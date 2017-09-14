RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8257825882598260
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 17:29

  detroytred написав:Саме з-за них нема притоку нових людей на форум. На усі гілки.
Роки назад отакого цькування за будь-які прогнози, ідеї, думки не було.
спорно. цкування было всегда. некоторые приходят на форум создать конфликт, поспорить или самоутвердиться. Новых людей нет потому что в тг в 1000 раз проще размещение фото, видео и репосты. Движок форума морально устарел. И цензура зверствует. Трут даже то, о чём другие сми свободно пишут. Проще дать ссылку на видос чем написать то же самое и пост потом удалят.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23360
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2397 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 17:35

  Бетон написав:"Нам казали, буде долар по 45 при зеленському, буде хаос, буде війна. Якось, дивіться, нічого такого не сталося "
В. А. зеленський, 9 липня 2019 року

https://youtu.be/Wk4qZVkoJ2Q?si=0OVz_lulHlu63pTp

Можеш помститись за це кацапам є шанс.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12009
З нами з: 18.06.08
Подякував: 56 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8257825882598260
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 36248
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 197492
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 644374
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.