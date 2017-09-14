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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 тра, 2024 17:29
detroytred написав:
Саме з-за них нема притоку нових людей на форум. На усі гілки.
Роки назад отакого цькування за будь-які прогнози, ідеї, думки не було.
спорно. цкування было всегда. некоторые приходят на форум создать конфликт, поспорить или самоутвердиться. Новых людей нет потому что в тг в 1000 раз проще размещение фото, видео и репосты. Движок форума морально устарел. И цензура зверствует. Трут даже то, о чём другие сми свободно пишут. Проще дать ссылку на видос чем написать то же самое и пост потом удалят.
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Додано: Нед 19 тра, 2024 17:35
Можеш помститись за це кацапам є шанс.
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