сразу предупреждаю ничего полезного в этих видосах нет
ютуб взорвался 18.05 никто не понимает как это будет происходить и какие последствия
крч кому нечего делать послушайте
|
|
|
Додано: Нед 19 тра, 2024 17:00
ничего полезного
сразу предупреждаю ничего полезного в этих видосах нет
ютуб взорвался 18.05 никто не понимает как это будет происходить и какие последствия
крч кому нечего делать послушайте
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 19 тра, 2024 17:27, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Нед 19 тра, 2024 17:00
Почав вивчати - браво
Вирішив похизуватись що щось почав вивчати - це до психіаторів...
Кого цікавить що ти там почав?
Мінімум що когось може цікавити - чого ДОСЯГ після того як почав...
Уточнюю..
На цих сторінках є різні люди...
Є ті хто на нулі - ти будеш себе з ними порівнювати? думаю що не ризикнеш
Є ті хто просто в ЗСУ - ти будеш припускати що корисніший від них?-думаю також не ризикнеш
Є ті хто воюють на економічному фронті..- до цих тобі також далеченько
Є ті хто просто заховались в кавалірці і прикрились сплатою єдиного ..- і ці кращі від тебе( в крайньому випадку вигідніші і корисніші для Держави )
То з ким ти себе порівнюєш з вищеописаних?
А якщо додати що ти в лідерах по дописах?
То що ти хочеш розумного донести тим хто і так розумніший/корисніший від тебе по справах а не повідомленнях.
Подумай-як є чим.
Додано: Нед 19 тра, 2024 17:07
Будівельник
Хизуєшся своїми досягнення саме ти.
Да ще й наводиш їз в якості аргументації за будь-якої нагоди))
Не плутай.
Всі дані від мене майже завжди для СПРОСТОВУВАННЯ претензій та голослівних твоїх і Ко звинувачень в мій бік.
Ти мені -- не приніс жодної копійки в бюджет, я тобі -- приніс і факти, дані про себе.
І т.д.
Ти ж на хфорумі з'явився зі своїми досягненнями...
І на все кінцевий твій аргумент -- а я мільйонер, досяг, вхожу в 5%.
Типовий комплекс прапорщика... Того хто апріорі обмежен у рості -- старший прапорщик))
Все з тобою. Бо ти генерити будеш нескінченно. Гудбай.
А відповідь на питання надай. Буде кумедно.
І не плутай знов. Місія нести розумне)) це в тебе. Я тут лише задля обговорення цікавих питань. Для чого й призначене дане місце.
Ну все в тебе будується на вигадках... Нецікаво.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 тра, 2024 17:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 тра, 2024 17:15
спорити шо добре не буду.)
Додано: Нед 19 тра, 2024 17:17
Так хизуюсь...
Але тільки ДОСЯГНЕННЯМИ
а не Фантазіями про те які б могли бути досягнення якби хтось зробив так як інший хтось написав...
Розумієш різницю?
Я наприклад дуже злий на рішення економічного блоку ...( ще більш злий на Закон про мобілізацію)...але це не нівелює мій патріотизм і любов до України....
Тому я показую тобі і іншим що РОБЛЮ ....
І якщо те що я ЗРОБИВ , сподобається якійсь частині тут присутніх і спонукатиме і їх робити БІЛЬШЕ/КРАЩЕ - це і є те , для чого я на цих сторінках...
Не просто по3,14діти бо на пенсії і робимти нічого
А шукати варіанти ЗРОБИТИ краще...
А ти для чого?
Що корисного зробив для Держави яка тебе годує за останні 30 місяців?
Додано: Нед 19 тра, 2024 17:22
Бандерлог
Забийте на оцю зграю...
Саме з-за них нема притоку нових людей на форум. На усі гілки.
Роки назад отакого цькування за будь-які прогнози, ідеї, думки не було.
Новачки приходили і не боялися помилитися. Лунали самі неймовірні прогнози, ідеї...
Коли ж отак достьобуються до кожної дрібної або нехай недрібної помилки старих форумчан, то хто сюди приходити-то буде?!
Додано: Нед 19 тра, 2024 17:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
"Нам казали, буде долар по 45 при зеленському, буде хаос, буде війна. Якось, дивіться, нічого такого не сталося "
В. А. зеленський, 9 липня 2019 року
Додано: Нед 19 тра, 2024 17:25
Угу виштовхують. Окупованих чмокібів з днр і лнр запитай як їх виштовхували,
Дали гвинтівки в руки позаду загороджувальні з автоматами і вперед. Мотивація.
Востаннє редагувалось Ukrainian в Нед 19 тра, 2024 17:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 тра, 2024 17:26
А як зараз буряти та кадирівці поводять себе в Мариуполі та Бердянську?
Як зараз на окупованих територіях Херсонщини мобілізують наших співгромадян кацапи?
Додано: Нед 19 тра, 2024 17:28
Цікавих для кого?
Для пенсіонера якому нічого робити?
так зараз Війна - ти в курсі?
1 млн на фронті ТЕБЕ захищає втрачаючи життя
Ще 6 млн в тилу працюють щоб 1 млн на фронті мав що їсти і чим відстрілюватись..
а ідіот воєнпенс шукає розваг?
В тебе кукуха не поїхала?
Хочеш порозважатись - йди паяй дрони..або просто попідмітай на вулиці..дивишся фронтовикам стане легше, бо можна буде одного двірника звільнити..і ти тоді станеш поважною людиною , яка не погребувала своїми регаліями і не дивлячись на лампаси , відмовилась від пенсії і пішла двірником...
ПС
можеш навіть у формі підполковника підмітати...
І то толку від того буде більше ніж від перебування на цих сторінках.
ПС
Довожу до твого відома
За 30 місяців війни
а - звільни усіх мобпридатних за виключенням себе і молодшого
б - не зважаючи на те що залишились тільки жінки,пенсіонери і інваліди - збільшив на 30% розмір сплати податків ( з моменту початку війни)
в - в звязку з неадекватними рішеннями економічного блоку хотів зменшити свою присутність на ринку і вивів з обороту практично всі кредити які брались НА РОЗВИТОК БІЗНЕСУ
г - але враховуючи удари по енергоструктурі і заклики Уряду про створення мікрогенерації , завтра йду в ЖЕК домовлятись щоб мені дозволили на фасаді будинку в 9 поверхів , встановити СЕС ( я для цьгого взяв кредит в 1 млн + пообіцяв утеплити цю стіну)
Я правильно роблю?
Чи твоя тупизна не в стані зрозуміти
Якщо хоча б кожен сотий на економічному фронті зробить те саме - то це замінить ДНІПРОГЕС.
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|