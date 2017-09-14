Додано: Нед 19 тра, 2024 17:28

detroytred написав: Я тут лише задля обговорення цікавих питань. Я тут лише задля обговорення цікавих питань.

Цікавих для кого?Для пенсіонера якому нічого робити?так зараз Війна - ти в курсі?1 млн на фронті ТЕБЕ захищає втрачаючи життяЩе 6 млн в тилу працюють щоб 1 млн на фронті мав що їсти і чим відстрілюватись..а ідіот воєнпенс шукає розваг?В тебе кукуха не поїхала?Хочеш порозважатись - йди паяй дрони..або просто попідмітай на вулиці..дивишся фронтовикам стане легше, бо можна буде одного двірника звільнити..і ти тоді станеш поважною людиною , яка не погребувала своїми регаліями і не дивлячись на лампаси , відмовилась від пенсії і пішла двірником...ПСможеш навіть у формі підполковника підмітати...І то толку від того буде більше ніж від перебування на цих сторінках.ПСДовожу до твого відомаЗа 30 місяців війниа - звільни усіх мобпридатних за виключенням себе і молодшогоб - не зважаючи на те що залишились тільки жінки,пенсіонери і інваліди - збільшив на 30% розмір сплати податків ( з моменту початку війни)в - в звязку з неадекватними рішеннями економічного блоку хотів зменшити свою присутність на ринку і вивів з обороту практично всі кредити які брались НА РОЗВИТОК БІЗНЕСУг - але враховуючи удари по енергоструктурі і заклики Уряду про створення мікрогенерації , завтра йду в ЖЕК домовлятись щоб мені дозволили на фасаді будинку в 9 поверхів , встановити СЕС ( я для цьгого взяв кредит в 1 млн + пообіцяв утеплити цю стіну)Я правильно роблю?Чи твоя тупизна не в стані зрозумітиЯкщо хоча б кожен сотий на економічному фронті зробить те саме - то це замінить ДНІПРОГЕС.