образи, а спокійно розкажи.
І про -- звання, вос, посада кума. Цікаво ж. Для об'єктивності.
А на всі твої претензії та вигадки я відповів вище. Конкретикою. Як є, які нині закони, вимоги.
Вкотре нагадую -- не плутай, на героя, патріота, великого допомагача і т.д. це ти і Ко претендуєте, а не я.
А я якось лише в межах законів. Не більше, але і не менше.
Так що стосовно самозакоханності, досягнень, своїх хатєлок до інших тощо то це не до мене. До себе спробуйте. Раз надягаєте цю одежу. Вона важка...
Прометеєм треба бути. А не другий бізнес собі відкривати.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 тра, 2024 16:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 тра, 2024 16:23
detroytred Розповідаю спокійно - я реально вважаю, що у Вас не всі дома - РЕАЛЬНО Коли я побачив від Вас цей допис, я до нього не віднісся серйозно:
А потім були такі випади:
І багато багато інших, і нарешті я зрозумів що Ви психічно хворі і ці сотні дописів на день це єдине що Ви можете в своєму нікчемному житті, більше нічого - голо, пусто в голові дзвін перемежований з хамством, пустопорожністю, флудом, тупістю, примітивізмом, солдафонським гумором, що нібито Вас рятує від розуміння своєї провальної недолугості і непотрібності нікому у цьому світі. Трутень він і в африці трутень. Тому я прийняв рішення більше ніколи не бачити Ваших повідомлень, робота студентом у психоневрологічному диспансері дала мені розуміння не намагатись хоч щось корисне взяти у розмові з душевнохворою особою.
З неймовірною радістю я тепер бачу такі повідомлення і шкодую, що не зробив цього раніше, бо була хоч якась надія:
Додано: Нед 19 тра, 2024 16:31
Не поперли і добре ...
Додано: Нед 19 тра, 2024 16:38
Додано: Нед 19 тра, 2024 16:40
Василь
Без контексту ці всі цитати ні про що. Навпаки це пряма маніпуляція)), скажу м'яко отак.
Дивись, там же вказано: переклинило на пенсії і -- почав вивчати Кейнса, Сміта, Гегеля, фізику, радіотехніку і т.д.
Сам після золотої медалі у школі і червоного диплому ввузу.
Саме в цьому полягав переклин.
А ти мені закидаєш ще й про тупого солдафона))
До мадам були оті реакції після її завуальованих звинувачень у запоребріковщині. І що б ти сам відповів на отаке -- вам сумно, що фронтовики не здаються. Да ще й закид під моїм веселим відео пісню Херсонських героїв "Херсон, Херсон...". Абсолютно безпідставних звинувачень.
То як мені відповідати-то було?
Чухай в ТЦК - це кому і після чого було?)) Тобі))
Голками драли очки під керівництвом отих сержантів -- цитати про що Прохожий й досі не надав. А знайти їх не важко. Також, як тобі, про мої начебто крадіжки Камазами.
І т.д.
Коротше, Василь, припиняй *маніпулювати*. Заперечити фактами твої закиди мені дуже легко.
Це все наявне, очевидне, легко перевіряється.
Закінчуй.
Краще про кума розкажи. Дійсно цікаво.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 тра, 2024 16:51, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 19 тра, 2024 16:53
Може перестанеш ліпити з себе дурня?
Ти що не зрозумів?
Те що ти не хочеш служити - ясно.Чого не хочеш (перелякався чи є інші причини)-це до психологів/психіоторів...
А от те що ти
а - не працюєш на економічному фронті
б - цмулиш цицьку в 50- років будучи економічно працездатним
От це не дуже вже ясно? Для тебе що Україна це недодержава яку ти не хочеш захищати ні на військовому(бо не взяли) нні на економічному(бо не взяли на військовий а більше нічого ти й не вмієш)?
І остання
Так само не ясно
Чому ти не працюючи і не воюючи - хочеш щоб тобі доповідали про працюючих/воююючих
Ти ж сам себе ніяк не можеш причислити ні до красивих(тих хто воює) ні до розумних(тих хто працює)
Тому може спочатку визначишся сам-а вже тоді й почнеш потихеньку , використовуючи словосполучення
я дико вибачаюсь що влажу з своїм св..им рилом в калашний ряд... задавати свої тупі питання?
Додано: Нед 19 тра, 2024 16:59
Будівельник
Сорян, ти на найнижцій сходинці великолепної п'ятірки))
Бо ти навіть Присягу прочитати не можеш....
А я ще дивувся, чому ти визначення ВВП спотворив.
Тому приходь мімо...
Краще на питання надай відповідь. Василь лише спробував, тепер може ти. Другим будеш.
Питання по темі гілки.
Або піднімай ще щось і обговорюй. Ніж вчергове зі своїми вигадками та хатєлками лізти до мене.
А в калашний ряд *потріотів* і патріотів я не ліз і не лізу. Давно це позначив.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 тра, 2024 17:01, всього редагувалось 1 раз.
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