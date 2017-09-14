Banderlog написав: я й зараз не рахую шо помилився. Добре що можливість такого розвитку ситуації як оказалось в нас розумів не тільки я. І наше командування справилось. Но за це доволось заплатити не тільки вводом резервів , але й перекиданням сил з інших ділянок фронту, з безпосереднього контакту. грубо кажучи щоб залатати там довелось відрізати в інших місцях. Токмацький напрямок наприклад теж повис на волоску. І багато де пишуть , що й роботине вже здали. Поки це не так... но там вже говорити про ноль і скажімо 2 лінію оборони вже не можно. Такаж ситуація багато де. Думаю далі росія буде ставки тільки повишати.
Дивіться, в ваших прогнозах є сенс. Але є одна помилка, а саме - ви пишете, як би ви самі зробили, а у россіян операції планують не розумні люди, а дурні
Це нас дійсно рятує ...
Взяти оце СВО. Спеціальная Воєная Операція. І тут справа навіть не в тому, що россіяни не хотіли називати війну війною. Це у них давня традиція. Не вибух, а хлопок. Не пожежа, а задимлення
А справа в тому, що в 2022 році вони дійсно готували СВО, а не військові дії. Зайти, погасити малочислені очаги спротиву, дійти до Київа, посадити Янука президентом, Медведчука спікером
Неусвідомлючи що творять, зробити з купи елоїв величеньку кількість неелоїв (бо багато з елоїв і самі не знали на що здатні. Тварі вони дрожащі, чи право мають) -- не так вже й важко. Тільки потім й самі не будуть раді від цього.
Да прибуде з нами сила... Без цього скоро буде ніяк.
Ці статті поки не працюють. Поки в сзч бігає повно людей. Думаю шо порядку 100тисяя. Поки стараються попавшихся впіхнути назад. Но є шанс шо років через 5 комусь влуплять 5 років тюрми)
Ахвіційно признають 23 тисячі в сзч. І за перші два місяці цього року дуже гарний рост пішов. PS Читав закони і не зрозумів різниці сзч і дезертирство...
я теж не знаю.) То питання до практикуючих юристів. І не факт що через якийсь час практика не буде іншою. В мене вольовим рішенням командира сзчшників назад не приймають. Може цим і порушують закон... Но даж і тут не до кінця йдуть. якщо просить командир підрозділу за підлеглого... короч як і кругом бардак і дорулювання вручну.