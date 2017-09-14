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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8259826082618262>
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 18:01

  vitaliiangel написав:
  alex lem написав:Ололо, і давно тцкунам дали право обшукувати громадян?
забудьте слово право.

велкамбек 90і, #cловопацана, #мальчішнік
Кто сильнее тот и прав
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 18:07

  Banderlog написав: я й зараз не рахую шо помилився. Добре що можливість такого розвитку ситуації як оказалось в нас розумів не тільки я. І наше командування справилось. Но за це доволось заплатити не тільки вводом резервів , але й перекиданням сил з інших ділянок фронту, з безпосереднього контакту. грубо кажучи щоб залатати там довелось відрізати в інших місцях.
Токмацький напрямок наприклад теж повис на волоску. І багато де пишуть , що й роботине вже здали. Поки це не так... но там вже говорити про ноль і скажімо 2 лінію оборони вже не можно.
Такаж ситуація багато де.
Думаю далі росія буде ставки тільки повишати.

Дивіться, в ваших прогнозах є сенс.
Але є одна помилка, а саме - ви пишете, як би ви самі зробили, а у россіян операції планують не розумні люди, а дурні

Це нас дійсно рятує ...

Взяти оце СВО. Спеціальная Воєная Операція.
І тут справа навіть не в тому, що россіяни не хотіли називати війну війною. Це у них давня традиція. Не вибух, а хлопок. Не пожежа, а задимлення

А справа в тому, що в 2022 році вони дійсно готували СВО, а не військові дії.
Зайти, погасити малочислені очаги спротиву, дійти до Київа, посадити Янука президентом, Медведчука спікером
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 18:13

  flyman написав:Кто сильнее тот и прав

Неусвідомлючи що творять, зробити з купи елоїв величеньку кількість неелоїв (бо багато з елоїв і самі не знали на що здатні. Тварі вони дрожащі, чи право мають) -- не так вже й важко.
Тільки потім й самі не будуть раді від цього.

Да прибуде з нами сила...
Без цього скоро буде ніяк.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 18:13

…..
Востаннє редагувалось Kate0000 в Нед 19 тра, 2024 18:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 18:17

  Banderlog написав:
  alex lem написав:Успіх https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2875. Ви там писали про сзч, почитайте 407,408 статті Кримінального Кодексу.

Ці статті поки не працюють. Поки в сзч бігає повно людей. Думаю шо порядку 100тисяя. Поки стараються попавшихся впіхнути назад. Но є шанс шо років через 5 комусь влуплять 5 років тюрми)

Ахвіційно признають 23 тисячі в сзч. І за перші два місяці цього року дуже гарний рост пішов.
PS Читав закони і не зрозумів різниці сзч і дезертирство...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 18:19

alex lem
Зброя/ без зброї?
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 18:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А ось що буде точно, починаючи від завтра, то це россійська потужна інформаційна кампанія, що в Україні протухший президент ...

Як вона саме буде проходити, я не знаю, у мене не такі збочені мізки.

Але те, що це буде потужно - у мене ніяких сумнівив
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 18:22

Згідно з дописом, на який звернувся пан Гончаренко, сьогодні у Дніпрі на військового лікаря, який сидів у своєму бусику, кольору хакі, напав хтось зі словами «пі**р ТЦКашний».

Нападники задули його газовим балончиком, завдали ударів по обличчю обличчя й розтрощили окуляри.

Автор повідомлення наголосив, що медик має трьох неповнолітніх дітей та не підлягав призову, але добровільно пішов до армії.
https://varta1.com.ua/news/u-dnipri-nev ... 80914.html

А це вже попахує дійсно диверсією.
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 18:34

  pesikot написав:А ось що буде точно, починаючи від завтра, то це россійська потужна інформаційна кампанія,
Тут корисних ідіотів-погасимо...
Плюс - якраз побачимо всі консерви.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 18:40

  alex lem написав:
  Banderlog написав:
  alex lem написав:Успіх https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2875. Ви там писали про сзч, почитайте 407,408 статті Кримінального Кодексу.

Ці статті поки не працюють. Поки в сзч бігає повно людей. Думаю шо порядку 100тисяя. Поки стараються попавшихся впіхнути назад. Но є шанс шо років через 5 комусь влуплять 5 років тюрми)

Ахвіційно признають 23 тисячі в сзч. І за перші два місяці цього року дуже гарний рост пішов.
PS Читав закони і не зрозумів різниці сзч і дезертирство...
я теж не знаю.) То питання до практикуючих юристів. І не факт що через якийсь час практика не буде іншою. В мене вольовим рішенням командира сзчшників назад не приймають. Може цим і порушують закон...
Но даж і тут не до кінця йдуть. якщо просить командир підрозділу за підлеглого... короч як і кругом бардак і дорулювання вручну.
Banderlog
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