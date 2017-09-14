detroytred написав:Саме з-за них нема притоку нових людей на форум. На усі гілки. Роки назад отакого цькування за будь-які прогнози, ідеї, думки не було.
спорно. цкування было всегда. некоторые приходят на форум создать конфликт, поспорить или самоутвердиться. Новых людей нет потому что в тг в 1000 раз проще размещение фото, видео и репосты. Движок форума морально устарел. И цензура зверствует. Трут даже то, о чём другие сми свободно пишут. Проще дать ссылку на видос чем написать то же самое и пост потом удалят.
detroytred написав:Бандерлог Забийте на оцю зграю...
Саме з-за них нема притоку нових людей на форум. На усі гілки. Роки назад отакого цькування за будь-які прогнози, ідеї, думки не було. Новачки приходили і не боялися помилитися. Лунали самі неймовірні прогнози, ідеї...
Коли ж отак достьобуються до кожної дрібної або нехай недрібної помилки старих форумчан, то хто сюди приходити-то буде?!
я й зараз не рахую шо помилився. Добре що можливість такого розвитку ситуації як оказалось в нас розумів не тільки я. І наше командування справилось. Но за це доволось заплатити не тільки вводом резервів , але й перекиданням сил з інших ділянок фронту, з безпосереднього контакту. грубо кажучи щоб залатати там довелось відрізати в інших місцях. Токмацький напрямок наприклад теж повис на волоску. І багато де пишуть , що й роботине вже здали. Поки це не так... но там вже говорити про ноль і скажімо 2 лінію оборони вже не можно. Такаж ситуація багато де. Думаю далі росія буде ставки тільки повишати.
detroytred написав:Я тут лише задля обговорення цікавих питань.
Цікавих для кого? Для пенсіонера якому нічого робити? так зараз Війна - ти в курсі? 1 млн на фронті ТЕБЕ захищає втрачаючи життя Ще 6 млн в тилу працюють щоб 1 млн на фронті мав що їсти і чим відстрілюватись.. а ідіот воєнпенс шукає розваг? В тебе кукуха не поїхала? Хочеш порозважатись - йди паяй дрони..або просто попідмітай на вулиці..дивишся фронтовикам стане легше, бо можна буде одного двірника звільнити..і ти тоді станеш поважною людиною , яка не погребувала своїми регаліями і не дивлячись на лампаси , відмовилась від пенсії і пішла двірником... ПС можеш навіть у формі підполковника підмітати... І то толку від того буде більше ніж від перебування на цих сторінках. ПС Довожу до твого відома За 30 місяців війни а - звільни усіх мобпридатних за виключенням себе і молодшого б - не зважаючи на те що залишились тільки жінки,пенсіонери і інваліди - збільшив на 30% розмір сплати податків ( з моменту початку війни) в - в звязку з неадекватними рішеннями економічного блоку хотів зменшити свою присутність на ринку і вивів з обороту практично всі кредити які брались НА РОЗВИТОК БІЗНЕСУ г - але враховуючи удари по енергоструктурі і заклики Уряду про створення мікрогенерації , завтра йду в ЖЕК домовлятись щоб мені дозволили на фасаді будинку в 9 поверхів , встановити СЕС ( я для цьгого взяв кредит в 1 млн + пообіцяв утеплити цю стіну)
Я правильно роблю? Чи твоя тупизна не в стані зрозуміти Якщо хоча б кожен сотий на економічному фронті зробить те саме - то це замінить ДНІПРОГЕС.
Від кількості букв зерно, на якому ти побудовав свій єралашик, все рівно очевидне -- ти зі стелі, зі своєї хатєлки визначив призначення форуму. Жгі ще.
Краще б на питання відповів. Ніж отакенний єралаш згенерити. Ну і звичайно вчергове зі своїми досягненнями. Комплекс..
Не треба тобі мені, віртуальному, отут розповідати єралашики. Навкруги тебе є реальні оті тисячі, десятки тисяч. От з них бери і роби, переконуй, щоб "кожен сотий..." , як ти... Займайся цим переконанням, місією в реалі. Замінюй Дніпрогес. Я ж тебе вже не раз питав: скіко завдяки тобі *підйшло до дзеркала і..*. В реалі. То тоді чого ти очікуєш від своїх переконань інших у віртуалі???
А тут займаються іншим -- обговоренням питань по темі. Це місце саме для цього. Так визначено.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 тра, 2024 17:56, всього редагувалось 2 разів.
katso написав:Ну, как я и писал - поставили необученных людей выполнять полицейские функции, не смогли даже правильно обыскать
«Происшествие случилось 18 мая в 08:30. Сотрудники ТЦК в своем служебном автомобиле везли местного жителя Александра Садовского 1975 года рождения, который работает охранником в частной охранной службе. Садовский находился на заднем сидении автомобиля, во время движения он достал нож и приставил его к горлу одного из сотрудников ТЦК. Но в этот момент другой военный начал забирать нож у Садовского во время чего получил колотое ранение левой руки», - говорит источник.
Ололо, і давно тцкунам дали право обшукувати громадян?