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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82588259826082618262>
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 17:29

  detroytred написав:Саме з-за них нема притоку нових людей на форум. На усі гілки.
Роки назад отакого цькування за будь-які прогнози, ідеї, думки не було.
спорно. цкування было всегда. некоторые приходят на форум создать конфликт, поспорить или самоутвердиться. Новых людей нет потому что в тг в 1000 раз проще размещение фото, видео и репосты. Движок форума морально устарел. И цензура зверствует. Трут даже то, о чём другие сми свободно пишут. Проще дать ссылку на видос чем написать то же самое и пост потом удалят.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 17:35

  Бетон написав:"Нам казали, буде долар по 45 при зеленському, буде хаос, буде війна. Якось, дивіться, нічого такого не сталося "
В. А. зеленський, 9 липня 2019 року

https://youtu.be/Wk4qZVkoJ2Q?si=0OVz_lulHlu63pTp

Можеш помститись за це кацапам є шанс.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 17:39

Успіх https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2875. Ви там писали про сзч, почитайте 407,408 статті Кримінального Кодексу.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 17:39

  detroytred написав:Бандерлог
Забийте на оцю зграю...

Саме з-за них нема притоку нових людей на форум. На усі гілки.
Роки назад отакого цькування за будь-які прогнози, ідеї, думки не було.
Новачки приходили і не боялися помилитися. Лунали самі неймовірні прогнози, ідеї...

Коли ж отак достьобуються до кожної дрібної або нехай недрібної помилки старих форумчан, то хто сюди приходити-то буде?!

я й зараз не рахую шо помилився. Добре що можливість такого розвитку ситуації як оказалось в нас розумів не тільки я. І наше командування справилось. Но за це доволось заплатити не тільки вводом резервів , але й перекиданням сил з інших ділянок фронту, з безпосереднього контакту. грубо кажучи щоб залатати там довелось відрізати в інших місцях.
Токмацький напрямок наприклад теж повис на волоску. І багато де пишуть , що й роботине вже здали. Поки це не так... но там вже говорити про ноль і скажімо 2 лінію оборони вже не можно.
Такаж ситуація багато де.
Думаю далі росія буде ставки тільки повишати.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 17:42

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Я тут лише задля обговорення цікавих питань.
Цікавих для кого?
Для пенсіонера якому нічого робити?
так зараз Війна - ти в курсі?
1 млн на фронті ТЕБЕ захищає втрачаючи життя
Ще 6 млн в тилу працюють щоб 1 млн на фронті мав що їсти і чим відстрілюватись..
а ідіот воєнпенс шукає розваг?
В тебе кукуха не поїхала?
Хочеш порозважатись - йди паяй дрони..або просто попідмітай на вулиці..дивишся фронтовикам стане легше, бо можна буде одного двірника звільнити..і ти тоді станеш поважною людиною , яка не погребувала своїми регаліями і не дивлячись на лампаси , відмовилась від пенсії і пішла двірником...
ПС
можеш навіть у формі підполковника підмітати...
І то толку від того буде більше ніж від перебування на цих сторінках.
ПС
Довожу до твого відома
За 30 місяців війни
а - звільни усіх мобпридатних за виключенням себе і молодшого
б - не зважаючи на те що залишились тільки жінки,пенсіонери і інваліди - збільшив на 30% розмір сплати податків ( з моменту початку війни)
в - в звязку з неадекватними рішеннями економічного блоку хотів зменшити свою присутність на ринку і вивів з обороту практично всі кредити які брались НА РОЗВИТОК БІЗНЕСУ
г - але враховуючи удари по енергоструктурі і заклики Уряду про створення мікрогенерації , завтра йду в ЖЕК домовлятись щоб мені дозволили на фасаді будинку в 9 поверхів , встановити СЕС ( я для цьгого взяв кредит в 1 млн + пообіцяв утеплити цю стіну)

Я правильно роблю?
Чи твоя тупизна не в стані зрозуміти
Якщо хоча б кожен сотий на економічному фронті зробить те саме - то це замінить ДНІПРОГЕС.

Від кількості букв зерно, на якому ти побудовав свій єралашик, все рівно очевидне -- ти зі стелі, зі своєї хатєлки визначив призначення форуму.
Жгі ще.

Краще б на питання відповів.
Ніж отакенний єралаш згенерити.
Ну і звичайно вчергове зі своїми досягненнями.
Комплекс..

Не треба тобі мені, віртуальному, отут розповідати єралашики. Навкруги тебе є реальні оті тисячі, десятки тисяч. От з них бери і роби, переконуй, щоб "кожен сотий..." , як ти...
Займайся цим переконанням, місією в реалі. Замінюй Дніпрогес.
Я ж тебе вже не раз питав: скіко завдяки тобі *підйшло до дзеркала і..*. В реалі. То тоді чого ти очікуєш від своїх переконань інших у віртуалі???

А тут займаються іншим -- обговоренням питань по темі. Це місце саме для цього. Так визначено.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 тра, 2024 17:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 17:42

  katso написав:Ну, как я и писал - поставили необученных людей выполнять полицейские функции, не смогли даже правильно обыскать


«Происшествие случилось 18 мая в 08:30. Сотрудники ТЦК в своем служебном автомобиле везли местного жителя Александра Садовского 1975 года рождения, который работает охранником в частной охранной службе. Садовский находился на заднем сидении автомобиля, во время движения он достал нож и приставил его к горлу одного из сотрудников ТЦК. Но в этот момент другой военный начал забирать нож у Садовского во время чего получил колотое ранение левой руки», - говорит источник.

Ололо, і давно тцкунам дали право обшукувати громадян?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 17:44

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 19 тра, 2024 18:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 17:46

  alex lem написав:Успіх https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2875. Ви там писали про сзч, почитайте 407,408 статті Кримінального Кодексу.

Ці статті поки не працюють. Поки в сзч бігає повно людей. Думаю шо порядку 100тисяя. Поки стараються попавшихся впіхнути назад. Но є шанс шо років через 5 комусь влуплять 5 років тюрми)
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 17:55

  Бетон написав:"Нам казали, буде долар по 45 при зеленському, буде хаос, буде війна. Якось, дивіться, нічого такого не сталося "
В. А. зеленський, 9 липня 2019 року

https://youtu.be/Wk4qZVkoJ2Q?si=0OVz_lulHlu63pTp

Боян, але завтра підведення підсумків царування.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 17:58

это русские. уверен на выборах она голосовала за путена
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  #<1 ... 82588259826082618262>
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